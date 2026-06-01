  • Новость часаРоссийские военные освободили 63 населенных пункта в течение весны
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина провоцирует второй Чернобыль
    Зеленский раскрыл реакцию США на его письмо о ракетах для ПВО
    Лукашенко уличил Пашиняна во вранье о газе и дал совет армянам
    Морпех ВС РФ со знанием «мовы» пленил трех бойцов ВСУ
    Оверчук спрогнозировал сложную ситуацию с поставками энергоносителей в Армению
    В ДНР ответили на вопрос о запасах топлива
    Иран расчистил завалы на 18 секретных подземных базах
    Франция созвала экстренное заседание СБ ООН из-за действий Израиля
    Лукашенко напомнил Зеленскому о военной цели «недалеко от Беларуси»
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Киеву не терпится устроить «ядерную Бучу»

    Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».

    15 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чернышевский выступил на стороне рассерженных патриотов

    Чернышевский был из тех, кого можно было бы назвать «рассерженным патриотом» – он критиковал положение дел в России, но любил её и всегда был за её интересы. Герцен – скорее, иноагент, желавший России поражения.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    14 комментариев
    1 июня 2026, 06:12 • Новости дня

    Морпехи ВС России создали передовую лабораторию БПЛА в зоне спецоперации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В зоне проведения специальной военной операции бойцы группировки «Центр» развернули специализированную мастерскую по модернизации и производству разведывательных и ударных аппаратов, заявил боец 61-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным Капибара.

    Специалисты занимаются разработкой дронов на добропольском направлении. Основной упор делается на создание ударных и разведывательных аппаратов, пояснил собеседник РИА «Новости».

    «Создаем наземные станции управления, занимаемся видеоперехватом и разрабатываем собственные прошивки», – рассказал начальник лаборатории беспилотных систем.

    Результаты этого труда активно применяются бойцами для выполнения различных боевых задач на линии соприкосновения.

    Особое внимание в подразделении уделяют обучению новых кадров. Команду формируют из бойцов с задатками к технике, даже если у них отсутствует профильный опыт. Новички проходят подготовку прямо в мастерской и через несколько месяцев становятся квалифицированными специалистами.

    Военнослужащие морской пехоты группировки «Центр» ликвидировали на добропольском направлении 12 современных украинских беспилотников. Экипаж танка морпехов на этом участке фронта выдержал атаку более 50 вражеских дронов.

    31 мая 2026, 11:39 • Новости дня
    Российский морпех со знанием украинского языка взял в плен троих бойцов ВСУ
    Российский морпех со знанием украинского языка взял в плен троих бойцов ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский военнослужащий, знающий украинский язык, сумел взять в плен троих боевиков ВСУ на Запорожском направлении, сообщил заместитель командира взвода соединения морской пехоты в составе группировки войск «Восток» с позывным «Бальтазар».

    Боец соединения морской пехоты в составе группировки войск «Восток» сумел взять в плен троих военнослужащих ВСУ, передает РИА «Новости». Информацией об успешных действиях подчиненного поделился заместитель командира взвода с позывным «Бальтазар».

    По словам офицера, российский морпех вышел прямо на позиции противника. Используя украинский язык, он быстро расположил к себе украинских солдат. При этом сам морпех является уроженцем Ленинградской области.

    «Поговорить с ними смог, стрельнуть сигарету. Он взял пулеметно-штурмовую группу в плен – это было три человека», – рассказал собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале штурмовики российской группировки «Восток» захватили в плен украинских военнослужащих в Запорожской области.

    В ноябре прошлого года бойцы этого же объединения взяли в плен восемь солдат противника в Днепропетровской области.

    Весной прошлого года российский морпех одолел украинского военного в рукопашной схватке на берегу Днепра.

    Комментарии (5)
    31 мая 2026, 14:25 • Новости дня
    Здание «Новой почты» полностью сгорело после удара по Днепропетровску

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Днепропетровске в результате удара полностью сгорело здание отделения «Новой почты», которое могло использоваться для нужд украинских военных.

    Здание почтового отделения в Днепропетровске было полностью уничтожено огнем после нанесенного удара, сообщает канал «Военкоры Русской весны» в Mах. По данным компании, никто из сотрудников не пострадал.

    Отмечается, что склады почтовых служб на Украине часто применяются в интересах Вооруженных сил Украины для хранения и логистики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года российские войска поразили крупный железнодорожный узел в Днепропетровской области.

    Весной 2025 года армия России нанесла удар по пункту размещения украинских военных в Днепропетровске.

    В феврале того же года Вооруженные силы РФ атаковали скопление солдат ВСУ на терминале «Новой почты» в Харьковской области.

