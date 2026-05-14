    Трамп проведет переговоры в Пекине по китайским правилам
    Словакия пообещала кратно увеличить продажу снарядов Украине
    В Госдуме предложили сделать Пасху государственным праздником
    В Совете Европы заявили об усталости ЕС от украинских беженцев
    Участник программы «Время героев» Шуваев назначен врио губернатора Белгородской области
    Выпускник «школы губернаторов» Ковальчук назначен врио губернатора Брянской области
    Минобороны нанесло массированный удар по Западной Украине
    Мадьяр сообщил о вызове посла России в МИД Венгрии из-за «взрывов в Закарпатье»
    Учитель объяснил введение устного экзамена по истории снижением речевых навыков школьников
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинский язык не стал на Украине родным

    Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивые «старцы» нагоняют жуть

    Часто в «пророчествах» такого рода реализуется схема, знакомая по Ванге и Нострадамусу: берется темная, неопределенная фраза и встраивается в актуальную политическую повестку. А самим «старцам» присваивается роль нострадамусов, которые делают волнующие и мрачные предсказания.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов США повторяют ошибки Ассирии

    США – страна юная, с ничтожной исторической памятью. На фоне 2500-летнего Ирана 250-летняя Америка выглядит несмышленым подростком. И ведет себя соответствующе. Конечно, это не первый случай в истории.

    14 мая 2026, 07:26 • Новости дня

    АТОР: Потери туротрасли из-за конфликта США и Ирана превысили 10 млрд рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Эскалация ситуации на Ближнем Востоке привела к сокращению числа зарубежных поездок россиян на 15% и многомиллиардным убыткам для российских туроператоров, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

    Недополученная выручка отечественных компаний оценивается примерно в 10 млрд рублей, сказал Мурадян РИА «Новости».

    В эту сумму входят прямые и косвенные затраты на эвакуацию граждан, а также продление их проживания за рубежом в период обострения ситуации.

    «Косвенную оценку потерь туротрасли России от ситуации на Ближнем Востоке я бы оценил в 15% от числа поездок в 2025 году, когда их объем составил 20,14 млн», – пояснил он.

    Эксперт добавил, что упущенная выгода за майские праздники достигла еще 3-4 млрд рублей. По его словам, кризис затронул все направления, а горизонт планирования отдыха резко сократился с двух месяцев до одной-двух недель из-за общей неопределенности.

    Дополнительным фактором спада стало подорожание туров. Дестабилизация нефтяного рынка вокруг Ормузского пролива спровоцировала рост цен на авиатопливо, что вынуждает клиентов отказываться от поездок или переносить их на более поздние сроки.

    Ранее Мурадян прогнозировал возможные потери выручки туроператоров в 10 млрд рублей.

    13 мая 2026, 12:15 • Новости дня
    NYT: В арабских странах начались массовые аресты шиитов
    Tекст: Мария Иванова

    На фоне эскалации конфликта с Ираном государства Персидского залива начали жесткие преследования шиитского меньшинства, подозревая собственных граждан в государственной измене, отмечает The New York Times.

    Руководство Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна инициировало преследование десятков человек, пишет The New York Times.

    Задержанных обвиняют в создании террористических ячеек, связях с Ираном и подготовке покушений на государственных лидеров.

    Правозащитники отмечают беспрецедентный рост радикальной риторики в регионе. Бахрейнская активистка Аля Шехаби заявила: «Понятно, что во время войны национализм возрастает, но это форма бешеного национализма, которая носит исключающий характер и подчиняет себе значительное меньшинство граждан».

    Массовые репрессии начались после серии ударов по военным базам США в арабских государствах. В ответ местные власти начали лишать гражданства и сажать в тюрьмы шиитов, называя их предателями. В частности, в ОАЭ арестовали 27 человек, а в Бахрейне задержали 41 подозреваемого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы Объединенных Арабских Эмиратов задержали 27 подозреваемых в подготовке терактов.

    Ранее сообщалось, что арабские монархии рассматривают возможность присоединения к вооруженной борьбе против Тегерана.

    Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян объявил о нахождении страны в состоянии войны.

    11 мая 2026, 14:07 • Новости дня
    Россия готовится ввести безвизовый режим еще с тремя странами

    Власти анонсировали скорую отмену виз с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти активно обсуждают взаимную отмену туристических ограничений с тремя новыми государствами, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

    «На апрель 2026 года российские граждане могут посещать без визы 86 стран мира. Еще в 38 государствах действует упрощенный порядок въезда (электронная виза или виза по прибытии)», – подчеркнули в Минэкономразвития РФ.

