    Глеб Простаков Глеб Простаков Джинна криптовалют заточили в лампе

    Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Страсти Христовы – центр мировой истории

    Люди могут верить во Христа, яростно отрицать Его, пытаться Его игнорировать – но они уже живут в мире, который сформирован проповедью Его апостолов. Те ценности и моральные принципы, которые сейчас видятся неоспоримыми, показались бы очень странными в дохристианскую эпоху.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война США и Ирана завершает аномальный период в истории

    Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.

    9 апреля 2026, 06:36 • Новости дня

    Россия и США решили продлить эксплуатацию старейшего модуля МКС до 2032 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские и американские специалисты продлевают работу первого модуля Международной космической станции – функционально-грузового блока (ФГБ) «Заря» до 2032 года, так же впоследствии поступят и со служебным модулем «Звезда», гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин.

    Денискин рассказал, что российские и американские специалисты начали работы по продлению эксплуатации первого модуля Международной космической станции – функционально-грузового блока «Заря» – до 2032 года, сообщает РИА «Новости». Он сообщил, что подобные мероприятия планируется провести и для служебного модуля «Звезда».

    Денискин рассказал, что специалисты Центра имени Хруничева постоянно управляют служебными системами «Зари» и сопровождают полёты модулей «Звезда» и «Наука». Помимо этого, они обеспечивают инженерно-техническую поддержку эксплуатации МКС: готовят экипажи, изготавливают и заменяют бортовое оборудование по мере окончания его срока службы.

    Гендиректор уточнил, что срок службы российского сегмента МКС определяется состоянием незаменяемых в полёте элементов модулей. В первую очередь речь идёт о корпусах, элементах двигательных установок, системах терморегулирования, тепловой защите и электроснабжении.

    ФГБ «Заря» был запущен на орбиту в ноябре 1998 года и стал основным элементом для последующего строительства МКС. На сегодняшний день Россия продлила работу своего сегмента станции до 2028 года, а США и другие партнёры – до 2030-го. При этом уже обсуждаются планы, согласно которым в 2028 году Россия начнёт строительство Российской орбитальной станции (РОС) в составе МКС, а к 2030 году РОС будет отстыкована и перейдёт к автономному полёту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о планах завершить сведение Международной космической станции с орбиты в 2030 году. Заместитель генерального директора госкорпорации Сергей Крикалев заявил о возможности продления срока эксплуатации МКС. Первый вице-премьер России Денис Мантуров подтвердил сохранение сотрудничества с США в космической сфере.

    7 апреля 2026, 14:39 • Новости дня
    Космонавт Кононенко счел название планеты Земля географическим недоразумением

    Tекст: Мария Иванова

    После первого взгляда на планету из иллюминатора космонавт Олег Кононенко задумался о правильности названия Земли и образе планеты в сознании людей.

    Глава Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Олег Кононенко поделился впечатлениями от полета на орбиту, передает ТАСС.

    «Когда я вывелся на орбиты, впервые выглянул в иллюминатор, то я увидел кусочек маленькой суши, который очень быстро пролетел. А дальше пошла лунная гладь. И вот первое ощущение было такое, что я понял, название Земли – это какое-то географическое недоразумение», – заявил он.

    Кононенко рассказал, что Земля перестала восприниматься им как шар из воды и камня и стала ощущаться как живое существо, из которого он вышел, чтобы увидеть планету со стороны. Этими размышлениями космонавт поделился на марафоне «Космос со „Знанием“», который проводится Роскосмосом и обществом «Знание» в рамках Недели космоса.

    Первая в истории России Неделя космоса проходит с 6 по 12 апреля 2026 года.  Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении в стране Недели космоса с 6 по 12 апреля начиная с 2026 года.

    В марте Герой России Олег Кононенко был назначен директором Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко стал первым человеком, проведшим тысячу суток на околоземной орбите.


    6 апреля 2026, 23:15 • Новости дня
    Экипаж миссии «Артемида II» достиг рекордно удаленной от Земли точки

    Tекст: Катерина Туманова

    Экипаж «Артемиды II» во время полета удалится от Земли на расстояние 252 760 миль (406 777 км), астронавты проведут шесть часов, исследуя Луну, а пока они на пути к спутнику Земли и уже устанавливают рекорды.

