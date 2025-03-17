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Российским туристам сократили срок безвизового пребывания в Таиланде до 30 дней
Таиланд решил сократить срок безвизового пребывания туристов до 30 дней
Таиланд планирует сократить срок безвизового въезда для граждан 93 стран, включая Россию и Китай, с 60 до 30 дней.
Как пишет Bangkok Post со ссылкой на министерство туризма и спорта Таиланда, страна приняла решение сократить срок безвизового въезда для граждан 93 государств, включая Россию и Китай, с 60 до 30 дней, передает РИА «Новости».
«Безвизовой въезд для иностранных граждан будет сокращен, поскольку заинтересованные государственные органы приняли общее принципиальное решение о таком сокращении в целях предотвращения использования безвизового въезда иностранцами для ведения нелегального бизнеса», – заявило министерство туризма и спорта Таиланда в сообщении.
Глава министерства туризма и спорта Соравонг Тхиентхонг сообщил, что министерство иностранных дел Таиланда признало существование проблемы использования иностранцами безвизового режима для нелегального бизнеса. Этот вопрос активно обсуждался различными ведомствами в последние недели.
Напомним, в июле правительство Таиланда в одностороннем порядке заменило временно разрешенный 60-дневный безвизовой въезд для граждан России на постоянно действующий. Ранее премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин одобрил постановление о продлении действия безвизового режима для граждан России на срок до 60 дней.