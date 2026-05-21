Песков исключил риск дефицита топлива из-за атак ВСУ
Ситуация на внутреннем рынке горючего остается полностью стабильной, несмотря на попытки нанесения ударов по объектам российской энергетической инфраструктуры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Российские власти не ожидают перебоев с поставками бензина и дизеля на фоне действий противника, передает РИА «Новости».
Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова возможными последствиями атак украинских вооруженных сил на энергообъекты.
Представитель главы государства дал однозначный ответ на соответствующий вопрос представителей прессы. «Нет, Кремль не видит таких рисков», – подчеркнул Песков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Дмитрий Песков сообщил о напряженной работе по предотвращению атак на нефтеперерабатывающие заводы.
Месяцем ранее он назвал бездумными удары Киева по энергетической инфраструктуре в Черном море.