    «Четверо астронавтов миссии НАСА «Артемида II» в понедельник достигли самой удаленной точки, в которой когда-либо бывал человек с Земли, совершив полет по траектории в гравитационной сфере влияния Луны, которая вскоре приведет их на затененную обратную сторону спутника Земли», – передает Reuters.

    В понедельник астронавты должны были достичь максимального расстояния от Земли, примерно 252 760 миль, что примерно на 4 105 миль (6 606 км) превышает рекорд, установленный Джимом Ловеллом и его экипажем «Аполлона-13» за последние 56 лет.

    Затем они облетят вокруг обратной стороны Луны, наблюдая за ней с высоты примерно 4 тыс. миль (6 437 км) над ее затемненной поверхностью.

    Серия миссий стоимостью в несколько миллиардов долларов направлена на то, чтобы вернуть астронавтов на поверхность Луны к 2028 году раньше Китая. А также  обеспечить долгосрочное присутствие США там в течение следующего десятилетия, построив лунную базу, которая послужила бы испытательным полигоном для потенциальных будущих миссий на Марс.

    Полет к Луне погрузит экипаж в темноту и приведет к кратковременным отключениям связи, поскольку Луна блокирует от глобальной сети массивных антенн радиосвязи, которую НАСА использует для общения с экипажем. Полет продлится около шести часов, в течение которых астронавты с помощью профессиональных камер сделают подробные снимки Луны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космическая миссия «Артемида II» стартовала с космодрома во Флориде с экипажем из четырех астронавтов на борту. Вскоре астронавты сообщили о запахе гари из туалета на корабле миссии США к Луне. А после починки глава миссии США к Луне сообщил о новой проблеме с туалетом на корабле Orion.

    8 апреля 2026, 16:26 • Видео
    Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

    Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    7 апреля 2026, 04:04 • Новости дня
    Баканов рассказал о создании малогабаритного реактора для Луны

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские специалисты приступили к совместной разработке малогабаритного атомного реактора для работы на поверхности Луны, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    По его словам, проект реализуется в тесном сотрудничестве с Курчатовским институтом, а также с ведущими специалистами Росатома и Роскосмоса.

    «Именно с Курчатовским институтом, с Михаилом Валентиновичем Ковальчуком, с Росатомом, со структурами Росатома этот проект реализуем», – рассказал он ТАСС.

    По словам Баканова, пока не все вопросы решены, но есть календарный график реализации.

    «Эти технологии уже есть, не в полной мере, может быть, отработаны для того, чтобы говорить о том, чтобы их запускать сегодня на Луну, но тем не менее в этом направлении мы с ними очень тесно работаем», – сказал глава Роскосмоса.

    Баканов добавил, что реактор разрабатывается с учетом специфики эксплуатации на поверхности Луны, где потребуется автономный и надежный источник энергии для будущих миссий и станций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Баканов сообщал, что работа над созданием Российской орбитальной станции идет параллельно с сохранением участия России в программе МКС как минимум до 2028 года. Первый модуль РОС запустят в 2028 году. Роскосмос планирует развернуть первую ядерную электростанцию на Луне в ближайшие годы как основу для будущих лунных баз.

    6 апреля 2026, 09:14 • Новости дня
    Баканов заявил о дискриминации союзников России при доступе к МКС

    Tекст: Мария Иванова

    Россия из-за нынешних правил МКС не может пускать на станцию космонавтов из всех дружественных стран, признал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    О сложностях сотрудничества по программе МКС глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал ТАСС. Он подчеркнул, что нынешняя правовая конструкция станции фактически ограничивает круг стран, чьи космонавты могут попасть на орбиту.

    «Тут еще в чем нюансы. Правовая конструкция вокруг Международной космической станции заключается в том, что из игроков, помимо Российской Федерации, есть еще Штаты, Япония, Евросоюз и Канада. И у нас есть ряд серьезных стран-партнеров, дружественных нам стран, которые хотели бы запустить своих космонавтов на МКС. И мы готовы подготовить этих космонавтов, реализовываем данные программы. Но потом нам партнеры говорят: «Космонавта или астронавта из этой страны мы не пустим». Происходит определенная дискриминация», – сказал Баканов.