    Комментарии (9)
    31 мая 2026, 14:55 • Видео
    Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

    Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 09:16 • Новости дня
    Греция передала почти 200 артиллерийских орудий Украине
    Греция передала почти 200 артиллерийских орудий Украине
    @ PD-USGov-Military-Marines/wikipedia.org

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Греция через Чехию передала Украине 190 самоходных и буксируемых артиллерийских орудий. Такие данные обнародовал греческий информационный портал pronews.gr со ссылкой на Регистр обычных вооружений ООН.

    Власти Греции экспортировали в Чехию 190 буксируемых и самоходных орудий, которые в итоге оказались на Украине, передает Телеканал «360». Соответствующие данные за 2025 год зафиксированы в Регистре обычных вооружений ООН.

    Согласно опубликованной статистике, Афины передали 66 тяжелых гаубиц M110A2, 68 систем M114 и 56 единиц M101. Ранее эта техника размещалась на островах в восточной части Эгейского моря. Орудия вывели из эксплуатации без последующей замены.

    Местные журналисты назвали необоснованными оправдания об устаревании арсеналов. Отправка техники состоялась на фоне обострения отношений с Турцией, что делает подобный шаг крайне странным.

    Недавно греческие активисты провели массовый митинг, потребовав ликвидировать военные базы западных стран. Протестующие прямо заявляли: «Никакого участия в войне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Афины передали Киеву 60 самоходных артиллерийских установок М110.

    Греческая сторона также поставляла боеприпасы для украинских войск.

    При этом власти страны исключили возможность отправки на Украину систем противовоздушной обороны.

    Комментарии (16)
    31 мая 2026, 12:29 • Новости дня
    Минобороны сообщило об успехах российских войск на Украине
    Минобороны сообщило об успехах российских войск на Украине
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска за сутки нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ и улучшили тактическое положение на ряде направлений, уничтожив сотни военных и зарубежную технику.

    Российские Вооруженные силы продолжают проведение специальной военной операции, сообщает Минобороны. По данным ведомства, за прошедшие сутки группировки «Север», «Запад», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр» улучшили тактическое положение на различных направлениях, нанеся существенный урон живой силе и технике ВСУ в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях и Донецкой народной республике (ДНР).

    В Сумской и Харьковской областях подразделения группировки «Север» поразили живую силу и технику шести бригад ВСУ, а также нанесли удары по национальной гвардии. Потери украинских войск составили до 185 военнослужащих, также уничтожены 19 автомобилей, 105-мм гаубица М101 производства США и станция радиоэлектронной борьбы.

    Группировка «Запад» нанесла удары по позициям ВСУ в Харьковской области и Донецкой народной республике. Здесь потери противника превысили 200 человек, уничтожены два бронетранспортера М113, бронеавтомобиль MaxxPro, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия и боевая машина РСЗО «Град».

    На Донецком направлении группировка «Юг» поразила силы трех механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ. Потери противника превысили 165 военнослужащих и включили четыре бронированные машины, 18 автомобилей, два артиллерийских орудия, РСЗО «Град» и радиолокационную станцию AN/TPQ-36 производства США.

    Подразделения «Центра» заняли более выгодные позиции в ДНР и Днепропетровской области, поразив до 340 военнослужащих ВСУ, уничтожив боевую бронированную машину, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника, поразив более 445 военнослужащих ВСУ и уничтожив три бронированные машины, девять автомобилей и два артиллерийских орудия в Запорожской и Днепропетровской областях.

    «Днепр» нанес удар по двум механизированным бригадам ВСУ в Запорожской области, уничтожив свыше 50 военнослужащих, 11 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

    Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам производства, инфраструктуры, складам горючего и пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 143 районах. Средствами ПВО сбиты четыре управляемых авиабомбы, два реактивных снаряда HIMARS и 405 беспилотников самолетного типа.

    С начала спецоперации уничтожено 671 самолет, 284 вертолета, более 154 тыс. беспилотников, 661 ЗРК, 29 561 танк и другая бронетехника, 1729 РСЗО, 35 151 орудие и миномет, а также 62 952 единицы специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 мая Министерство обороны России сообщило о поражении украинских формирований сразу на шести направлениях.

    Несколькими днями ранее российские войска нанесли удары по подразделениям противника в Сумской и Харьковской областях.

    В середине месяца подразделения группировок «Север» и «Восток» освободили населенные пункты Чайковка и Чаривное.

    Комментарии (4)
    31 мая 2026, 07:58 • Новости дня
    ПВО сбила 216 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем
    ПВО сбила 216 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    За ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 216 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и Азовским морем, сообщило Минобороны России.

