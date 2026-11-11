Иван Охлобыстин попал в санкционную базу портала ГУР Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Основанием для внесения актера в базу украинская сторона назвала «агрессивную антиукраинскую риторику». В карточке указано, что Охлобыстин «выступает за сохранение „братских связей“ между россиянами и украинцами», передает РИА «Новости».

Ранее в базу портала ГУР также попали продюсер и композитор Игорь Крутой, исполнители Дима Билан и Сергей Лазарев.

Киевский режим регулярно вносит неугодных лиц в списки «целей». В их числе скандально известный сайт «Миротворец», в базу данных которого внесены личные данные критикующих Киев людей, включая несовершеннолетних.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник телеведущий и актер Михаил Галустян оказался в базе антироссийского портала ГУР за поддержку специальной военной операции.

В понедельник ГУР внесло в ту же базу певца Григория Лепса за поддержку политики президента России Владимира Путина.

В субботу в список портала War and sanctions за поддержку спецоперации включили народного артиста России Филиппа Киркорова.