    Он добавил, что после развертывания Российской орбитальной станции Россия, по его словам, не станет ни у кого запрашивать разрешения на участие партнеров.

    Баканов заверил, что все государства, с которыми Роскосмос сотрудничает и которые захотят подготовить своего космонавта, смогут сделать это и затем отправить его на российскую станцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сведение с орбиты Международной космической станции завершится в 2030 году. Первый модуль Российской орбитальной станции будет развернут в 2028 году. Россия планирует участвовать в эксплуатации МКС как минимум до 2028 года.

    7 апреля 2026, 07:06 • Новости дня
    Баканов рассказал, как Крикалев едва не пострадал на орбите

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Герой России и Советского Союза, космонавт и заместитель генерального директора Роскосмоса Сергей Крикалев, в свой второй полет находившийся на МКС с мая 1991 г. по март 1992 г., почти стал «жертвой неразберихи», заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.

    Баканов рассказал о непростой ситуации, в которой оказался космонавт Сергей Крикалев во время своего второго полета на МКС в период с мая 1991 года по март 1992 года, передает ТАСС. По словам Баканова, в этот период шёл распад Советского Союза, создавались новые государственные органы и институты, и в условиях неразберихи на Крикалева буквально могли забыть.

    Баканов отметил: «Страшная трагедия при развале Родины происходила. И, понятное дело, что новые государственные органы, новые государственные институты создавались. Вот эта неразбериха и вопрос принятия ответственности за те или иные решения. И когда эти органы сформированы не были, как раз человек в это время и находился на орбите».

    Несмотря на сложные обстоятельства, Крикалев сумел сохранить свой статус легендарной личности в российской космонавтике. Баканов подчеркнул, что Крикалев продолжает работать на благо отечественного космоса и активно помогает молодым специалистам в отрасли.

    По словам главы Роскосмоса, авторитет Крикалева очень высок среди новых поколений космонавтов. Баканов выразил надежду, что его опыт и знания будут максимально переданы молодым сотрудникам, которые только начинают свой путь в космосе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Герой Советского Союза и Герой России космонавт Сергей Крикалев был назначен специальным представителем президента России по международному сотрудничеству в сфере космоса.

    Замглавы Роскосмоса и спецпредставитель президента Сергей Крикалев на пресс-конференции заявил о продолжающейся утечке воздуха в промежуточной камере модуля «Звезда» на МКС.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о дискриминации союзных стран при доступе их космонавтов на МКС и о планах принимать их на будущей Российской орбитальной станции.

    7 апреля 2026, 12:29 • Новости дня
    Ученые предупредили о магнитных бурях на Земле 7 апреля

    Tекст: Мария Иванова

    Магнитная обстановка на Земле в целом останется спокойной, но на 7 апреля ожидаются слабые и средние бури при сохраняющейся низкой вспышечной активности Солнца.

    По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, космическая погода на 7 апреля оценивается как спокойная, при этом прогнозируются слабые и средние магнитные бури. За прошедшие сутки геомагнитная обстановка оставалась в зеленой зоне, вспышечная активность была низкой.

    Ученые сообщили, что всплеск солнечной активности 4–5 апреля, когда за двое суток произошло более 30 вспышек, в том числе четыре события уровня M, завершился без заметных последствий. Несмотря на расположение источника вспышек в центре солнечного диска, ни одна из них не сопровождалась выбросом вещества в сторону Земли.

    В лаборатории отмечают, что активный период закончился: график вспышек почти выровнялся, а активные области на Солнце частично разрушились и ушли с линии Солнце–Земля. «Если применять ситуацию к лунной миссии (к которой сейчас поневоле всё приходится применять), то рисков для оставшихся четырех суток полёта не видно», – подчеркивают специалисты.

    Геомагнитная активность остается лишь слабо повышенной из-за несколько завышенной скорости солнечного ветра, которая достигает около 500 км/с при норме 300–400 км/с, но при этом не выходит за пределы зеленой зоны. В последние часы скорость ветра снижается, следом падают геомагнитные индексы, а прогнозы остаются благоприятными. По словам ученых, визуально ситуация напоминает очередное затишье после всплеска, что стало типичным сценарием для первой половины текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН прогнозировала на 7–9 апреля спокойный период с уровнем геомагнитной активности до 3 баллов.

