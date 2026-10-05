Рубио назвал плановой ротацией вывод бомбардировщиков США из Британии

Tекст: Елизавета Шишкова

«Министерство войны постоянно переводит ресурсы туда, где они нужны. Там также происходит регулярная ротация», – заявил Рубио, комментируя сообщения о передислокации 12 бомбардировщиков, передает РИА «Новости».

По его словам, ситуация привлекла внимание общественности только из-за инцидента с задержанием пяти человек у базы. Передислокация является обычным делом, отметил госсекретарь.

«Мы уверены в безопасности всех наших баз», – подчеркнул он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник газета Wall Street Journal сообщила, что США вывели бомбардировщики B-1 с базы в Британии из-за угрозы безопасности.

На прошлой неделе в Британии связали задержанных у базы ВВС с Ираном. В апреле Иран пригрозил признать британские базы законными целями для ударов.