  • Новость часаЗахарова резко отреагировала на атаку ВСУ на «Белгород-Арену»
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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Как правильно сравнивать Россию и Запад

    Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках. Вот уже сорок лет нами словно бы владеет мелкий паскудный бес, заставляющий сравнивать чужие достоинства с нашими недостатками, но никак иначе.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Сказки о «западном рае» для украинцев разбились о реальность

    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

    11 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Польша прямо назвала украинских националистов палачами

    11 июля в Польше стал Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 40-х годах прошлого века. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.

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    12 июля 2025, 14:39 • Новости дня

    Лукашенко посоветовал Молдавии не стремиться в Евросоюз

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал гражданам Молдавии не спешить с вступлением в Евросоюз, подчеркнув, что их там никто не ждет,

    В субботу в Минске Лукашенко провел встречу с бывшим президентом Молдавии Игорем Додоном, который сейчас возглавляет Партию социалистов Молдавии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Белта.

    «Мой вам совет древнего политика: не рвитесь вы ни в какие союзы, никто вас нигде не ждет», – заявил Лукашенко на встрече. Глава Белоруссии привел в пример Украину, отметив, что ЕС не дал Киеву возможности беспрепятственно экспортировать зерно через свою территорию в прошлом году, и предположил, что подобное отношение ждет и молдавскую продукцию.

    Лукашенко напомнил Додону, что в период его президентства Молдавии приходилось «прорубать окно» на восток – в Беларусь и Россию – чтобы обеспечить благополучие граждан. Президент добавил, что, по его мнению, Молдова – один из самых прекрасных уголков мира, которым стоит дорожить.

    Во время беседы Додон выразил согласие с позицией Лукашенко, подчеркнув, что на референдуме о присоединении к ЕС в 2024 году большинство жителей Молдавии выступили против евроинтеграции. Додон отметил, что Молдавия стремится к дружбе со всеми странами, но не может обойтись без России, СНГ и ЕАЭС.

    Бывший президент Молдавии также поблагодарил Лукашенко за поддержку в 2018 году, когда Молдавии предоставили статус наблюдателя в ЕАЭС, и выразил сожаление, что нынешние власти не используют этот статус.

    26 июня президент Румынии Никушор Дан заявил о решении Евросоюза начать переговоры о присоединении Молдавии.

    Ранее ибранный президент Румынии Никушор Дан пообещал помочь Молдавии вступить в ЕС.

    В апреле президент Молдавии Майя Санду сообщила о намерении завершить переговоры о вступлении страны в Евросоюз до конца 2027 года и подчеркнула важность не упустить эту возможность.

    10 июля 2025, 14:35 • Новости дня
    Итоги голосования по вотуму недоверия фон дер Ляйен потрясли Брюссель
    Итоги голосования по вотуму недоверия фон дер Ляйен потрясли Брюссель
    @ MAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поддержка вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен оказалась почти вдвое выше ожиданий сторонников инициативы и вызвала резонанс в европейских столицах.

    Голосование по вотуму недоверия Урсуле фон дер Ляйен поддержали 174 из 553 депутатов Европарламента, передает ТАСС.

    По словам источника агентства, подобный результат стал неожиданно высоким и вызвал шок в Брюсселе, поскольку даже сторонники вотума рассчитывали максимум на 15-20% поддержки. Итоговый процент составил 31,5% от числа проголосовавших.

    При этом источник выразил мнение, что результаты голосования «не повлияют на курс Еврокомиссии». Он предположил, что в ближайшее время стартует масштабная медийная кампания с целью свести недовольство к влиянию внешних факторов.

    Напомним, депутаты Европарламента большинством голосов не поддержали инициативу по выражению недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

    В начале июля евродепутат из Румынии Георге Пиперя вынес на голосование вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

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    11 июля 2025, 20:50 • Новости дня
    ЕК готова на уступку Словакии за ее отказ от блокировки антироссийских санкций

    Bloomberg: ЕК предложила Словакии гарантии в обмен на отказ от блокировки антироссийских санкций

    ЕК готова на уступку Словакии за ее отказ от блокировки антироссийских санкций
    @ Boensch/http://imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Еврокомиссия рассматривает возможность предоставить Словакии определенные уступки, если страна перестанет блокировать введение новых санкций против России.