    8 апреля 2026, 15:12 • Новости дня
    Первый пуск ракеты «Старт-1М» перенесли на 2027 год

    Tекст: Мария Иванова

    Дебютный запуск отечественного конверсионного носителя «Старт-1М» с площадки космодрома Восточный отложен на год и теперь запланирован на 2027-й, сообщил начальник отдела многоразовых средств выведения Роскосмоса Александр Давыдов.

    Отечественная космическая отрасль скорректировала график первого старта конверсионного носителя «Старт-1М», передает РИА «Новости».

    Изначально предполагалось, что ракета отправится на орбиту с космодрома Восточный в 2026 году, однако теперь пуск сдвинут на 2027 год. Об этом рассказал начальник отдела многоразовых средств выведения Роскосмоса Александр Давыдов.

    Выступая на отраслевом форуме активной молодежи госкорпорации «Команда будущего» в рамках Недели космоса – 2026, он подтвердил актуальные планы ведомства. «Первый пуск запланирован уже в следующем году», – сказал Давыдов.

    В декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении Недели космоса. Тематические мероприятия будут проходить по всей стране с 6 по 12 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, макет новой ракеты «Старт-1М» представили на выставке в Совете Федерации.

    Ранее сообщалось что третий стартовый стол для носителей легкого класса появится на космодроме Восточный в 2026 году.

    Ракета «Союз-2.1а» с эмблемой первой российской Недели космоса в марте успешно стартовала с космодрома Байконур.

    6 апреля 2026, 09:33 • Новости дня
    Баканов заявил о множестве космических «суперсил» у России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия присутствует во всех сегментах развития космонавтики, а также продвигает перспективные технологии, необходимые для освоения дальнего космоса, у нее много космических «суперсил», сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    Баканов заявил, что Россия активно участвует в развитии всех направлений космонавтики и обладает множеством космических «суперсил», передает РИА «Новости».

    По его словам, страна представлена во всех ключевых сегментах – от ракетостроения до спутниковых технологий, а также располагает собственными космодромами, включая Восточный.

    В числе приоритетных направлений Баканов выделил создание постоянных источников энергии на базе атомных технологий. Он подчеркнул, что подобные электростанции могут дать России уникальное преимущество в исследовании дальнего космоса, обеспечив бесперебойную работу двигателей и энергию на других планетах.

    Глава Роскосмоса отметил, что освоение космоса – это исполнение мечты о будущем, а для реализации этих целей на Земле создаются необходимые технологии. В ближайшее время россияне продолжат получать привычные сервисы благодаря спутниковым системам: телевидение, связь, навигацию и точную метеорологию, сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о планах развернуть первый модуль Российской орбитальной станции в 2028 году.

    Роскосмос планирует развернуть первую ядерную электростанцию на Луне в ближайшие годы как основу для будущих лунных баз.

    Баканов анонсировал запуск российской низкоорбитальной группировки связи с конца 2025 года для расширения покрытия по всей территории страны.

    6 апреля 2026, 12:41 • Новости дня
    Стартовала акция «Время Гагарина» к 65-летию первого полета человека в космос

    Tекст: Ольга Иванова

    В России проходит Неделя космоса, приуроченная к 65-летию первого полета человека в космос, в рамках которой проходит флешмоб «Время Гагарина», сообщает «Роскосмос».

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Недели космоса, приуроченной к 65-летию первого полёта человека в космос, сообщает Telegram-канал «Роскосмоса».

    Акция «Время Гагарина» началась в рамках этого события и призывает всех желающих присоединиться к общероссийскому флешмобу.

    Участникам предлагается включить фонарик или вспышку на смартфоне, поднять устройство вверх, устремить взгляд к небу и сделать фотографию. Фото рекомендуется публиковать с хэштегами #ВремяГагарина и #ЗаЗвездами, чтобы объединить мечты и стремления людей по всей стране.

