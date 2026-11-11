В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
Венесуэла разрешила участие частных компаний в продаже электроэнергии
Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила реформу закона об электроэнергетической системе, которая открывает отдельные сегменты отрасли для частных и иностранных инвесторов.
«Национальный парламент во вторник на очередном заседании принял реформу Органического закона об электроэнергетической системе и услугах», – говорится в заявлении.
Главным нововведением стала возможность допуска частного и иностранного капитала к отдельным направлениям электроэнергетики. Частные компании смогут участвовать в производстве и продаже электроэнергии, а также в ее передаче и распределении, для чего им потребуется получать специальные разрешения, лицензии на подключение или концессии, передает РИА «Новости».
При этом государство сохранит под своим контролем ключевые элементы системы: гидроэнергетику в бассейнах рек Карони, Парагуа и Каура, магистральные сети передачи электричества и диспетчеризацию. Реформа также предусматривает стимулирование развития солнечной и ветровой энергетики в стране.
Отдельный блок поправок касается регулирования отрасли: вводится раздельный учет затрат, доходов и активов по видам деятельности для повышения прозрачности и исключения необоснованного перекрестного субсидирования. Уточняются обязанности государственной электроэнергетической компании и потребителей, в том числе крупных потребителей с нагрузкой свыше двух мегаватт, которые будут обязаны разрабатывать планы энергосбережения.
Некоторые положения реформы позволяют нефтяным предприятиям самостоятельно обеспечивать свои потребности в электричестве. Для этого компании смогут создавать собственную генерацию либо заключать контракты на поставку электроэнергии с другими поставщиками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американская нефтяная компания ExxonMobil подписала меморандум о взаимопонимании для изучения возможностей бурения и инвестиций в Венесуэле.
В четверг уполномоченный президента Венесуэлы Делси Родригес заявила о заключении соглашения с турецкой компанией Karpowership об аренде двух плавучих электрогенерирующих барж.
В сентябре власти Венесуэлы подписали новые соглашения с американской Chevron и итальянской Eni о расширении добычи углеводородов в стране.