    Представители министерства добавили, что в настоящее время детально прорабатываются вопросы о введении безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Ожидается, что эти направления могут стать доступными для путешественников в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России запланировали введение безвизового режима с Малайзией. Глава МИД РФ Сергей Лавров анонсировал облегчение визовых требований для граждан Кувейта.

    13 мая 2026, 19:00 • Видео
    Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

    Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    13 мая 2026, 14:59 • Новости дня
    Арест экс-посла Италии из-за визовых махинаций вызвал ужесточение правил для россиян
    Tекст: Денис Тельманов

    Из-за коррупционного скандала с дипломатом россиянам теперь придется лично подавать заявления на шенгенскую визу, что значительно увеличит сроки ожидания поездки.

    С 12 мая визовые центры Италии изменили правила приема документов от граждан, передает РИА «Новости».

    Поводом для ужесточения требований послужило задержание бывшего итальянского посла в Узбекистане Пьергабриэле Пападиа де Боттини, подозреваемого в незаконной выдаче разрешений на въезд.

    «После ареста бывшего посла Италии в Узбекистане итальянские визовые центры в России изменили порядок подачи документов. Визовые центры VMS и AlmavivA сообщили, что с 12 мая перестали принимать документы через третьих лиц.

    Подать заявление за туриста больше не смогут ни агент, ни курьер, ни доверенное лицо, ни нотариус, ни адвокат», – пояснили представители Ассоциации туроператоров России.

    Теперь путешественникам необходимо самостоятельно посещать учреждение по предварительной записи. Исключение сделали лишь для нескольких аккредитованных компаний при условии оформления полноценного тура.

    Организаторы поездок уже запросили официальные разъяснения у посольства в Москве для понимания новых сроков оформления.

    Специалисты предупреждают о серьезном увеличении времени ожидания. Жители столичного региона смогут попасть на прием не раньше конца июня, а туристам из других городов придется ждать до июля. С учетом проверок полный цикл получения паспорта может растянуться на четыре месяца.

    Эксперты также прогнозируют более строгий контроль бронирования отелей и финансовой состоятельности заявителей. Желающим отправиться в Европу предстоящим летом рекомендуют рассмотреть альтернативные направления Шенгенской зоны, такие как Франция, Испания, Венгрия или Греция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские туроператоры зафиксировали рекордный рост интереса к поездкам в Италию на майские праздники.

    Эта страна осталась лидером среди государств Евросоюза по количеству выданных россиянам мультивиз. При этом сроки получения итальянских виз достигают шести-восьми недель.

    12 мая 2026, 23:11 • Новости дня
    Иран выдвинул США пять условий для продолжения переговоров

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран не вступит во второй раунд переговоров с США без выполнения пяти условий, укрепляющих доверие к Вашингтону.

    Источник агентства Fars подчеркнул, что заявленные Bраном предварительные условия являются минимальными гарантиями для начала любых переговоров с США.

    Пять предварительных условий Ирана для американской стороны включают прекращение огня на всех фронтах, особенно в Ливане», отмену антииранских санкций, освобождение заблокированных иранских денег, возмещение ущерба, причиненного войной и признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.

    Иран также заявил пакистанскому посреднику, что продолжающаяся морская блокада в аравийском море и Оманском заливе после прекращения огня усилила представление о ненадежности переговоров с США.

    По словам источника, набор этих условий определен исключительно в рамках создания минимального доверия для возвращения к переговорному процессу, и Тегеран считает, что без практической реализации этих условий не будет возможности вступить в новый раунд.

    Иран выдвинул эти пять предварительных условий в ответ на предложение США из 14 пунктов, которое, по словам источников, было полностью односторонним и отвечало интересам Вашингтона.

    По словам источников, в своем предложении американцы пытались путем переговоров достичь целей, которых они не достигли войной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран в десять раз расширил зону операций в Ормузском проливе. Иран также потребовал через арбитраж в Гааге компенсацию от США за атаки. При этом СМИ сообщили, что президент США в последние дни все серьезнее рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана.

    12 мая 2026, 14:58 • Новости дня
    Таиланд анонсировал сокращение срока безвизового пребывания для иностранцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Таиланда пересматривает правила, планируя ограничить безвизовое пребывание иностранных граждан новым сроком в 30 дней вместо прежних 60, пишут местные СМИ.

    Власти Таиланда намерены сократить срок безвизового пребывания иностранных граждан с 60 до 30 дней, передает РИА «Новости»


     Министр иностранных дел Сихасак Пхуангкеткеу заявил: «Срок безвизового пребывания будет сокращен с нынешних 60 до 30 дней, чтобы минимизировать злоупотребления со стороны иностранцев, использующих лазейки не в туристических целях».