    Еврокомиссия выразила готовность предоставить Словакии определенные гарантии в обмен на прекращение ею блокировки нового санкционного пакета против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

    По словам источника агентства, Братислава требует от Евросоюза уступок, связанных с поэтапным отказом от российского газа. В публикации отмечается: «Исполнительная власть блока готова предоставить стране некоторые гарантии, если она снимет свое вето». Уточняется, что речь идет о смягчении условий для Словакии в области энергоснабжения, передает РИА «Новости».

    Кроме того, по данным агентства, Греция, Мальта и Кипр также проявляют осторожность и неохотно поддерживают снижение предельных цен на российские энергоресурсы без одобрения стран G7, включая США. Это может затруднить согласование нового пакета ограничительных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейское сообщество столкнулось с блокировкой нового пакета ограничений из-за позиции Братиславы, которая требует гарантий по вопросам энергетики и компенсаций.

    Словакия поставила Евросоюзу условия для поддержки плана по полному отказу от российского газа, выдвинув три ключевых требования к Еврокомиссии.

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    12 июля 2025, 14:15 • Видео
    Макрон нашел 50 тыс. солдат для Украины

    Великобритания и Франция договорились об увеличении военного контингента, который предполагается отправить на Украину, до 50 тыс. человек. Что это означает на практике.

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    10 июля 2025, 11:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил угрозы Дуды закрыть аэропорт в Жешуве

    Полонист Стремидловский: Президент Польши Дуда угрожает Украине ради карьеры

    Эксперт объяснил угрозы Дуды закрыть аэропорт в Жешуве
    @ Antoni Byszewski/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Резкими заявлениями в адрес Киева и НАТО президент Польши Анджей Дуда хочет понравиться Вашингтону. Вероятно, так он пытается получить пост в американских окологосударственных структурах, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее польский лидер пригрозил закрыть аэропорт в Жешуве, через который осуществляются поставки вооружений Украине.

    «Первое, что необходимо отметить: у президента Польши нет полномочий закрыть аэропорт. Эти вопросы находятся в компетенции премьер-министра. А Дональд Туск вряд ли захочет сделать такой подарок Анджею Дуде» – пояснил полонист Станислав Стремидловский.

    «К тому же, через месяц Сейм будет утверждать нового президента – Кароля Навроцкого. Поэтому слова вышедшего в тираж главы государства сейчас вообще не имеют никакого значения ни для Польши, ни для ее союзников по НАТО, ни тем более для США. Кроме того, американские силы покидают аэропорт в Жешуве», – напомнил он.

    «Дуда всегда позиционировал себя как проукраинский и антироссийский «ястреб». Но на фоне поиска вариантов для продолжения карьеры он вдруг стал делать резкие заявления в адрес Киева и НАТО. Вероятно, политик хочет понравиться Вашингтону, чтобы попытаться получить приемлемый пост в американских окологосударственных структурах», – детализировал собеседник.

    «Также были сообщения, что Дуду лоббировали на высокую должность в Международном олимпийском комитете. Если это правда, то нынешний польский лидер таким образом пытается начать диалог с американским истеблишментом по поддержке его кандидатуры», – заключил Стремидловский.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда пригрозил союзникам по НАТО закрыть «на ремонт» аэропорт возле Жешува, сообщает РИА «Новости». «Как украинцы, так и наши союзники попросту считают, что аэропорт в Жешуве и наши автострады принадлежат им. Простите. Это не их. Это наше. В связи с этим, если кому-то что-то не нравится, то мы его закрываем и до свиданья. У нас ремонт», – сказал он.

    «Закрываем аэропорт в Жешуве и делайте поставки на Украину морем, воздухом, сбрасывайте на парашютах, если не считаете, что мы вам нужны», – добавил он. «Нас не приглашали на очень важные международные мероприятия, в том числе на те, где принимались решения о поставках помощи Украине через нашу территорию. Я считаю, что это скандал», – объяснил политик. Польский президент утверждает, что в ответ на это заблокировал некий «фрагмент решений» вильнюсского саммита НАТО.

