Форма и содержание, в которую будут упакованы европейские репарации в пользу России, еще слишком расплывчаты. Но тот факт, что Москва и Вашингтон одинаково видят то, кто и как должен заплатить за авантюру по взлому России, уже можно считать серьезным прогрессом.13 комментариев
Совет по демографии решил направить президенту предложения по повышению рождаемости
Совет по демографической и семейной политике намерен направить президенту Владимиру Путину предложения для послания Федеральному собранию по улучшению ситуации с рождаемостью в России, сообщила глава совета и председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
Матвиенко подчеркнула важность подготовки предложений для включения их в послание Владимира Путина Федеральному собранию, передает ТАСС. Этот документ служит основой для президентских поручений. Матвиенко выразила надежду, что предложенные меры найдут поддержку и быстрое воплощение. Она также добавила, что правительство уже разработало стратегию демографической политики, но подчеркнула необходимость детального плана ее реализации.
Согласно Матвиенко, для реализации стратегии потребуется конкретный план с четкими решениями и ответственными исполнителями. Она обратилась к зампреду правительства Татьяне Голиковой за содействием в подготовке этих предложений. Матвиенко также отметила, что совет будет контролировать исполнение плана, заслушивая отчеты министерств и ведомств.
Ранее в январе президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить увеличение размера пособия по беременности и родам студенткам очной формы обучения до прожиточного минимума, установленного в регионе проживания.