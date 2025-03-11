Совет по демографии решил направить президенту предложения по повышению рождаемости

Матвиенко подчеркнула важность подготовки предложений для включения их в послание Владимира Путина Федеральному собранию, передает ТАСС. Этот документ служит основой для президентских поручений. Матвиенко выразила надежду, что предложенные меры найдут поддержку и быстрое воплощение. Она также добавила, что правительство уже разработало стратегию демографической политики, но подчеркнула необходимость детального плана ее реализации.

Согласно Матвиенко, для реализации стратегии потребуется конкретный план с четкими решениями и ответственными исполнителями. Она обратилась к зампреду правительства Татьяне Голиковой за содействием в подготовке этих предложений. Матвиенко также отметила, что совет будет контролировать исполнение плана, заслушивая отчеты министерств и ведомств.

Ранее в январе президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить увеличение размера пособия по беременности и родам студенткам очной формы обучения до прожиточного минимума, установленного в регионе проживания.