    Аэропорт возле Жешува является основным перевалочным пунктом для поставок на Украину военной помощи из стран НАТО. По оценкам польских властей, через этот хаб проходит более 95% всей западной помощи Киеву.

    Напомним,  Дуда заявлял, что западные страны стараются переложить на Варшаву основную нагрузку по помощи Киеву. Он также предлагал направить на Украину военных из Испании, Франции и Португалии.

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    10 июля 2025, 16:15 • Новости дня
    Минобороны Белоруссии заявило о подготовке Запада к войне
    Минобороны Белоруссии заявило о подготовке Запада к войне
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Начальник Генштаба Белоруссии Павел Муравейко отметил отсутствие прямых угроз нападения, однако указал на комплексную подготовку коллективного Запада к возможному военному конфликту.

    Начальник Генерального штаба вооруженных сил и первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что на данный момент не звучат откровенные заявления о желании напасть на республику, передает ТАСС. При этом он подчеркнул, что Запад ведет целенаправленные мероприятия, указывающие на подготовку к войне против государства.

    «Есть ли желающие напасть на Республику Беларусь – сегодня откровенно и открыто такие заявления не звучат. Но все различные мероприятия, которые происходят, свидетельствуют о том, что коллективный Запад проводит сегодня комплекс мероприятий по заблаговременной подготовке к войне», – заявил Муравейко в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».

    Он подчеркнул, что несмотря на отсутствие открытых угроз, военное руководство внимательно отслеживает действия Запада и принимает необходимые меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что натовские учения «Защитник Европы – 2025» проходят очень близко к белорусской территории.

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    9 июля 2025, 20:01 • Новости дня
    В Белоруссии сформировали подразделения, которые оснастят «Орешником»

    В Белоруссии решили вопросы по созданию подразделений, оснащенных «Орешником»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Все вопросы, связанные с созданием, формированием и развитием подразделений, оснащенных ракетными комплексами «Орешник», полностью решены, сообщил начальник Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко.

    «Сегодня все вопросы логистические, все вопросы по созданию, формированию и развитию подразделений, оснащенных "Орешниками", у нас решены», – заявил Муравейко в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня», передает ТАСС.

    Ранее госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович заявил, что Белоруссия заканчивает изготовление базы для ракетного комплекса «Орешник» и вскоре передаст машины в Россию для установки ракет. Он назвал «Орешник» «продуктом Союзного государства».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белоруссия планирует принять на вооружение две установки российской ракетной системы «Орешник» до конца года. Белорусский президент Александр Лукашенко объявил о намерении разместить новейшую систему «Орешник» ближе к Смоленску в ответ на возможное размещение ракет США в Европе.

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    10 июля 2025, 22:48 • Новости дня
    Путин поприветствовал участников «Славянского базара в Витебске»
    Путин поприветствовал участников «Славянского базара в Витебске»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму по случаю открытия XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

    «Фестиваль, проводимый в древнем и прекрасном белорусском городе, вносит весомый вклад в упрочение духовных связей между братскими славянскими народами, в развитие взаимовыгодного гуманитарного сотрудничества. Его девиз – «Через искусство к миру и взаимопониманию» – в нынешних непростых международных условиях звучит особенно актуально», – приводит сайт Кремля выдержку из телеграммы российского лидера.

    Путин отметил разнообразие творческих проявлений на фестивале: песни и музыка, эстрадные номера, театральные постановки, выставки, презентации, различные творческие конкурсы для юных исполнителей. Особое место в программе «Славянского базара в Витебске» займут мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    «Уверен, великая сила искусства поможет сохранить благодарную память о славных подвигах наших отцов и дедов, плечом к плечу сражавшихся с фашистскими захватчиками, передать подрастающим поколениям завещанные ими добрые традиции братской дружбы и взаимопомощи», – подчеркнул президент России.

    В заключение Путин поблагодарил всех, кто принимал участие в организации фестиваля, и пожелал участникам вдохновения и успехов, а гостям – ярких, незабываемых впечатлений.

