    Встреча Трампа с Зеленским и лидерами Европы прошла по плану Путина
    Макрон: Гарантией безопасности Украины должна стать сильная армия
    Захарова назвала «адом» сравнение Стуббом Украины с Финляндией 1944 года
    Минченко назвал главный итог встречи Трампа с Зеленским
    Рар: Трамп гнет свою линию по Украине, не считаясь с европейцами
    США и Европа начали работу над гарантиями безопасности для Украины
    FT: Украина обязалась купить оружие у США на 100 млрд долларов
    Лавров напомнил Зеленскому о правах русских в конституции Украины
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина между военным поражением и дипломатическим крахом

    Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Шоу в Белом доме завершило подчинение Европы

    Унижение руководителей крупных европейских стран в Белом доме хоть и граничило с абсурдом, но это очень и очень серьезно с точки зрения российских подходов в Европе.

    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов ООН отживает свое

    Если в 1940-е годы на ООН возлагались надежды как на будущего мирового полицейского, то сегодня это довольно беззубая организация, которая ничего не решает, чьи доклады никто не читает. Раньше было сложно даже представить ситуацию, в которой страна может по какой-то причине выйти из ООН, а теперь – запросто.

    19 августа 2025, 12:55 • Новости дня

    Лавров оценил атмосферу на саммите России и США

    Лавров заявил о стремлении Трампа к долгосрочному урегулированию на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп и его команда во время переговоров в Анкоридже демонстрировали искренний настрой на достижение долгосрочного урегулирования конфликта на Украине, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел отметил, что атмосфера на саммите в Анкоридже отличалась конструктивностью. По его словам, данное настроение нашло отражение в последующих заявлениях президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Лавров подчеркнул, что разговор был полезным, а представители США действительно стремятся к долгосрочному и устойчивому результату по украинскому урегулированию, передает ТАСС.

    Лавров также рассказал, что после саммита на Аляске президент США Дональд Трамп и его команда стали глубже подходить к вопросам урегулирования кризиса на Украине. Он пояснил, что американская сторона осознала необходимость устранения первопричин конфликта, на чем неоднократно акцентировали внимание российские власти.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что у него есть множество договоренностей с Владимиром Путиным по ряду вопросов, однако не стал называть их сделкой.

    Владимир Путин на совещании по итогам российского-американского саммита отметил, что разговор на Аляске приближает к нужным решениям.

    19 августа 2025, 01:08 • Новости дня
    Телефонный разговор Путина и Трампа продолжался около 40 минут

    Ушаков подтвердил 40-минутный телефонный разговор Путина и Трампа

    Телефонный разговор Путина и Трампа продолжался около 40 минут
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По инициативе американской стороны президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели 40-минутный телефонный разговор, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «По инициативе президента США состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    Разговор «продолжался где-то минут 40». Трамп проинформировал Путина о завершившихся в Белом доме переговорах с Владимиром Зеленским и лидерами ряда европейских стран, сообщил Ушаков.

    Лидеры России и США поддержали «продолжение прямых переговоров между делегациями России и Украины». При этом, как сообщил Ушаков, «обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах».

    Путин тепло поблагодарил Трампа за прогресс, достигнутый в ходе встречи на Аляске, и отметил важность предпринимаемых лично президентом США усилий по урегулированию конфликта на Украине.

    Стороны договорились «тесно контактировать друг с другом по украинскому и другим актуальным вопросам». Ушаков заявил, что разговор был «откровенным и весьма конструктивным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bild заявил, что Трамп якобы прервал переговоры с лидерами Европы и Зеленским ради телефонного разговора с президентом России. Белый дом не подтвердил эту информацию.

    19 августа 2025, 07:33 • Новости дня
    Рубио: Делегация России на Аляске заправляла самолет за наличные

    Рубио: Делегация России на Аляске заправляла самолет за наличные из-за санкций

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Делегация Российской Федерации на Аляске была вынуждена заправлять свои самолеты за наличность из-за санкционных ограничений, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Санкции против российского банковского сектора привели к тому, что делегации России на Аляске пришлось заправлять самолеты за наличные деньги, сказал Рубио в интервью NBC News, передает «Лента.ру».

    Госсекретарь США отметил, что санкции против России продолжают действовать, в чем наглядно убедилась российская делегация.

    По итогам переговоров на Аляске президент России Владимир Путин согласился с позицией президента США Дональда Трампа о необходимости обеспечения безопасности Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча президентов России и США приближает мир на Украине.

