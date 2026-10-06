США вывели бомбардировщики из Британии из-за угрозы атаки Ирана

WSJ: США вывели бомбардировщики из Британии из-за угрозы дронов КСИР

Tекст: Мария Иванова

Двенадцать американских бомбардировщиков покинули Великобританию в воскресенье на фоне серьезных опасений нападения со стороны КСИР. Предполагалось, что целью атаки должно было стать уничтожение самолетов и ликвидация военнослужащих, в том числе американских пилотов, пишет The Wall Street Journal.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснял перемещение бомбардировщиков мерами предосторожности, а госсекретарь Марко Рубио называл это плановой ротацией, отмечает РИА «Новости».

В конце сентября британская полиция сообщила о крупном инциденте возле авиабазы Фэрфорд. По подозрению в причастности к террористической деятельности были задержаны пять граждан Британии, которых вскоре отпустили под залог.

В начале октября также был задержан мужчина с двойным ирано-британским гражданством.

База Фэрфорд является единственным в Европе объектом, где приземляются американские стратегические бомбардировщики. В марте британские власти разрешили Вашингтону использовать эту базу для операций против Ирана, однако исключительно в оборонительных целях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Дональд Трамп подтвердил наличие угрозы для американских бомбардировщиков в Британии.

В понедельник госсекретарь Марко Рубио назвал перемещение самолетов плановой ротацией.

На прошлой неделе Иран отверг обвинения в причастности к инциденту у американской военной базы.