    Напомним, XXXIV Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет 10-13 июля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, народного артиста России Юрия Антонова удостоили специальной награды президента Белоруссии «Через искусство – к миру и взаимопониманию» на открытии международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

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    10 июля 2025, 09:53 • Новости дня
    Politico: В Европе с недоверием восприняли изменение политики Трампа по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Страны Европы с недоверием восприняли очередной резкий поворот в политике президента Дональда Трампа по Украине, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico со ссылкой на источники, европейские союзники США шокированы последними изменениями курса Вашингтона и удивлены отсутствием ясности относительно того, кто сейчас формирует политику Пентагона в отношении конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Европейские правительства, отмечает Politico, готовятся к различным вариантам развития событий, включая возможное прекращение поставок вооружения Киеву или даже вывод американских войск из Европы. Один из неназванных дипломатов стран НАТО заявил: «Ничто уже не удивляет. Мы должны быть готовы ко всему».

    Источники жалуются на дефицит информации от Вашингтона и отмечают, что с трудом понимают текущие процессы в администрации США. При этом отмечается, что Трамп стал высказываться последовательнее в поддержке Украины, однако позиции Пентагона по этому вопросу остаются иными.

    В Европе также опасаются, что после завершения пересмотра военной стратегии под руководством заместителя министра обороны США Элбриджа Колби, который должен завершиться в августе, может быть принято решение о частичном выводе американских войск с европейского субконтинента. Это, по мнению европейских чиновников, способно ослабить оборонительные возможности европейских стран, в том числе Германии, Италии, Польши и Британии, где размещены крупные контингенты США.

    Один из источников издания подчеркнул, что «в политике нынешней администрации много непредсказуемости. Много хаоса и, честно говоря, недостатка в надлежащей организации, начиная с самого верха».

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство решением Пентагона приостановить военную помощь Киеву, указав на недостаток координации между Минобороны и Белым домом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США возобновили военную помощь Киеву, что может не оправдать ожиданий украинского руководства. Дональд Трамп предложил Германии передать Киеву одну батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot. Трамп также пообещал Владимиру Зеленскому помощь в рамках возможностей США.

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    10 июля 2025, 22:19 • Новости дня
    Лукашенко вручил Юрию Антонову специальную награду на фестивале в Витебске

    Юрий Антонов получил награду от Лукашенко и именную звезду в Витебске

    Лукашенко вручил Юрию Антонову специальную награду на фестивале в Витебске
    @ belta.by

    Tекст: Ирма Каплан

    Торжественная церемония награждения народного артиста России Юрия Антонова прошла на открытии международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Вручение награды президентом Белоруссии Александром Лукашенко предваряло гала-концерт фестиваля.

    Новая, 21-я, звезда с именем обладателя специальной награды президента Белоруссии «Через искусство – к миру и взаимопониманию» Юрия Антонова появилась на Площади лауреатов у Летнего амфитеатра в Витебске, передает агентство «БелТА».

    «Беларусь для меня – это вторая родина. Моя творческая деятельность началась в Молодечно, потом я уехал в Минск, где был принят в Белгосфилармонию в качестве артиста. Я уже 61 год работаю на сцене. Во многом в успехе моей творческой деятельности сыграла роль Беларусь», – сказал Антонов, который отпраздновал в феврале 80-летний юбилей.

    Антонов участвовал в открытии первого фестиваля «Славянский базар в Витебске» и хорошо помнит теплоту и солидарность участников-представителей трех славянских государств. Он выразил надежду на то, что со временем это сможет повторится.

    В программе фестиваля международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск», аналогичный детский музыкальный конкурс, выставки, спектакли, мюзиклы. Закрытие фестиваля состоится 13 июля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Белоруссии Максим Рыженков пригласил эфиопских артистов выступить на XXXIV Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», который пройдет 10-13 июля.

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    11 июля 2025, 00:02 • Новости дня
    В Белоруссии круглосуточно восстанавливают электроснабжение в 170 поселениях

    Tекст: Ирма Каплан

    Специалисты Минэнерго Белоруссии в составе 60 бригад в круглосуточном режиме восстанавливает электроснабжение в 170 поселениях, пострадавших от сильных ливней со шквалистым ветром, скорость которого достигала 24 м/с.