    Вражеские беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской и Саратовской областями, сообщает Минобороны России в «Максе».

    Кроме того, атаки отражены в небе над Краснодарским краем и Крымом. Часть аппаратов была нейтрализована над акваторией Азовского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратовской области зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

    В Матвеево-Курганском районе Ростовской области произошло возгорание резервуаров с горючим после падения обломков сбитого дрона.

    Комментарии (5)
    1 июня 2026, 01:50 • Новости дня
    Российские военные освободили 63 населенных пункта в течение весны
    Российские военные освободили 63 населенных пункта в течение весны
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    За три месяца весны подразделения Вооруженных сил России освободили десятки населенных пунктов, при этом наибольший успех зафиксирован на Харьковском направлении.

    В период с марта по май текущего года под контроль ВС России перешли 63 населенных пункта в зоне проведения спецоперации, передает ТАСС со ссылкой на данные из официальных сводок Министерства обороны.

    Самое значительное продвижение отмечено в Харьковской области, где освобожден 21 населенный пункт. В ДНР бойцы выбили противника из 19 поселений, а в Сумской области взяли 14 территорий. Кроме того, успех закреплен в Запорожской и Днепропетровской областях – шесть и три пункта соответственно.

    Наибольшая динамика наступательных действий зафиксирована в мае. По итогам последнего весеннего месяца, освобождено 27 населенных пунктов. В марте под контроль перешли 20 территорий, а в апреле – 16 поселений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа немецких и британских наемников ВСУ уничтожена в Запорожской области. 24 мая Министерство обороны России сообщило о поражении украинских формирований сразу на шести направлениях.

    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 07:33 • Новости дня
    Группа немецких и британских наемников ВСУ уничтожена в Запорожской области

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные ликвидировали отряд воевавших на стороне ВСУ иностранных наемников в Запорожской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Принадлежность погибших к другим государствам удалось установить благодаря найденным при них документам, передает ТАСС.

    «В Запорожской области в лесополосе уничтожена группа иностранных наемников. Согласно документам – немцы и британцы», – уточнили в силовых ведомствах.

    Среди ликвидированных оказались 23-летний Джейсон Ларган Джейси и 26-летний Латерман Филипп Максимилиан.

    По информации силовиков, часть убитых числилась в рядах 113-й отдельной бригады территориальной обороны Украины, а также в отдельном батальоне специального назначения. При этом все иностранцы были прикомандированы к третьему штурмовому батальону полка «Скала».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая российские войска освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области.

    Несколькими днями ранее командование ВСУ отправило бойцов украинского штурмового полка «Скала» прямо на занятые российскими силами позиции.

    Также сообщалось, что сослуживцы жестоко избили до смерти одного из мобилизованных военнослужащих этого подразделения.

    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 14:23 • Новости дня
    ВС России нанесли мощный удар по украинским военным объектам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Массированная атака привела к поражению баз хранения горючего, энергетических объектов и площадок запуска дальних аппаратов противника в 143 районах Украины, сообщили в Минобороны России.

    Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли масштабные удары по объектам противника, передает Минобороны. Под прицел попали цеха производства и площадки запуска беспилотных аппаратов дальнего действия. Также поражены базы хранения горючего, транспортная и энергетическая инфраструктура, используемая украинской армией.

    Помимо этого, атакованы пункты временной дислокации подразделений противника и иностранных наемников в 143 районах. Средства противовоздушной обороны успешно перехватили четыре управляемые авиационные бомбы и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

    В ходе боевых действий военные ликвидировали 405 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Министерство обороны России сообщило о массированных ударах по украинским военным аэродромам.

    За прошедшие сутки российские войска улучшили тактическое положение на нескольких направлениях.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы РФ нанесли поражение предприятиям военно-промышленного комплекса противника.

    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 06:30 • Новости дня
    Бусаргин сообщил о повреждениях инфраструктуры в Саратовской области из-за БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотники атаковали Саратовскую область, зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

    «Угроза атаки БПЛА сохраняется. По предварительным данным, есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры», – заявил глава региона в «Максе».

    Сейчас на местах происшествий работают все профильные экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших среди мирного населения нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Матвеево-Курганском районе Ростовской области произошло возгорание резервуаров с горючим после падения обломков сбитого дрона.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 15:15 • Новости дня
    В украинском Николаеве прогремел мощный взрыв

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрыв произошел в городе Николаеве на юге Украины, сообщило издание «Общественное».

    В городе Николаеве на юге Украины прогремел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на издание «Общественное». Подробности инцидента пока не раскрываются официальными источниками.

