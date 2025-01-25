Путин поручил повысить пособие по беременности студенткам

Tекст: Дарья Григоренко

Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ обеспечить внесение изменений в законодательство РФ, предусматривающих... повышение размера пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, до величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ по месту их жительства (пребывания) или фактического проживания», – говорится в перечне поручений.

Срок выполнения поручения установлен 15 апреля 2025 года, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Кроме того, российский лидер поручил правительству представить предложения по расширению программы неонатального скрининга, включая молекулярно-генетическое исследование будущих родителей. Эти меры направлены на выявление риска возникновения орфанных и других заболеваний. Исполнение этого поручения ожидается к 15 мая 2025 года.

«Минздраву России в целях профилактики нарушений репродуктивного здоровья обеспечить актуализацию порядков проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации детей и взрослых, предусмотрев в том числе определение перечня и кратности обследований и консультаций для раннего выявления заболеваний репродуктивной сферы, включая инфекционные, и диагностики факторов риска их возникновения и развития», – говорится в документе.

Срок исполнения – 15 апреля 2025 года, ответственный – глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Также в перечень поручений вошел анализ пилотного проекта по стимулированию рождаемости и выработка предложений по модернизации законодательства. Важной частью указаний стало обеспечение полноценных условий для пребывания родителей с детьми в социальных учреждениях, таких как комнаты матери и ребенка.

Президент поручил Минздраву разработать единые подходы для обеспечения полноценным питанием беременных женщин и детей раннего возраста. Крайний срок исполнения этого поручения также намечен на 15 апреля 2025 года.

Кроме того, глава государства поручил кабмину до 5 марта представить предложения по использованию рекламы для популяризации образа многодетной семьи.

Путин рекомендовал Общероссийскому общественному движению «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» обеспечить мониторинг реализации решений, касающихся поддержки многодетных семей. Доклад по реализации поручений должен быть подготовлен до 15 мая 2025 года и далее обновляться ежеквартально.

Также президент поручил совместно с Агентством стратегических инициатив создать рейтинг российских компаний с учетом числа детей дошкольного возраста у сотрудников. Ответственными назначены Мишустин и директор АСИ Светлана Чупшева. Доклад необходимо представить до 15 апреля 2025 года.

В четверг глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что размер пособия по беременности для студенток и аспиранток планируют увеличить до уровня регионального прожиточного минимума, что в некоторых регионах позволит повысить выплаты в десять раз. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в Госдуме рассказали об усовершенствовании мер социальной поддержки в 2025 году.