    «По данным на 21.00 работы над ликвидацией последствий массовых стихийных явлений проводятся в 170 населенных пунктах республики. Наибольшее количество повреждений в Гродненской, Могилевской и Минской областях. Мобилизованы все силы и средства», – сообщили вечером четверга в Telegram-канале ведомства.

    Там уточнили, что для временного обеспечения потребителей электроэнергией работает 6 дизель-генераторных установок. Созданы оперативные штабы по ликвидации, проводится постоянный мониторинг ситуации.

    «В энергосистеме делается все возможное для проведения восстановительных работ в сжатые сроки. Специалисты будут трудиться и в ночное время суток до устранения всех повреждений», – уточнили там.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сильный шторм 7 июля привел к отключению электроснабжения в населенных пунктах трех западных областей Украины и изменению движения поездов.


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    11 июля 2025, 13:14 • Новости дня
    Польский пограничник получил в глаз от афганца на границе с Белоруссией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польский пограничник получил легкое ранение при задержании группы мигрантов, пытавшихся пересечь реку на границе с Белоруссией, сообщили в МВД.

    О ранении польского пограничника на границе с Белоруссией сообщил заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Душчык, передает РИА «Новости».

    По его словам, за последние сутки на польско-белорусской границе было зафиксировано значительное количество попыток незаконного пересечения – всего 115 попыток, из которых 98% удалось пресечь.

    Душчык уточнил, что в одном из случаев шесть мигрантов из Афганистана пытались пересечь реку. Пограничники прибыли на место происходящего, когда группа уже переплыла водоем.

    По словам замминистра, «один из пограничников был легко ранен», пострадавший получил удар в глаз в момент задержания. Виновник инцидента был выдворен обратно на территорию Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Польши Дональд Туск объявил о восстановлении временного контроля на польско-германской и польско-литовской границах с 7 июля. Польша направила 1,5 тыс. пограничников к границе с Белоруссией. Претендент на пост президента в Польше от коалиции «Конфедерация» Славомир Ментцен выступил за закрытие границ для мигрантов-мусульман.

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    10 июля 2025, 14:55 • Новости дня
    Судья по делу Гуцул заявил о самоотводе

    Судья кишиневского суда отказался рассматривать продление ареста Гуцул

    Tекст: Евгения Караваева

    Рассмотрение вопроса о продлении домашнего ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул прервалось после решения судьи об отводе от процесса.

    Судья кишиневского суда самостоятельно принял решение о самоотводе при рассмотрении дела о продлении домашнего ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщает РИА «Новости». Адвокат Гуцул Наталья Байрам подтвердила журналистам, что судья сам ушел в отвод, не пояснив деталей.

    В четверг сторонники Гуцул собрались у здания суда в Кишиневе, требуя прекратить уголовное преследование главы автономии. Прокуратура настаивала на продлении меры пресечения.

    Против Гуцул возбуждены уголовные дела по обвинению в нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор», в том числе во время избирательной кампании в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева ранее продлил домашний арест Гуцул еще на 30 суток, хотя срок истекал 13 июня. Судебный процесс 1 июля перешел к прениям сторон, обвинение требует девять лет лишения свободы. Защита в среду ходатайствовала об отводе судьи, однако эта просьба была отклонена, и только на следующем заседании судья сам принял решение об отводе.

    Напомним, главу Гагаузии Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта.

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    10 июля 2025, 09:47 • Новости дня
    The Spectator: Влияние ЕС на мировой арене стало слабее

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ситуация вокруг вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен указывает на ослабление позиций Евросоюза и его руководства на мировой сцене, считает обозреватель британского журнала The Spectator Гэвин Мортимер.

    Мортимер отметил, что голосование по вотуму недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен отражает растущее недовольство ее политикой, передает ТАСС.

    Мортимер считает, что попытки фон дер Ляйен объяснить вотум теориями заговора лишь усугубили урон ее репутации, который он охарактеризовал как «возможно, непоправимый». По его словам, несмотря на заявления европейских лидеров, голос ЕС становится все менее значимым в экономическом, военном и дипломатическом отношении.