    В Николаевской области в связи с этим объявлена воздушная тревога. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая в Николаеве произошли взрывы.

    Днем ранее в этом городе на фоне воздушной тревоги прогремели повторные взрывы.

    В конце апреля украинские СМИ зафиксировали аналогичные инциденты в Сумах.

    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 10:36 • Новости дня
    Российские системы «Торнадо-Г» выжгли пять пунктов управления украинскими дронами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» артиллерийских подразделений группировки «Север» уничтожили пять пунктов управления беспилотниками ВСУ, рассказал старший офицер батареи с позывным «Сокол».

    Бойцы артиллерийских подразделений нанесли сокрушительный удар по позициям украинских войск, передает РИА «Новости». Старший офицер батареи с позывным «Сокол» сообщил детали успешной операции. «Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» артиллерийских подразделений шестой гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили пять пунктов управления БПЛА боевиков ВСУ», – рассказал военный.

    Места запуска и центры контроля дронов удалось обнаружить благодаря грамотной работе воздушной разведки. Полученные координаты немедленно передали на командный пункт, где было принято решение использовать реактивные системы. Для максимальной точности и скорости огонь открыли одновременно из двух установок.

    После успешного поражения целей экипажи оперативно пополнили боекомплект и отошли в безопасные районы ожидания. Собеседник агентства добавил, что поиск и ликвидация вражеских складов и точек запуска беспилотников ведутся непрерывно. Координация действий осуществляется через штатные средства связи при постоянном контроле в реальном времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы группировки войск «Север» уничтожили более 90 дронов ВСУ под Харьковом.

    Экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» поразили четыре пункта управления беспилотниками в Сумской области.

    В начале месяца бойцы этого подразделения ликвидировали 21 аналогичный объект противника.

    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 09:56 • Новости дня
    Экипаж истребителя Су-35с выполнил боевое дежурство в зоне СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский сверхманевренный истребитель Су-35с успешно выполнил задачи по прикрытию вертолетов армейской авиации в рамках специальной военной операции, сообщили в Минобороны России.

    Летчики Воздушно-космических сил России на многоцелевом истребителе с управляемым вектором тяги Су-35с заступили на боевое дежурство в интересах группировки войск «Восток», передает Минобороны.

    Главной задачей экипажа в заданном районе стало прикрытие действий вертолетов армейской авиации. Воздушная поддержка потребовалась при нанесении ударов по живой силе и пунктам временной дислокации подразделений украинской армии.

    В оборонном ведомстве подчеркнули, что экипажи оперативно-тактической авиации совершают вылеты круглосуточно и в любых погодных условиях. При этом самолеты оснащаются различными типами авиационных вооружений для эффективного выполнения боевых задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области.

    В прошлом году госкорпорация Ростех отчиталась об успешном применении истребителей Су-35С по воздушным и наземным целям.

    В конце 2024 года экипажи этих самолетов обеспечили воздушное прикрытие для бомбардировочной и штурмовой авиации над Курской областью.

    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 07:44 • Новости дня
    Российские военные продвинулись вглубь Сумской и Харьковской областей

    Tекст: Антон Антонов

    Подразделения группировки российских войск «Север» успешно продвигаются в Сумской и Харьковской областях.

    На Сумском направлении штурмовики группировки войск «Север» продвигаются вглубь региона. Российские подразделения нанесли удары по позициям ВСУ в районе ряда населенных пунктов, включая Конотоп, Глухов и Шостку.

    В Сумском районе зафиксировано продвижение на 12 участках до 600 м. Украинское командование вынуждено перебрасывать резервы для стабилизации фронта, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    В Харьковской области российские войска расширяют полосу безопасности и нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ  в районах Тимофеевки, Весёлого, Митрофановки, Избицкого, Рубежного, Александровки, Богодухова, Малиновки и Великого Бурлука.

    На Волчанском направлении российские штурмовые отряды продвинулись на восьми участках до 700 м.

    Подразделения радиационной, химической и биологической защиты применили тяжелые огнеметные системы по позициям украинских бригад.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях).», – говорится в сообщении.

    В Черниговской области украинское командование привлекает военнослужащих 138-й радиотехнической бригады для оборудования позиций.

    «Сами украинские националисты уверены, что таким образом командование ВСУ покрывает коррупционные преступления черниговской администрации, освоившей сотни миллионов бюджетных средств на оборудовании укреплений», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сообщалось, что потери ВСУ в боях с «Северянами» за сутки превысили 200 человек.

