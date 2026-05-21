Песков назвал любые военные учения сигналом Западу

Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.
Песков назвал совместные ядерные учения России и Белоруссии сигналом Западу
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал совместные ядерные учения России и Белоруссии, подчеркнув их сигнальный характер для европейских государств и Североатлантического альянса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о значении ядерных маневров двух стран, передает РИА «Новости».
По его словам, подобные мероприятия всегда несут определенный посыл.
«Любые учения являются частью военного строительства и любые учения являются сигналом», – заявил представитель Кремля. Так он отреагировал на вопрос журналистов о том, служат ли российско-белорусские тренировки предупреждением для Европы и НАТО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 мая в России и Белоруссии начались масштабные маневры по подготовке ядерных сил.
На следующий день военные привели эти подразделения в высшую степень боевой готовности.
Сегодня российские войска успешно перебросили специальные боеприпасы для комплексов «Искандер» в белорусские полевые пункты хранения.