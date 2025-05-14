Госдума одобрила законопроект о госрегулировании приема в вузы

Госдума одобрила законопроект о квотах на платные места в вузы

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает «Коммерсант», Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который вводит госрегулирование приема студентов на платное обучение в высших учебных заведениях. Согласно документу, с 1 сентября 2026 года университеты смогут принимать студентов на коммерческой основе только в пределах квот, установленных правительством. Сейчас подобных ограничений не существует, вузы самостоятельно определяют число платных мест.

Законопроект предполагает внесение изменений в закон «Об образовании». В пояснительной записке отмечается, что инициатива подготовлена после выступления президента Владимира Путина на заседании Совета по науке и образованию 6 февраля. Законопроект подписали 346 депутатов, четыре сенатора, а также руководители обеих палат Федерального Собрания.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава заявил «Известиям»: «Сегодня в России избыток юристов, экономистов и некоторых других профессий, которые молодежь получает за деньги». Он добавил, что многие выпускники после окончания вуза остаются невостребованными на рынке труда.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила уменьшить прием студентов из регионов в столичные вузы. Матвиенко выступила за то, чтобы молодежь училась и работала в своих регионах.