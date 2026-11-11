В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
Рубио заявил об отсутствии необходимости в крупной боевой операции против Ирана
Белый дом пока не видит необходимости в новых крупных военных операциях против Ирана, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
По словам госсекретаря, проводимая Вашингтоном экономическая кампания против Ирана приносит такой эффект, что Белый дом не считает нужным начинать новые масштабные боевые действия, передает РИА «Новости».
В Белом доме считают, что «пока нет нужды в крупных боевых операциях». «Мы достигаем тех же целей экономическими мерами», – сказал Рубио.
Глава американской дипломатии подчеркнул, что Вашингтон готов ответить силой в случае эскалации со стороны Тегерана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Белый дом заявил о контроле над ситуацией в противостоянии с Тегераном на фоне краха иранской экономики.
Рубио заявил об отсутствии конкретных сроков достижения договоренностей с Тегераном по сделке.