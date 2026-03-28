КСИР заявил о поражении американского беспилотника MQ-9 и F-16

КСИР заявил о поражении MQ-9 над Ширазом и F-16 у Фарса

Tекст: Вера Басилая

Корпус стражей исламской революции заявил о поражении американского беспилотника MQ-9 и истребителя F-16. Пресс-служба КСИР распространила заявление, в котором говорится, что оба летательных аппарата были атакованы в иранском воздушном пространстве, передает ТАСС.

По информации агентства Fars, КСИР сообщил, что зенитным огнем сбил БПЛА MQ-9 в небе над Ширазом, а истребитель F-16 был сбит на юге провинции Фарс и поврежден перед посадкой в аэропорту Саудовской Аравии.

Ранее американский истребитель F-16 получил повреждения в небе над Ираном и совершил посадку на территории Саудовской Аравии.

На этой неделе Иран заявил об уничтожении американского F-18.

А до этого заявил, что сбил истребитель F-35 ВВС США.