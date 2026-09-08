Глава Росархива Артизов: Финляндия пошла по украинскому пути

Tекст: Антон Антонов

Артизов заявил, что российско-финские гуманитарные контакты, в том числе по архивной линии, отличались высокой интенсивностью до февраля 2022 года – момента начала спецоперации на Украине и подачи Финляндией заявки на вступление в НАТО, передает РИА «Новости».

По его словам, за годы сотрудничества стороны получили десятки тысяч копий архивных документов, было подготовлено множество выставок и сборников. Российский государственный военный архив, в частности, получил из финских архивов оцифрованные учетные карточки на советских военнопленных, на основе которых создали базу данных почти на 80 тыс. человек.

Артизов отметил, что в архивах России хранятся тысячи документов на финском языке, раскрывающих историю Великого Княжества Финляндского, а в Национальном архиве Финляндии – множество материалов по истории России. Решение финской стороны ограничить удаленный доступ к этим документам он назвал барьером для объективного изучения прошлого.

По его словам, это создает благотворные условия для фальсификации истории. «Видимо, финские руководители не намерены извлекать уроки из опыта «соседей» и следуют украинскому пути, где в угоду политической конъюнктуре выстраивается фальсифицированная ложная история, о чем можно лишь глубоко сожалеть», – заключил глава Росархива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальный архив Финляндии ограничил доступ к полученным из России историческим материалам до 9999 года.

Многие академики в Финляндии отказываются публично комментировать ситуацию, опасаясь дальнейшего ухудшения условий работы.

