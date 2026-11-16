Российские военные оборудовали подземный медицинский центр в ДНР

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подземный комплекс предназначен для оказания медицинской помощи военнослужащим группировки войск «Центр». Помимо основных помещений, в нем расположены класс для занятий по тактической медицине, столовая и баня, сказал собеседник РИА «Новости».

«Это медицинская рота подземная. Здесь операционная, перевязочная, рентген-кабинет, стабилизационный пункт. Сейчас будет строиться кабинет для отложенной помощи, реанимационная. Еще планируем отделение стоматологии», – заявил Гаджиев.

По его словам, в самом комплексе сейчас работают восемь специалистов, в том числе терапевт, хирург, эпидемиолог и фельдшеры. Всего медицинская рота насчитывает 36 человек. В дальнейшем также планируется открыть стационар для лечения легкораненых.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре командир медроты группировки «Север» с позывным Фримен рассказал о появлении в зоне спецоперации на Украине адаптированных для сброса с дронов лекарств.

В прошлом году капитан медслужбы группировки войск «Днепр» с позывным Ардуан заявлял о разработке российскими военными медиками сети подземных госпиталей.

В начале прошлого года работу прифронтовых госпиталей назвали невозможной без участия студентов и волонтеров-медиков.