Медики в зоне СВО получили адаптированные для дронов лекарства

Командир медроты ВС РФ Фримен рассказал о развитии тактической медицины на СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тактическая медицина в зоне проведения специальной военной операции вышла на принципиально новый уровень, передает РИА «Новости». Бойцам стали доступны мобильные варианты оборудования, которые ранее применялись исключительно в стационарных условиях, а также лекарственные препараты в специальных упаковках для сброса с беспилотников.

«Сейчас появилось много мобильных вариантов. То, что раньше было прерогативой исключительно только больниц, сейчас появилось именно четко в тактическом звене, его может использовать практически каждый», – рассказал командир медроты.

В качестве примера офицер привел шприц-ручки, которые обеспечивают удобное хранение препарата, точное дозирование и индивидуальность применения. По его словам, современные решения и их аналоги не требуют длительного обучения или специальной подготовки.

Кроме того, меняются формы выпуска лекарств. Упаковки адаптируют под возможности сброса с дронов, чтобы они выдерживали нагрузки. Например, флакон из мягкой упаковки раненый может просто подложить под себя, и тот своим весом обеспечит проведение внутривенной инфузии без необходимости подвешивания.

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