Володин сообщил о падении товарооборота России и Армении

Эксперты ЭИСИ объяснили специфику замеров общественного мнения в предвыборный период

Tекст: Олег Исайченко

В сентябре в России пройдут выборы в Госдуму. В преддверии избирательной кампании и во время нее социологические службы составляют электоральные рейтинги. Как пояснил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, эти рейтинги являются аналитикой, а не прогнозом: «Рейтинги нельзя отождествлять с результатами выборов, но без них невозможно строить профессиональные прогнозы и оценивать конфигурацию партийного поля. В этом смысле важная задача – определить, каким образом социологические измерения превращаются в аналитику, которая помогает ответственнее относиться к электоральным процессам».

При этом результаты замеров напрямую зависят от методологии их проведения, отметил в свою очередь Михаил Мамонов, директор по политическим исследованиям ВЦИОМ. По словам спикера, телефонное мошенничество и другие вызовы обусловили переход центра к комбинированным опросам: 800 человек отвечают по телефону, еще 800 – в ходе поквартирных интервью.

«Комбинаторика методик ведет к большей точности и большему разнообразию. Справедливости ради, ИНСОМАР так делал всегда. Мы старались идти и тем, и другим путем, понимая, что правда находится где-то посередине», – согласился Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

Для фонда «Общественное мнение», в свою очередь, важен живой контакт интервьюера с респондентом, поделилась практикой Лариса Паутова, управляющий директор проектов ФОМ. «Спросить по телефону: «Доверяете ли Владимиру Путину?» – это одно, в беседе же создается совсем другая ситуация. Поэтому мы сохраняем эту технологию как изначальную в социологии», – указала она.

Свои преимущества имеет и онлайн-социология, уточнила Елена Удалова, начальник управления социологии АНО «Диалог». «Такая методика дает высокую скорость работы и возможность моментального среза. В условиях информационной турбулентности это особенно важно: мы видим, какой объем данных дошел до респондента, и можем оценить, какие волны его не затронули», – указала она.

«Помимо этого, онлайн-методика позволяет делать каскад моментальных замеров и отслеживать изменения мнений в динамике. Кроме того, человек может принять участие в опросе в удобное для него время. И наконец, с 2020 года появилось много тем, которые стали камнем преткновения даже внутри семей. Когда респондент остается один на один с компьютером или телефоном, он уверен, что его ответы никого не травмируют. Это помогает получать более искренние данные», – добавила аналитик.

В целом же социология будет двигаться в сторону комбинированных версий замеров, подтвердил Дмитрий Земцов, проректор НИУ «Высшая школа экономики». «Формируется новая методологическая школа в исследованиях общества, построенная на принципах Кентавра. В этой схеме человек и компьютер в правильно выставленном методологическом единстве перепроверяют друг друга и дают более точный ответ», – детализировал он. Он также призвал к регулярным супервизиям с живыми респондентами для правильного построения моделей цифровых участников опросов.



В ходе прямого стола Михаил Мамонов (ВЦИОМ) привел результаты комбинированного опроса среди 1,6 тыс. россиян в возрасте 18 лет и старше, проведенного с 4 по 10 мая 2026 года. Респонденты отвечали на вопрос: «Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Госдуму, за какую из следующих партий вы бы, скорее всего, проголосовали?» «На старте кампании «Единая Россия» получает 31,2% поддержки, КПРФ – 11,9%, ЛДПР – 11,6%, «Новые люди» – 9,1%, «Справедливая Россия – За правду» – 4,2%, непарламентские партии в совокупности – 7,7%», – сообщил Мамонов.

Лариса Паутова (ФОМ) сообщила результаты опроса, проведенного на прошедшей неделе по месту жительства респондентов в 97 населенных пунктах 53 регионов. 1,5 тыс. россиян ответили на вопрос: «За какую партию вы бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в следующее воскресенье?». «Единая Россия» набирает 39% поддержки, ЛДПР – 11%, КПРФ – 8%, «Новые люди» – 6%, «Справедливая Россия – За правду» – 4%», – перечислила она.

Данные опросов разных служб отличаются – но это не просто разница в цифрах. За ними стоит разная методология и, что не менее важно, разная степень готовности избирателей идти на участки. Виктор Потуремский пояснил, что ключевую роль играет эффект мобилизации.

«Когда мы нормируем полученные данные на намерение гражданина голосовать, мы видим значительные изменения рейтинга. Действительно, электорат «партии власти» более мобилизован, более электорально ответственен. Рейтинг «Единой России» подрастает, когда мы смотрим через намерение гражданина прийти на выборы. В меньшей степени то же самое происходит у КПРФ. Это происходит из-за возраста, другого понимания гражданской ответственности», – уточнил социолог.

Иной результат, по словам эксперта, наблюдается у других партий: «Обратный эффект происходит, например, вокруг партии «Новые люди». Это молодежь, которая имеет свою специфику с явкой на выборы».