Космонавт сообщил об уникальной операции с манипулятором на МКС
На российском сегменте Международной космической станции впервые в истории осуществили одновременную транспортировку двух операторов с помощью европейского робота-манипулятора ERA, заявил командир станции Сергей Кудь-Сверчков.
Во время работы в открытом космосе удалось переместить сразу двух человек с одного модуля на другой, используя возможности роботизированной руки ERA, сказал Кудь-Сверчков, передает ТАСС.
«Впервые был проведен перенос двух операторов одновременно на руке с одного модуля на другой», – поделился космонавт.
По словам Кудь-Сверчкова, такой подход позволил участникам выхода в открытый космос сберечь энергию для выполнения последующих задач, в частности, для работы с кассетами полупроводников. Он также отметил высокую слаженность действий всей команды, включая второго участника внекорабельной деятельности и оператора манипулятора, выразив удовлетворение результатами проведенной операции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев 27 мая приступили к внекорабельной деятельности на российском сегменте МКС. Управлявший роботом-манипулятором ERA Андрей Федяев сообщил об экономии сил экипажа благодаря такому способу перемещения.