Tекст: Дарья Григоренко

В субботу в Минске Лукашенко провел встречу с бывшим президентом Молдавии Игорем Додоном, который сейчас возглавляет Партию социалистов Молдавии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Белта.

«Мой вам совет древнего политика: не рвитесь вы ни в какие союзы, никто вас нигде не ждет», – заявил Лукашенко на встрече. Глава Белоруссии привел в пример Украину, отметив, что ЕС не дал Киеву возможности беспрепятственно экспортировать зерно через свою территорию в прошлом году, и предположил, что подобное отношение ждет и молдавскую продукцию.

Лукашенко напомнил Додону, что в период его президентства Молдавии приходилось «прорубать окно» на восток – в Беларусь и Россию – чтобы обеспечить благополучие граждан. Президент добавил, что, по его мнению, Молдова – один из самых прекрасных уголков мира, которым стоит дорожить.

Во время беседы Додон выразил согласие с позицией Лукашенко, подчеркнув, что на референдуме о присоединении к ЕС в 2024 году большинство жителей Молдавии выступили против евроинтеграции. Додон отметил, что Молдавия стремится к дружбе со всеми странами, но не может обойтись без России, СНГ и ЕАЭС.

Бывший президент Молдавии также поблагодарил Лукашенко за поддержку в 2018 году, когда Молдавии предоставили статус наблюдателя в ЕАЭС, и выразил сожаление, что нынешние власти не используют этот статус.

26 июня президент Румынии Никушор Дан заявил о решении Евросоюза начать переговоры о присоединении Молдавии.

Ранее ибранный президент Румынии Никушор Дан пообещал помочь Молдавии вступить в ЕС.

В апреле президент Молдавии Майя Санду сообщила о намерении завершить переговоры о вступлении страны в Евросоюз до конца 2027 года и подчеркнула важность не упустить эту возможность.