    Также организаторы советуют сделать свой аккаунт одной из «цифровых звёзд», используя специальный логотип Недели космоса под названием «65 Поехали!». Логотип размещён в официальной карусели фотографий проекта и свободно доступен для использования.


    7 апреля 2026, 13:14 • Новости дня
    Баканов спрогнозировал запуск ИИ в проектировании ракетных двигателей

    Tекст: Вера Басилая

    В течение ближайших трёх-четырёх лет искусственный интеллект сможет заниматься проектированием ключевых компонентов ракетных двигателей и спутников, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

    Проектирование ракетных двигателей с применением искусственного интеллекта может начаться уже через три-четыре года, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, передает РИА «Новости».

    По его словам, развитие технологий позволит ИИ проектировать элементы двигательных установок, спутников и бортовых нагрузок в обозримом будущем.

    Неделя космоса в России проходит с 6 по 12 апреля. Она проводится ежегодно по указу президента, подписанному 29 декабря.

    В 2026 году Неделя космоса будет посвящена 65-летию полета Юрия Гагарина, а организатором мероприятия выступает госкорпорация «Роскосмос».

    Роскосмос объявил о создании двух продуктов на базе искусственного интеллекта.

    Нейросеть GigaChat запланировали установить на Международной космической станции в качестве ассистента российских космонавтов.

    7 апреля 2026, 10:59 • Новости дня
    РАН: Российские ученые планируют найти следы жизни на Венере

    Tекст: Мария Иванова

    Российская миссия «Венера Д» во второй половине 2030-х годов должна проверить гипотезу о древней воде и возможной жизни на Венере, заявил вице-президент РАН Сергей Чернышев.

    Во второй половине 2030-х годов российские ученые планируют заняться поиском следов жизни на Венере в рамках проекта «Венера Д», передает ТАСС. О планах сообщил вице-президент Российской академии наук Сергей Чернышев на заседании президиума РАН, посвященном космическим исследованиям.

    «В части планетных исследований будет сосредоточено основное внимание на исследованиях Венеры. Научные данные позволяют предположить, что примерно 3 млрд лет назад на поверхности Венеры была вода и даже успела появиться жизнь», – сказал он.

    Чернышев отметил, что сейчас на Венере воды и жизни нет, однако могут быть обнаружены их следы, в том числе сложные органические соединения. Для этого в 2036 году планируется реализация проекта «Венера Д», который включит орбитальный и посадочный аппарат, а также зонды, способные парить в атмосфере планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые в рамках миссии «Венера-Д» проверят наличие биомаркеров примитивной жизни в облачных слоях и на поверхности планеты. Решение о создании новой автоматической станции для исследования Венеры на уровне национального космического проекта закрепили в нацпроекте «Космос».

    Ранее президент РАН Геннадий Красников допустил существование необычных форм жизни в атмосфере Венеры.

    6 апреля 2026, 09:03 • Новости дня
    Канадское агентство: У астронавтов будет лишь несколько часов на изучение Луны

    Tекст: Мария Иванова

    Астронавты, совершающие облет Луны в рамках миссии «Артемида-2», смогут наблюдать и фотографировать ее поверхность только в течение нескольких часов, сообщило Канадское космическое агентство (ККА).

    Космический корабль Orion при облете Луны сможет посвятить изучению ее поверхности лишь несколько часов, сообщает ТАСС со ссылкой на Канадское космическое агентство.

    В сообщении уточняется, что пролет мимо Луны начнется 6 апреля в 14.45 по времени Восточного побережья США, что соответствует 21.45 по московскому времени.

    «Астронавты проведут несколько часов, наблюдая и фотографируя геологические особенности поверхности [Луны], такие как кратеры, [застывшие] древние лавовые потоки и другие формы рельефа, сформированные тектоническими и вулканическими процессами», – сказано в сообщении ККА. Перед полетом экипаж прошел геологические полевые тренировки в Исландии и канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, где пейзажи максимально напоминают лунные. Собранные во время миссии данные, как ожидается, помогут ученым лучше понять древние процессы формирования Луны и всей Солнечной системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космическая миссия «Артемида II» со стартовой площадки во Флориде стартовала на ракете Space Launch System с кораблем «Орион» и экипажем из четырех астронавтов.

