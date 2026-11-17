Военные медики спасли прошитое осколком FPV-дрона сердце бойца СВО

Tекст: Катерина Туманова

«Сейчас делаем операцию из-за полученного бойцом осколочного множественного ранения грудной и брюшной полости. Осколок FPV-дрона насквозь прошил сердце бойца, повредив оба желудочка и межжелудочковую перегородку, а также задел кишечник и почку», – рассказал один из хирургов РИА «Новости».

Врач отметил, что за этот год это уже десятая подобная операция на сердце, и все военнослужащие остались живы.

По данным Минобороны, подвижная медицинская группа представляет собой высокотехнологичный хаб вблизи линии фронта. Время пребывания там раненых составляет от нескольких часов до двух суток: их экстренно оперируют, стабилизируют и готовят к эвакуации.

Медбатальон укомплектован по высшему разряду: развернуты четыре операционные и реанимация на пять коек. В арсенале медиков есть современные аппараты ИВЛ, эндоскопические стойки и передвижные рентгены для оперативного поиска осколков.

В ведомстве добавили, что многие сотрудники – мобилизованные хирурги и анестезиологи, ставшие настоящими профессионалами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДНР появился подземный медицинский центр с операционной, перевязочной и рентген-кабинетом. В начале месяца врачи 37-го отдельного медбатальона провели семичасовую операцию и спасли жизнь бойцу с тяжелыми ранениями. В августе медики группировки войск «Днепр» спасли жизнь военнослужащему, удалив остановившийся в миллиметре от сонной артерии осколок.