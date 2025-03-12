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Матвиенко призвала сократить прием студентов из регионов в столичные вузы
Необходимо уменьшить прием учащихся из регионов в столичные вузы, чтобы стимулировать их обучение и работу в родных регионах, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Многие выпускники остаются работать в Москве и Петербурге вместо возвращения домой, сказала Матвиенко, передает ТАСС.
Вузы начали увеличивать прием студентов на платное обучение в 2012 году без учета реальных потребностей регионов, такая политика приводит к тому, что выпускники становятся «неудачниками», работающими на позициях, не требующих высшего образования.
Спикер предложила сделать акцент на развитии региональных университетов и сократить набор студентов в столичные вузы в течение пяти лет. Она призвала обучать студентов по нужным специальностям и оставлять возможность для других обучаться в своих регионах, где строятся новые кампусы.
«Где родился – там и пригодился. Давайте сделаем акцент на региональные университеты, региональные высшие учебные заведения. Надо действовать. Давайте поставим задачу в течение пяти лет, это по щелчку не делается, уменьшать наборы в высшие учебные заведения», – сказала она.
По ее словам, по мере строительства вузовских кампусов в регионах молодежь будет стремиться остаться на родине, где проще воспитывать детей и обустраивать жизнь.
Ранее Матвиенко, возглавляющая Совет по демографической и семейной политике, заявила, что Совет направит президенту Владимиру Путину предложения для послания Федеральному собранию по улучшению ситуации с рождаемостью в России.