    Корабль «Орион» в рамках миссии «Артемида-2» успешно вышел на траекторию к Луне после маневра TLI.

    Историк космонавтики Александр Железняков заявил об отсутствии угрозы для экипажа после задымления на корабле Orion.

    Экипаж составили астронавты НАСА Рид Вайсман, Кристина Кук и Виктор Гловер, а также канадский астронавт Джереми Хансен. Они совершат облет Луны на расстоянии около 8 тыс. км от поверхности и вернутся на Землю, общая продолжительность миссии рассчитана на десять дней. Отметим, что последняя пилотируемая экспедиция к Луне состоялась еще в декабре 1972 года в рамках программы «Аполлон-17».

    7 апреля 2026, 14:14 • Новости дня
    Киселев рассказал о строгом отборе первых космонавтов СССР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал о многоступенчатом и строгом отборе первых советских космонавтов в рамках проекта «Первые среди звезд», приуроченного к юбилею полета Юрия Гагарина.

     Киселев рассказал о строгом и многоступенчатом отборе первых советских космонавтов, передает РИА «Новости». Он стал ведущим подкаста «Первые среди звезд», который выходит в рамках Недели космоса при поддержке «Роскосмоса» и ряда исторических организаций.

    Киселев сообщил, что на первом этапе рассматривались документы 3461 летчика-истребителя, из которых для собеседования выбрали 347 человек. После бесед к медицинскому этапу допустили 206 летчиков.

    По словам ведущего, на этапе медицинского обследования 72 человека отказались участвовать, а еще 105 были отчислены по состоянию здоровья. В результате только 29 кандидатов успешно прошли все медицинские испытания, и из них 20 были зачислены первыми слушателями-космонавтами.

    В выпуске подкаста Киселев также рассказал, как готовился и проходил первый полет человека в космос, каким испытаниям подвергались участники, и отметил выдающиеся качества Юрия Гагарина, позволившие ему пройти отбор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отбор космонавтов с применением искусственного интеллекта впервые состоится в России в первом квартале 2026 года.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов утвердил проведение нового конкурса по отбору в отряд космонавтов.

    Российский государственный архив научно-технической документации собрал свыше 53 тыс. фотодокументов о подготовке советских космонавтов и поездках Юрия Гагарина.

    7 апреля 2026, 18:15 • Новости дня
    В Москве в рамках Недели космоса стартовал марафон «Космос со Знанием»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве стартовал просветительский марафон «Космос со Знанием» – ключевое образовательное событие Недели космоса.

    Открытие состоялось 7 апреля в Национальном космическом центре имени Первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Мероприятие организовано Госкорпорацией «Роскосмос» и Российским обществом «Знание».

    В этом году марафон собрал более 1000 студентов профильных вузов и колледжей, а также представителей экспертного сообщества. «Для Общества «Знание» большая радость и честь быть частью Недели космоса, которую объявил наш президент Владимир Владимирович Путин», – подчеркнул генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль, приветствуя участников. Он отметил, что Россия исторически занимает лидирующие позиции в освоении космоса.

    Лекцию на открытии провел генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов, сделав акцент на том, что космонавтика – это не только технологии, но и способность человека преодолевать границы возможного. «Для нашей страны космос всегда был больше, чем сферой деятельности или отраслью. Это часть национальной идеи, источник вдохновения для всего общества», – отметил он. Баканов подчеркнул, что национальный проект в сфере космоса, утвержденный президентом, определяет главные направления развития, включая спутниковую связь, пилотируемую космонавтику и подготовку специалистов.

    Особое внимание уделяется привлечению молодежи: Баканов рассказал о программе «КосмоПрорыв», в рамках которой студенты уже создали и запустили более 83 спутников, а впереди запуск еще 360 аппаратов по национальному проекту. К 2030 году каждый третий инженер в отрасли должен быть моложе 35 лет.

    Международное сотрудничество также играет важную роль. Баканов сообщил, что Россия вместе с Китаем и другими странами строит первую международную лунную станцию, в рамках которой российские специалисты создают лунную атомную электростанцию для будущей базы. Он отметил, что космические технологии уже сегодня используются в навигации, связи и биомедицине, а Россия продолжает оставаться нацией инженерного ума и научного достоинства.

