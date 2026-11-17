Современная американская реальность проигрывает советскому прошлому по целому ряду важных показателей. Судя по результатам соцопросов, сегодня эта мысль овладевает умами многих образованных тинейджеров в университетских кампусах США.20 комментариев
Число сбитых с полуночи летевших на Москву дронов превысило 90 штук
ПВО с полуночи уничтожила 93 летевших на Москву дрона
Российские силы ПВО сбили 18 вражеских беспилотников, летевших на Москву, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин, всего с полуночи число сбитых дронов ВСУ составило 93.
«Уничтожены ещё 18 вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.
Таким образом, с полуночи на подлете к столице уничтожены 93 дрона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала вторника на подлете к Москве за два часа ликвидировали более 70 беспилотников. Более десяти летевших в Москву самолетов перенаправили в другие города. Вечером понедельника в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский временно ограничили полеты