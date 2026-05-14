Президент Кубы обвинил США в энергетическом кризисе
Резкое ухудшение ситуации в национальной электроэнергетической системе вызвано действиями американских властей, препятствующих поставкам топлива на Кубу, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.
По словам Диас-Канеля, ситуация с энергетикой в стране стала особенно напряженной из-за продолжающейся энергоблокады со стороны США, передают «Вести».
«Ситуация в национальной электроэнергетической системе в последние дни особенно напряженная. Это резкое ухудшение ситуации имеет одну причину: геноцидная энергетическая блокада, введенная США против нас, которая угрожает иррациональными тарифами любой стране, поставляющей нам топливо», – заявил президент Кубы.
В апреле кубинским властям удалось частично стабилизировать обстановку и снизить частоту отключений света благодаря прибытию одного топливозаправщика. При этом для нормального функционирования системы требуется минимум восемь таких поставок ежемесячно.
Кубинский лидер также обратил внимание на реакцию американских СМИ, которым пришлось признать устойчивость страны перед лицом экономического давления. По его мнению, США намеренно пытаются выдать последствия своей блокады за некомпетентность местного правительства, чтобы довести трудности граждан до критического уровня. Несмотря на это, Гавана готова к равноправному диалогу и продолжит преодолевать возникающие преграды.
Американская энергетическая блокада спровоцировала обострение гуманитарного кризиса на острове.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о беспрецедентном уровне военной угрозы со стороны Вашингтона.
В начале мая США ввели жесткие санкции против иностранных банков за обслуживание кубинских предприятий.