Бизнесмен Миндич подал иск против Зеленского после введенных санкций
Украинский бизнесмен Тимур Миндич подал в суд на Владимира Зеленского, он требует отменить указ главы Украины о персональных санкциях, введенных против него на фоне коррупционного скандала.
Иск в административный суд подал украинский бизнесмен Тимур Миндич, который оспаривает персональные санкции украинского лидера Владимира Зеленского. Издание «Страна.ua» уточняет, что ответчиком выступает именно действующий глава государства, пишут «Известия».
По данным картотеки суда, Миндич просит признать президентский указ «противоправным и отменить» его. Поводом для обращения стало решение Киева ввести персональные ограничительные меры в отношении предпринимателя, ранее фигурировавшего в крупном коррупционном деле.
Схему по отмыванию средств объемом около 100 млн долларов Национальное антикоррупционное бюро Украины раскрыло 10 ноября прошлого года. Офис структуры, занимавшейся легализацией незаконно полученных денег, располагался в центре Киева, при этом значительная часть операций, как отмечалось, проходила за пределами Украины.
Тогда же издание «Украинская правда» писало, что Миндич, которого подозревают в коррупции в энергетической сфере, отказался возвращаться на Украину из Израиля и не намерен давать показания следствию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский ввел трехлетние санкции против бизнесмена Тимура Миндича и финансиста Александра Цукермана, указав их в своем указе как граждан Израиля. До этого Украина разъяснила Конгрессу США ситуацию по крупному коррупционному делу в энергетике с участием Миндича на сумму ущерба 100 млн долларов.
Позже стало известно, что Миндич также вел переговоры с бывшим главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым о финансировании компании FirePoint и поставках бронежилетов для ВСУ.