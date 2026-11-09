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Китай призвал Москву и Киев сохранить позитивную динамику переговоров
Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сунь Лэй заявил, что Пекин поддерживает все усилия по мирному урегулированию кризиса на Украине и призывает сохранить позитивную динамику переговоров.
Китай поддерживает усилия по мирному урегулированию украинского кризиса и призывает заинтересованные стороны сохранить позитивную динамику дипломатических контактов, передает ТАСС.
«В международном сообществе все громче звучат призывы к миру и поддержке мирных переговоров. В последнее время наблюдается активизация контактов и взаимодействия между ключевыми заинтересованными сторонами, что посылает определенные позитивные сигналы», – заявил Сунь Лэй на заседании Совета Безопасности.
Он также выразил надежду на то, что стороны будут двигаться в одном направлении и содействовать скорейшему политическому решению проблемы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник директор отдела Европы и Центральной Азии ООН Кайоко Гото призвала Россию и Украину добиться прогресса на трехсторонних переговорах в Абу-Даби.
В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов телефонного разговора лидеров России и США перед очередным раундом переговоров.
В прошлом месяце замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил об искренней заинтересованности Китая в урегулировании украинского кризиса.