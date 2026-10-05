Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.3 комментария
Рубио назвал плановой ротацией вывод бомбардировщиков США из Британии
Вывод американских бомбардировщиков с базы Фэрфорд в Британии связан с плановой ротацией, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Министерство войны постоянно переводит ресурсы туда, где они нужны. Там также происходит регулярная ротация», – заявил Рубио, комментируя сообщения о передислокации 12 бомбардировщиков, передает РИА «Новости».
По его словам, ситуация привлекла внимание общественности только из-за инцидента с задержанием пяти человек у базы. Передислокация является обычным делом, отметил госсекретарь.
«Мы уверены в безопасности всех наших баз», – подчеркнул он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник газета Wall Street Journal сообщила, что США вывели бомбардировщики B-1 с базы в Британии из-за угрозы безопасности.
На прошлой неделе в Британии связали задержанных у базы ВВС с Ираном. В апреле Иран пригрозил признать британские базы законными целями для ударов.