    В регионах страны прошла лекция «108 минут, которые изменили мир», а ко Дню космонавтики Общество «Знание» организовало тематическую акцию с участием школьников и студентов. По всей стране проходят встречи с космонавтами и лекции о достижениях отечественной космонавтики. Неделя космоса, учрежденная указом президента, продлится до 12 апреля и в 2026 году будет приурочена к 65-летию полета Юрия Гагарина.

    7 апреля 2026, 07:22 • Новости дня
    Баканов заявил о сохранении сотрудничества Роскосмоса с НАСА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Роскосмос не планирует прекращать сотрудничество с НАСА по линии Российской орбитальной станции в целях обмена опытом и технологиями, заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.

    Баканов рассказал, что Роскосмос намерен продолжать сотрудничество с США в рамках проекта Российской орбитальной станции, передает ТАСС. Он подчеркнул, что ведомство не планирует полностью ограничивать взаимодействие с американскими коллегами. Он отметил, что возможен обмен технологиями и опытом между странами.

    «Это вопрос договоренностей. Если перекрестно, мы – к ним, они – к нам, то почему бы и нет? Посмотреть, как все устроено, перенять друг у друга технологии, опыт. Это же все дискуссионно. Но закрываться точно не хотелось бы ни от кого. Такой задачи нет», – заявил Баканов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о планах развернуть первый модуль Российской орбитальной станции в 2028 году.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о сохранении всех ключевых направлений космического взаимодействия России и США, включая участие в МКС до 2028 года.

    В НАСА заявили о надежде на продолжение перекрестных полетов России и США на космических кораблях друг друга.

    Офис Вэнса сообщил о планах Венгрии закупить HIMARS на 700 млн долларов
    Вспышка сальмонеллеза привела к закрытию 47 детсадов Петербурга
    Захарова заявила о резком росте интереса Европы к ядерному оружию
    ЦБ сообщил о росте покупок валюты физлицами в марте
    Вынесен приговор ставшему добровольно иноагентом блогеру Никандрову
    В Петербурге предложили запретить детям до 16 лет пользоваться электросамокатами
    В РПЦ рассказали о планах доставить Благодатный огонь во все храмы страны

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    США и Иран выдали перемирие за победу

    «Персидский залив становится действительно персидским: Иран контролирует судоходство и держит под прицелом арабские нефтеналивные монархии. США вынуждены это принять». Так эксперты оценивают двухнедельное перемирие между США и Ираном. Мировая пресса пишет о «капитуляции» Дональда Трампа. Почему президент США передумал разрушать Иран и вместо «уничтожения цивилизации» теперь обещает золотой век Ближнего Востока? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Какой церковный праздник сегодня, 9 апреля 2026: Великий четверг (Чистый четверг) – что можно и нельзя делать

      Сегодня, 9 апреля 2026 года, православные верующие отмечают Великий четверг – один из ключевых дней Страстной седмицы, который в народе называют Чистым четвергом. Этот день посвящен воспоминанию Тайной вечери и считается временем духовного и телесного очищения перед Пасхой. Разбираемся, что можно и нельзя делать сегодня, какие традиции действительно важны и как правильно провести Чистый четверг.

    • Декларация 3-НДФЛ в 2026 году: сроки подачи, кто сдает, как заполнить

      По умолчанию за российских граждан налоги платит работодатель – однако есть и те, кто обязан самостоятельно декларировать и свои доходы, и уплачивать налоги за них. Какие категории граждан должны сдать налоговую декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ, как заполняется декларация – и какая ответственность предусмотрена за нарушение сроков и неуплату НДФЛ?

    • Как узнать результаты ОГЭ-2026: даты публикации, где посмотреть баллы и когда они придут

      Результаты ОГЭ-2026 становятся известны в среднем через 7-14 дней после экзамена. Уже определены примерные даты публикации баллов по всем предметам – от досрочного этапа в апреле до основного периода в июне. Разбираемся, когда ждать оценки, где их смотреть и что делать, если вы не согласны с полученным результатом.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