    Российские военные ликвидировали отряд воевавших на стороне ВСУ иностранных наемников в Запорожской области.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 08:26 • Новости дня
    Соколов сообщил об атаке беспилотников на предприятие под Кировом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возгорание произошло после атаки беспилотных летательных аппаратов предприятия на территории Уржумского района Кировской области, сообщил губернатор региона Александр Соколов.

    Глава региона Александр Соколов подтвердил факт инцидента в MAX. По словам чиновника, на месте происшествия уже работают оперативные службы, а ситуация находится под полным контролем. В результате инцидента жертв и пострадавших нет.

    «Напомню, что решением антитеррористической комиссии Кировской области запрещено размещение фото, видеоматериалов, любой информации об атаках и их последствиях», – заявил губернатор. Он также призвал местных жителей строго придерживаться этого важного требования безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте беспилотники атаковали Кирово-Чепецк в Кировской области.

    В августе 2024 года дроны ВСУ упали на территорию комбината «Зенит» в городе Котельнич.

    Несколькими днями ранее в результате удара БПЛА по Курской области пострадали девять человек.

    Комментарии (0)
    31 мая 2026, 14:11 • Новости дня
    Серия мощных взрывов прогремела в Днепропетровске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удар баллистическими ракетами привел к серии мощных взрывов в Днепропетровске, после которых небо над городом заволокло густым черным дымом.

    В украинском Днепропетровске зафиксирована серия мощных взрывов, передает канал «Военкоры русской весны в MAX». Сразу после инцидента над пораженными объектами в небо начал подниматься огромный столб черного дыма.

    Украинские медиа оперативно отреагировали на происшествие. Ресурсы противника пишут о том, что удары по городу наносились баллистическими ракетами. Другие подробности о результатах атаки не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на территории Днепропетровска зафиксировали две серии взрывов.

    В середине мая взрывы произошли в Днепропетровске и Ровно.

    Российская армия приступила к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса.

    Комментарии (0)
    Главное
    Таможня объяснила очередь на въезде в Россию со стороны Эстонии
    Более 10 млн россиян приняли участие в предварительном голосовании ЕР
    ООН оказалась на грани банкротства из-за отсутствия платежей США и КНР
    Число отравившихся в Пятигорске достигло 36 человек
    Росавиация отчиталась о ходе летных испытаний новых пассажирских самолетов
    Российские гимнастки завоевали максимум медалей на чемпионате Европы
    Во французском музее украли знаменитый банан

    Армения начала терять российский рынок и деньги

    С 30 мая Россия останавливает ввоз из Армении ряда овощей, ягод и зелени, а также поставки минеральной воды «Джермук». Это совпало с рядом недружественных по отношению к России шагов команды армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Для российских покупателей последствия окажутся почти незаметными: выпадающие объемы легко компенсируют отечественные производители и другие страны-экспортеры. Однако для Армении потеря российского рынка может стать серьезным ударом, поскольку именно Россия является главным покупателем армянской продукции. Подробности

    Перейти в раздел

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Перейти в раздел

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Перейти в раздел

    Бунт против канцлера Мерца имеет фатальный недостаток

    В Германии задумались о смене власти без выборов, поскольку канцлер Фридрих Мерц чрезвычайно раздражает немцев и провоцирует в правящей партии апокалиптические ожидания. У бунтарей хорошие шансы, но будет лучше, если канцлером останется Мерц. Он для этого достаточно плох. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

      Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    • Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

      Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – ордена Белого Орла, а также заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    • Румынию втягивают в войну

      Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный посевной календарь на июнь 2026 года: благоприятные дни для посадок, новолуние и полнолуние

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2026 года: новые выплаты, пенсии, биометрия и важные законы

      Июнь 2026 года встретит россиян множеством важных нововведений. С первого дня лета начнется прием заявок на новую семейную налоговую выплату, в аэропортах стартует эксперимент по посадке на рейсы с помощью биометрии, а пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, получат прибавку. Кроме того, изменятся правила ввоза товаров из стран ЕАЭС, вырастут госпошлины для операторов связи и вступят в силу новые ГОСТы. Разбираем все изменения июня 2026 года.

    • Большие церковные праздники июня 2026 года: православный календарь, Петров пост и главные даты месяца

      Июнь 2026 года – месяц, когда православные верующие переходят от радостного празднования Троицы к более спокойному и аскетичному летнему ритму церковной жизни. Месяц открывается Духовым днем, прославляющим Святого Духа, затем следует Неделя всех святых, после чего наступает многодневный Петров пост, который продлится до 11 июля. Кроме того, в июне есть важная поминальная дата – Троицкая родительская суббота. Рассказываем о главных православных праздниках июня 2026 года, о том, что можно и нельзя делать верующим в эти дни, а также о правилах питания в Петров пост.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации