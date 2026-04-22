Совбез РФ спрогнозировал последствия выхода Армении из ЕАЭС

Совбез РФ: Выход Армении из ЕАЭС обрушит ВВП республики на 15%

Tекст: Мария Иванова

Отказ Еревана от членства в Евразийском экономическом союзе приведет к значительным экономическим потерям для республики, передает ТАСС.

Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов сообщил, что валовой внутренний продукт страны может сократиться на 15,1%, что эквивалентно примерно 3,65 млрд долларов.

«ВВП, по самым консервативным оценкам, сократится на 15,1%, внутреннее потребление – на 14,1%, промышленное производство – на 26,3%. Основной ущерб придется на металлургию, производство напитков, табачных изделий и продуктов питания: спад составит до трети», – отметил замсекретаря Совбеза РФ.

Шевцов добавил, что химическая промышленность потеряет пятую часть производства, а текстильная – 15%. Инфляция возрастет на 14,3 процентных пункта, безработица увеличится на 6,4 процентных пункта. Кроме того, республике придется столкнуться с возвратом таможенного контроля, экспортными ограничениями и отменой преференций для мигрантов.

Замсекретаря Совбеза также прокомментировал заявления Еревана о необходимости передачи концессии на управление Южно-Кавказской железной дорогой. Он назвал такие предложения странными, отметив, что действующий договор заключен на максимально выгодных для Армении условиях. Потенциальным новым концессионерам придется вложить сотни миллионов долларов в выкуп прав и восстановление инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер РФ Алексей Оверчук ранее назвал запуск процедуры вступления Армении в Евросоюз началом выхода из ЕАЭС.

Российская сторона оценила финансовые потери в двустороннем товарообороте в 5,1 млрд долларов.