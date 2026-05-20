За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал циничной ложью заявления США о том, что энергетической блокады острова не существует.
Кубинский глава Мигель Диас-Канель жестко отреагировал на высказывания госсекретаря Марко Рубио, передает РИА «Новости». Ранее представитель Вашингтона возложил вину за нехватку энергии исключительно на местное правительство, анонсировав новый формат двусторонних отношений.
В ответ политик опубликовал официальное заявление. «Теперь они цинично заявляют, что никакой нефтяной блокады против Кубы не существует, что во всех бедах нашего народа виновато кубинское правительство. Они лгут снова и снова, не стесняясь ни в чем, с поразительной наглостью, не приводя ни одного доказательства в подтверждение своих утверждений», – подчеркнул Диас-Канель.
Глава государства напомнил о действующем январском указе президента США, который ввел пошлины для поставщиков нефти в страну. Неделей ранее Диас-Канель подчеркивал, что ужесточение американских санкций направлено на манипуляцию населением.
Москва выразила полную солидарность с островом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал коллеге Бруно Родригесу Паррилье политическую и материальную поддержку в борьбе за отмену ограничений.
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о готовности Вашингтона пересмотреть дипломатическое взаимодействие с Гаваной.
В ответ кубинский лидер Мигель Диас-Канель назвал преступным американский запрет на экспорт нефти в республику.
Ранее Мигель Диас-Канель обвинил власти Соединенных Штатов в резком ухудшении ситуации в национальной электроэнергетической системе.