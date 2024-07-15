ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.2 комментария
В Таиланде одобрили 60-дневный безвизовый режим для россиян
Премьер Таиланда одобрил постановление о 60-дневном безвизовом режиме для граждан России
Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин одобрил постановление о продлении действия безвизового режима для граждан России на срок до 60 дней. Также он будет применяться в отношении граждан 93 стран, посещающих королевство в туристических целях, сообщила правительственная пресс-служба.
Как говорится в сообщении, Тхависин отнес туризм к разряду движущей силы экономики Таиланда, увеличив продолжительность безвизового режима до 60 дней для граждан 93 стран, что облегчит поездки в страну и будет стимулировать ее экономику, передает ТАСС.
Напомним, в октябре 2023 года премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин утвердил указ об увеличении срока безвизового режима для россиян с 30 до 90 дней.