    Согласно действующим правилам, граждане ряда стран могут находиться в стране без визы до 60 дней. После вступления изменений в силу максимальный разрешённый срок пребывания без визы составит 30 дней.

    Такая мера, по мнению властей Таиланда, поможет усилить контроль за миграционными потоками и ограничить нелегальную трудовую деятельность, при этом туристическая привлекательность королевства должна сохраниться. Ожидается, что нововведения помогут более эффективно отслеживать цели въезда иностранцев.

    О том, что правительство Таиланда рассматривает возможность уменьшения срока безвизового пребывания для иностранцев, чтобы усилить контроль за гостями страны, сообщалось еще в апреле 2025 года. До этого российским туристам сократили срок безвизового пребывания в Таиланде до 30 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число депортированных из Таиланда россиян в 2025 году выросло до 100 человек на фоне ужесточения миграционного контроля.

    12 мая 2026, 11:03 • Новости дня
    Авиавласти Израиля призвали убрать военные самолеты США из аэропорта Бен-Гурион

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Управления гражданской авиации Израиля Шмуэль Закай призвал правительство передислоцировать американские военные самолеты из аэропорта Бен-Гурион, заявив, что главный гражданский аэропорт страны буквально превратился в военную базу, что мешает нормальной работе авиакомпаний, сообщает израильское экономическое издание Calcalist.

    Закай обратился к правительству страны с просьбой передислоцировать американские военные самолеты из аэропорта Бен-Гурион, передает РИА «Новости».

    По его словам, крупнейший гражданский аэропорт Израиля фактически превратился в военную базу, что мешает нормальной работе авиакомпаний и сказывается на экономической стабильности сектора.

    В письме в министерство транспорта Закай предупредил, что значительное присутствие военной авиации США негативно влияет на израильские авиакомпании и препятствует возвращению иностранных перевозчиков. Он отметил, что «у системы безопасности не хватает понимания масштабов ущерба гражданской авиации» и подчеркнул, что сейчас в стране нет международного аэропорта, способного эффективно функционировать.

    Закай призвал министра транспорта Мири Регев принять срочные меры и перенести американские военные самолеты на другие военные аэродромы. По данным израильского портала «Кипа», этот вопрос уже обсуждался на заседаниях кабинета министров.

    Несмотря на продолжающееся более месяца перемирие с Ираном, США сохраняют широкое военное присутствие на Ближнем Востоке, отмечает. Американские военные самолеты-заправщики ежедневно совершают взлеты и посадки в аэропорту Бен-Гурион, что подтверждает сложившуюся проблему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные авиакомпании отказались возобновлять полеты в Израиль после перемирия.

    Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток тысячи тонн боеприпасов.

    11 мая 2026, 14:30 • Новости дня
    Генсек ООН призвал восстановить безопасное судоходство в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник обратился с призывом к восстановлению безопасного судоходства в Ормузском проливе.

    По его словам, важно вернуть права и свободы на море, передает РИА «Новости».

    «Права и свободы судоходства должны быть восстановлены. Ормузский пролив должен быть вновь полностью открыт для безопасного судоходства», – сказал он на брифинге.

    Ранее Иран потребовал от США безопасности в Ормузском проливе и разморозки активов.

    В начале мая грузовое судно CGM San Antonio подверглось ракетной атаке в районе Ормузского пролива.

    Накануне МИД Южной Кореи подтвердил атаку на судно в Ормузском проливе.

    13 мая 2026, 09:52 • Новости дня
    Израиль опубликовал доклад о сексуальном насилии со стороны боевиков ХАМАС

    Tекст: Мария Иванова

    Израильские исследователи завершили двухлетнюю работу над отчетом, подтверждающим массовые факты сексуального насилия со стороны палестинских боевиков во время атаки на страну.

    Группа независимых исследователей представила наиболее полный отчет о преступлениях боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года, передает The New York Times.

    Документ подтверждает, что акты насилия носили систематический характер и стали неотъемлемой частью нападения на мирных жителей, в том числе заложников, увезенных в сектор Газа.

    В материалах описываются случаи издевательств над жертвами на глазах у их родных, а также прямые трансляции преступлений родственникам через соцсети

    «Это позволяет нам сделать шаг назад и увидеть весь ужас целиком», – заявила доктор права Кохав Элькаям-Леви, основательница комиссии, подготовившей отчет.

    Эксперты проанализировали более 10 тыс. фотографий и видеозаписей, включая кадры, снятые самими нападавшими, а также спутниковые снимки. Документ объемом 300 страниц не приводит точных цифр из-за сложности оценки, однако подчеркивает организованный характер действий палестинских боевиков.

