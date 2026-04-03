КСИР заявил об уничтожении второго истребителя F-35 над Ираном
КСИР заявил о поражении второго американского истребителя пятого поколения F-35 в воздушном пространстве Ирана. Центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия» подтвердил, что самолет был сбит системой противовоздушной обороны КСИР и потерпел крушение в центральной части страны, передает РИА «Новости».
Иранская гостелерадиокомпания приводит слова штаба о том, что пилот истребителя, предположительно, не смог катапультироваться из-за сильного взрыва на борту.
В марте КСИР заявил, что средства ПВО Ирана сбили стратегический истребитель F-35 ВВС США в небе над центральной частью страны.
Позднее КСИР заявил, что бойцы формирования «Басидж» уничтожили американский истребитель F-18.
Кроме того, иранские военные сообщили о поражении американского беспилотника MQ-9 и истребителя F-16 в воздушном пространстве страны.