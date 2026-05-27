Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.16 комментариев
США опровергли возобновление сопровождения судов в Ормузском проливе
CENTCOM опровергло возобновление США сопровождения судов в Ормузском проливе
Заявления СМИ о возобновлении миссии по сопровождению коммерческих судов силами ВМС США в Ормузском проливе являются недостоверными, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).
«Недавние сообщения СМИ утверждают, что ВМС США возобновили сопровождение или оказание помощи коммерческим судам во время прохода через Ормузский пролив. Это ложь», – говорится в заявлении американских военных в соцсети X.
В командовании уточнили, что операция «Проект Свобода» в настоящее время не возобновлялась. Вооруженные силы США сейчас не сопровождают коммерческие суда в Ормузском проливе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Wall Street Journal заявила, что американские военные корабли снова начали обеспечивать проход торговых судов через Ормузский пролив, уже проведя греческий супертанкер с 2 млн баррелей нефти.
Глава Пентагона Пит Хегсет заявлял о намерении сотен иностранных судов воспользоваться предложением ВМС США о сопровождении через Ормузский пролив.