    Журналист отмечает, что реальных шансов на успех у инициативы немного, поскольку две крупнейшие политические группы в Европарламенте, Европейская народная партия и Прогрессивный альянс социалистов и демократов, почти наверняка поддержат нынешнюю главу Еврокомиссии.

    Поводом для обсуждения вотума недоверия стали обвинения в адрес фон дер Ляйен, связанные с закупкой Евросоюзом вакцин от COVID-19, которые не прошли все необходимые клинические испытания во время пандемии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз будет вести переговоры с США о тарифах с позиции силы. Евросоюз готовит ответные меры на тарифы США и не исключает возможность сделки. Евросоюз выразил готовность согласиться на американские пошлины на уровне 10%.

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    11 июля 2025, 16:28 • Новости дня
    Прокуратура Молдавии потребовала 13 лет для депутата Таубер

    Tекст: Дарья Григоренко

    Прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии запросила для депутата парламента Марины Таубер 13 лет лишения свободы, сообщает телеканал PRO TV со ссылкой на ведомство.

    Таубер обвиняют в нарушениях при финансировании ликвидированной ранее партии «Шор», передает ТАСС.

    Помимо тюремного срока, обвинение настаивает на пяти годах запрета занимать государственные должности для Таубер и конфискации 206 млн леев, что эквивалентно примерно 12 млн долларов. Депутат Марина Таубер остается одной из ближайших соратников лидера партии «Шор» Илана Шора.

    В июне в аэропорту Кишинева задержали вернувшихся с ПМЭФ представителей оппозиции. В этом году ПМЭФ посетили сразу несколько молдавских политиков, среди которых лидер блока «Победа» Илан Шор, бывший премьер Василий Тарлев, парламентарии Игорь Додон, Марина Таубер, Вадим Фотеску, Александр Суходольский, а также представители партий социалистов, коммунистов, «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы».

    Напомним, власти обвиняют Таубер в незаконном финансировании партий, а также во «вмешательстве в осуществление правосудия» во время судебного заседания по делу лидера запрещенной в стране партии «Шор» Илана Шора в апреле 2023 года. Таубер тогда участвовала в митинге в поддержку политика.

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    10 июля 2025, 13:05 • Новости дня
    В Тирасполе сообщили о вербовке жителей Приднестровья Молдавией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С начала 2024 года в Приднестровье отмечается рост попыток вербовки местных жителей спецслужбой Молдавии при оформлении ими гражданства республики.

    Молдавская спецслужба усилила вербовку жителей Приднестровья, сообщает ТАСС. Министерство государственной безопасности Приднестровья зафиксировало значительный рост подобных случаев с начала 2024 года. По данным ведомства, сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии ведут работу среди граждан Приднестровской Молдавской Республики, которые подают документы на получение молдавского гражданства.

    В заявлении отмечается: «С 2024 года наблюдается стремительный рост проведения вербовочных мероприятий сотрудниками Службы информации и безопасности Республики Молдова в отношении граждан ПМР, подающих документы на вступление в гражданство Молдовы.

    Тирасполь считает, что эти действия направлены против интересов республики и могут угрожать ее безопасности. Власти Приднестровья призывают граждан проявлять бдительность при контактах со спецслужбами Молдавии. Официальных комментариев Кишинева по этому поводу пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина Молдавии, подозреваемого в подготовке теракта. Киев пообещал задержанному молдаванину в России пистолет для совершения убийства. В Госдуме заявили, что Молдавия превращается в полигон для украинских спецслужб.

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    10 июля 2025, 16:09 • Новости дня
    Суд Кишинева продлил домашний арест главы Гагаузии Гуцул

    Tекст: Валерия Городецкая

    Районный суд Кишинева одобрил ходатайство прокурора о продлении домашнего ареста для главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул.

    Арест Гуцул продлен на 30 дней, передает ТАСС.

    «Одобряется ходатайство прокурора Адриана Скутару о продлении домашнего ареста в отношении Евгении Гуцул сроком на 30 дней с 13 июля», – приводит агентство слова судьи Сергея Чобану.

    Защита планирует оспорить решение суда.

    Ранее судья кишиневского суда принял решение о самоотводе при рассмотрении дела о продлении домашнего ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул.

    Напомним, Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта.

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