    18 августа 2025, 18:38 • Видео
    Зеленского ждет экзекуция

    В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    18 августа 2025, 23:48 • Новости дня
    У зала с делегацией Украины в Белом доме повесили фото встречи Путина и Трампа
    У зала с делегацией Украины в Белом доме повесили фото встречи Путина и Трампа
    @ White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В коридоре Белого дома, рядом с залом, где находилась украинская делегация, повесили снимки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также фото со скандальной встречи Трампа и Владимира Зеленского, пишут украинские СМИ.

    По сообщению украинских СМИ, всего на стене повесили четыре фото: два из них запечатлели скандальную встречу Трампа и Зеленского, состоявшуюся в феврале, а еще два – моменты с саммита Путина и Трампа на Аляске, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп и Зеленский провели беседу в Овальном кабинете. Позднее к переговорам присоединились европейские лидеры.

    19 августа 2025, 12:10 • Новости дня
    Минченко назвал главный итог встречи Трампа с Зеленским

    Политолог Минченко: Итогом встречи Трампа с Зеленским стала победа Путина

    Минченко назвал главный итог встречи Трампа с Зеленским
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Саммит США, Украины и ЕС примечателен согласием сторон с позицией России о приоритетности долгосрочного мира перед временным прекращением огня в зоне СВО. Другим важным итогом встречи стало принятие Москвой предложения повысить уровень диалога с Киевом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским.

    «Мы наблюдали во многом пристрелочную встречу. Ключевой ее момент заключается в том, что Дональд Трамп проломил и украинскую сторону, и европейцев по их до недавнего времени принципиальной позиции. Они настаивали на том, что сначала должно быть прекращение огня, а только потом переговоры по содержанию. Теперь же в приоритете мысль: не останавливая боевые действия, необходимо готовить реальное мирное соглашение», – говорит Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Спикер подчеркнул: «Это, собственно, и есть позиция России. На этом фоне мы можем говорить о том, что это очевидная победа Владимира Путина». Что касается дальнейшего повышения уровня представителей России и Украины на прямых двусторонних переговорах, то речь, вероятно, может пойти о встречах глав МИД, допускает собеседник.

    «Думаю, имеется в виду перспектива проведения встреч на уровне министров иностранных дел обеих стран – Сергея Лаврова и Андрея Сибиги. Не исключено участие помощника президента России Юрия Ушакова и министра обороны Андрея Белоусова, и соответствующего представительства украинской стороны», – детализировал политолог.

    Такое возможное «повышение» эксперт назвал адекватным. Минченко поддержал ранее звучавшую позицию Москвы, заключающуюся в том, что первые лица России и Украины должны провести итоговую встречу, чтобы только зафиксировать достигнутые ранее договоренности.

    «Большой день» в Белом доме, организованный Дональдом Трампом, завершился без скандалов. Напомним, в понедельник в Вашингтоне состоялась встреча президента США с Владимиром Зеленским. Американский лидер заверил, что завершения конфликта на Украине хотят все, но пока оценить сроки невозможно.

    Он также заявил о возможности урегулировать ситуацию без прекращения огня. «В примерно шести войнах, которые мы остановили, у нас не было прекращения огня. Не уверен, что оно необходимо. Можно этим [урегулированием] заниматься и в ходе войны», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Зеленский, в свою очередь, допустил проведение выборов на Украине, но только в случае прекращения боевых действий и обеспечения безопасности граждан. В ответ на это глава Белого дома иронично заметил: «Вы хотите сказать, что, если через три с половиной года окажется так, что мы с кем-то воюем, выборов больше не будет. О, хорошо!».

    После переговоров Трампа и Зеленского прошла расширенная встреча, где к ним присоединились генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Трамп считает, что перспектива завершения конфликта на Украине станет понятна через одну-две недели. По его мнению, Владимир Путин и Зеленский смогут найти общий язык, и Киеву ничего не угрожает. «Я думаю, что европейские государства возьмут на себя большую часть нагрузки. Мы им поможем и обеспечим прочную безопасность», – подчеркнул он, имея в виду потенциальные договоренности, касающиеся обеспечения безопасности Украины.

    «Нам также нужно обсудить возможные обмены территорией с учетом текущих линий соприкосновения», – добавил президент США. Сам Зеленский заявил, что будет обсуждать территориальный вопрос только с Путиным. На брифинге после переговоров с Трампом он сказал, что Украина готова к встрече с Россией на высшем уровне без предварительных условий.