    Представители ХАМАС ранее отвергали обвинения в причастности своих бойцов к подобным преступлениям. В то же время доклад ООН, выпущенный ранее, также указывал на наличие оснований полагать, что во время вторжения совершались изнасилования и пытки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эскалация на Ближнем Востоке началась после проникновения сил ХАМАС на израильскую территорию. Число погибших при ответных израильских ударах по сектору Газа превысило 35 тыс. человек.

    Специальная комиссия ООН в прошлом году признала действия Израиля в палестинском анклаве геноцидом.

    12 мая 2026, 14:39 • Новости дня
    Иран в десять раз расширил зону операций в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран десятикратно увеличил зону своих операций в Ормузском проливе, сообщил заместитель командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Мохаммад Акбарзаде.

    «В настоящий момент в рамках нового плана границы Ормузского пролива существенно расширились... Иными словами, Ормузский пролив стал «больше», превратившись в обширную оперативную зону», – цитирует Акбарзаде агентство Tasnim, передает РИА «Новости».

    Ранее Иран ограничивал свои операции участком длиной до 30 морских миль – от острова Ормуз до острова Хенгам. По словам Акбарзаде, теперь речь идет о зоне в 200-300 морских миль, которая включает акваторию от побережья портового города Джаск на востоке до районов западнее островов Кешм и Большой Томб.

    Газета Financial Times писала, что власти Ирана активно задействуют так называемый москитный флот для контроля в Ормузском проливе.

    В начале мая Иран пригрозил ударами за несогласованный проход через Ормузский пролив.

    12 мая 2026, 02:50 • Новости дня
    Онищенко оценил опасность нового штамма коронавируса у летучих мышей в Таиланде

    Tекст: Катерина Туманова

    Появление нового варианта коронавируса у летучих мышей в азиатском королевстве не является поводом для ограничения въезда путешественников, считает академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Он был выявлен у мышей, а не у людей. Поэтому его выделили не медики, а, наверное, тайские биологи. В этом ничего удивительного нет, потому что мы знаем о 40 штаммах, но на самом деле их гораздо больше. Будем считать, что еще один добавился», – сказал он РИА «Новости».

    Онищенко уточнил, что крайне важно определить конкретный вид летучих мышей, ставших переносчиками. По его мнению, оснований не пускать людей в страну сейчас нет, но гражданам следует отказаться от излишней беспечности в вопросах сохранения здоровья.

    Напомним, департамент контроля заболеваний министерства здравоохранения Таиланда сообщил об обнаружении инфекции у животных, при этом случаев передачи заболевания человеку зафиксировано не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, геновариант коронавируса XFG (Stratus) преобладает в России последние три месяца. Роспотребнадзор сообщил о снижении заражений COVID-19 в России. ВОЗ исключила повтор пандемии COVID-19 с хантавирусом.

    12 мая 2026, 12:06 • Новости дня
    Генсек «Хезболлы» пообещал устроить ад для израильских солдат

    Tекст: Мария Иванова

    Шиитская организация категорически отказалась складывать оружие и продолжит бескомпромиссную вооруженную борьбу для защиты территории Ливана от американо-израильской агрессии.

    Официальное обращение к сторонникам появилось в Telegram-канале движения, передает ТАСС.

    Генеральный секретарь шейх Наим Касем подчеркнул твердую готовность защищать страну от совместной американо-израильской агрессии и категорически отверг возможность капитуляции.

    «Силы исламского сопротивления не сложат оружия, – указал политик. – Мы не покинем поле боя и превратим его в ад для израильских солдат».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне бойцы ливанского движения «Хезболла» осуществили 24 боевые операции против израильских вооруженных сил.

    До этого шиитская организация атаковала позиции армии Израиля в 13 районах на юге Ливана.

    Генеральный секретарь движения Наим Касим ранее призвал правительство страны отказаться от прямых переговоров с израильской стороной.

    13 мая 2026, 09:23 • Новости дня
    Лавров назвал причину агрессии против Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Одной из задач агрессии против Ирана было недопущение нормализации отношений Тегерана с арабами, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу RT India.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в интервью телеканалу RT India объяснил мотивы агрессии против Исламской республики, передает ТАСС.

    «Нисколько не сомневаюсь, что когда вынашивались эти планы развязывания агрессии против Ирана, одной из задач ставилось недопущение нормализации отношений между Ираном и арабами», – сказал министр.

    Дипломат напомнил об усилиях короля Иордании Абдаллы II по примирению суннитов и шиитов много лет назад. По словам главы МИД, сейчас определенные силы делают все возможное для предотвращения этого сближения. Цель состоит в превращении Ирана в страну-изгоя на международной арене.

