ВС России нанесли массированный удар по ВПК и аэродромам Украины
Российские вооруженные силы нанесли масштабный удар высокоточным оружием по энергетической и транспортной инфраструктуре киевского режима, сообщило Минобороны.
Атака стала ответом на террористические действия киевского режима, указало ведомство в Max.
В ходе операции применялись гиперзвуковые аэробаллистические ракеты, ударные беспилотники и другие виды дальнобойного вооружения морского, воздушного и наземного базирования.
Под удар попали военные аэродромы, а также объекты в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске. Кроме того, удары зафиксированы в Сумской, Полтавской и Хмельницкой областях. Эти транспортные и топливные узлы активно использовались украинской армией.
В оборонном ведомстве отметили, что проведенная операция была успешна, все назначенные цели поражены, поставленные задачи выполнены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Министерство обороны сообщало о групповых ударах по украинским военным аэродромам. Неделей ранее российские военные применили баллистические ракеты «Орешник» для поражения объектов военного управления ВСУ.