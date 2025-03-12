Матвиенко призвала сократить прием студентов из регионов в столичные вузы

Tекст: Алексей Дегтярев

Многие выпускники остаются работать в Москве и Петербурге вместо возвращения домой, сказала Матвиенко, передает ТАСС.

Вузы начали увеличивать прием студентов на платное обучение в 2012 году без учета реальных потребностей регионов, такая политика приводит к тому, что выпускники становятся «неудачниками», работающими на позициях, не требующих высшего образования.

Спикер предложила сделать акцент на развитии региональных университетов и сократить набор студентов в столичные вузы в течение пяти лет. Она призвала обучать студентов по нужным специальностям и оставлять возможность для других обучаться в своих регионах, где строятся новые кампусы.

«Где родился – там и пригодился. Давайте сделаем акцент на региональные университеты, региональные высшие учебные заведения. Надо действовать. Давайте поставим задачу в течение пяти лет, это по щелчку не делается, уменьшать наборы в высшие учебные заведения», – сказала она.

По ее словам, по мере строительства вузовских кампусов в регионах молодежь будет стремиться остаться на родине, где проще воспитывать детей и обустраивать жизнь.

Ранее Матвиенко, возглавляющая Совет по демографической и семейной политике, заявила, что Совет направит президенту Владимиру Путину предложения для послания Федеральному собранию по улучшению ситуации с рождаемостью в России.