    Остальные государства Персидского залива пытаются втянуть в структуры, игнорирующие палестинскую проблему. Лавров подчеркнул, что от этих стран требуют предать палестинское дело ради нормализации отношений с Израилем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России назвал целью американо-израильской операции раскол между Ираном и странами Персидского залива.

    Позже Москва выразила готовность содействовать восстановлению диалога арабских монархий с Тегераном.

    Лавров обсудил напряженность на Ближнем Востоке с министром иностранных дел ОАЭ.

    12 мая 2026, 14:26 • Новости дня
    Премьер Катара заявил о попытках убедить США завершить конфликт с Ираном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава правительства Катара подчеркнул, что во время визита в Вашингтон, он убеждал США, что затягивание военных действий против Ирана не отвечает интересам ни одной из сторон.

    Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани сообщил, что во время визита в США пытался убедить американскую администрацию завершить конфликт с Ираном, передает РИА «Новости». Аль Тани провел в Вашингтоне переговоры с вице-президентом США Джеймсом Ди Вэнсом.

    На пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом премьер Катара заявил: «Я разъяснил американской стороне последствия военных действий и то, что их затягивание не отвечает ничьим интересам». Он отметил, что действия в Ормузском проливе не способствуют снижению напряженности.

    Аль Тани добавил, что США положительно воспринимают посреднические усилия Пакистана по урегулированию ситуации с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Bloomberg сообщил о первом проходе катарского СПГ-танкера через Ормузский пролив с начала конфликта США и Израиля с Ираном.

    Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее провел телефонный разговор с премьер-министром Катара для обсуждения состояния дипломатических контактов с Вашингтоном. Позже стало известно, что Иран может рассмотреть вопрос об обогащении урана до 90% в случае атаки со стороны США.

    12 мая 2026, 13:12 • Новости дня
    Посол США сообщил о передаче израильского «Железного купола» Эмиратам

    Tекст: Ольга Иванова

    На фоне вооруженного конфликта с Ираном израильская сторона передала Объединенным Арабским Эмиратам передовые системы противоракетной обороны и специалистов для их обслуживания.

    Власти Израиля приняли решение усилить противовоздушную оборону Объединенных Арабских Эмиратов на фоне напряженности в регионе, передает ТАСС.

    Информацию об отправке военной техники подтвердил американский дипломат Майк Хакаби.

    «Израиль только что направил им батареи «Железный купол» и персонал для оказания содействия в их эксплуатации», – заявил посол Соединенных Штатов в Израиле.

    Переброска систем перехвата ракет и квалифицированных инженеров происходит из-за продолжающегося противостояния с иранской стороной. Изначально эти сведения распространило информационное агентство Associated Press.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские власти тайно перебросили в Объединенные Арабские Эмираты батарею ПВО для защиты от ракетных ударов.

    Позже лидеры двух стран обсудили укрепление двустороннего сотрудничества на фоне напряженности с Ираном.

    Вскоре средства противовоздушной обороны ОАЭ перехватили выпущенные с иранской территории баллистические ракеты и беспилотники.

    13 мая 2026, 21:16 • Новости дня
    Российский турист найден мертвым в турецком отеле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В турецкой Аланье обнаружили мертвым 44-летнего российского туриста, который долгое время не выходил из своего гостиничного номера, факт смерти гражданина РФ подтвердили в генконсульстве.

    Российские дипломаты подтвердили кончину гражданина РФ в одной из гостиниц Аланьи, передает . В генеральном консульстве России в Анталье уточнили ТАСС, что тело 44-летнего мужчины обнаружили в его номере.

    «По имеющейся информации, сегодня, 13 мая, прибывший на отдых в город Аланья российский турист, 1982 года рождения, был найден в номере одного из отелей без признаков жизни», – рассказали в дипмиссии.

    На место инцидента оперативно прибыли медики и полиция. Точные причины случившегося станут известны после завершения следственных действий и судебно-медицинской экспертизы. Сейчас оформляются документы для отправки тела на родину.

    Ранее агентство DHA сообщало, что погибшим оказался Федор Зарослов. Утром сотрудники отеля обратили внимание на его долгое отсутствие и вызвали жандармерию. После осмотра номера тело доставили в морг для вскрытия.

    Ранее также в одном из отелей турецкой Аланьи скончался отдыхавший с семьей 68-летний гражданин России. До этого в Турции после падения со скалы с парапланом погиб другой россиянин. А в октябре в отеле той же Аланьи умер еще один турист из России в возрасте 57 лет.