    Глава Белого дома после встречи с Зеленским и европейскими политиками позвонил президенту России. Он сообщил о начале подготовки к встрече Путина и Зеленского. Место, где пройдет встреча, будет определено позже, написал Трамп и уточнил: после переговоров Москвы и Киева состоится трехсторонняя встреча – с его участием.

    Примечательно, что Макрон уже предложил Женеву в качестве нейтральной площадки для будущих переговоров. По его мнению, после двусторонних переговоров между Россией и Украиной возможен более широкий формат с участием других государств, включая Турцию и европейские страны, заинтересованные в безопасности региона.

    В Кремле при этом заявили, что российский и американский лидеры высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями Москвы и Киева и обсудили идею о том, «что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей сторон».

    18 августа 2025, 17:39 • Новости дня
    Зеленский провел встречи в США без делового костюма

    Зеленский появился на встрече с Келлогом в черной футболке

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский выбрал черную футболку для встречи с представителем США, выделяясь на фоне участников переговоров, придерживавшихся официального стиля.

    Владимир Зеленский встретился со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом в отеле недалеко от Белого дома, сообщает телеканал «Рада», на который ссылается ТАСС.

    Украинский президент был одет в черную футболку, отказавшись от делового костюма. На встрече с ним присутствовали глава его администрации Андрей Ермак, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и замглавы офиса Павел Палиса. Из всей делегации только Умеров выбрал классический костюм.

    Ранее портал Axios сообщал, что Зеленский не планирует надевать костюм и на запланированные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В Белом доме подобную манеру одежды расценили как неуважение, однако Зеленский предпочтет черный пиджак, как это уже было на июньском саммите НАТО в Нидерландах.

    В феврале Зеленский также отличился неформальным стилем, появившись на встрече с Трампом в черном свитере и штанах. Тогда американский лидер с иронией заявил, что Зеленский «принарядился».

    На вопрос журналиста о причинах отказа от классического костюма Зеленский ответил, что носить деловой костюм начнет после окончания конфликта и, возможно, он будет дороже, чем у журналиста.

    Позднее между Трампом и Зеленским произошла перепалка по поводу проявления уважения к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс указал, что Зеленский забыл поблагодарить Вашингтон за поддержку Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что играть нужно только «на победу» перед переговорами с главой киевского режима Владимиром Зеленским и делегацией европейских лидеров в Белом доме.

    Белый дом поинтересовался у украинских чиновников, появится ли Владимир Зеленский в костюме на переговорах с Дональдом Трампом. Дональд Трамп признал Крым частью России и оказал давление на Владимира Зеленского, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    19 августа 2025, 11:40 • Новости дня
    Рар: Трамп гнет свою линию по Украине, не считаясь с европейцами
    Рар: Трамп гнет свою линию по Украине, не считаясь с европейцами
    @ REUTERS/Alexander Drago

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп всерьез намерен добиться мирного соглашения, а европейцы, хотя и скрипя зубами, но вынуждены этому следовать. Владимир Зеленский же наблюдает за тем, в чью пользу склонится часа весов, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в Вашингтоне прошла встреча Трампа, Зеленского и представителей европейских стран по Украине.

    «Переговоры в Вашингтоне продвинули ситуацию на Украине к завершению конфликта, но еще не к мирному договору. Дональд Трамп явно старается добиться не только перемирия на фронте, но и подписания итогового соглашения», – говорит германский политолог Александр Рар. И, по его словам, «европейцы скрипя зубами следуют этому».

    «В Европе нет полного взаимопонимания, присутствует скрытое отвержение плана Трампа, неохота разговаривать с Владимиром Путиным. Тем временем Владимир Зеленский смотрит, на чью сторону склонится часа весов. Он понимает, что коллективный Запад хочет конца войны и что достичь этого без серьезных уступок Киева невозможно», – продолжает аналитик.

    «Впрочем, Трамп пробивает свою линию, особенно не считаясь с европейцами. Он против членства Украины в НАТО, пытается свалить все будущие проблемы Киева на Евросоюз. Сам глава Белого дома, судя по всему, теперь завершит свое успешное миротворчество саммитом Путина и Зеленского. При этом европейцы хотят хотя бы косвенно в нем поучаствовать, предлагая одну из европейских стран для исторической встречи», – рассуждает спикер.

    В заключении Рар допустил, что «такая встреча не за горами». «Вся загвоздка в том, согласится ли Украина на территориальные уступки», – резюмировал он.

    «Большой день» в Белом доме, организованный Дональдом Трампом, завершился без скандалов. Напомним, в понедельник в Вашингтоне состоялась встреча президента США с Владимиром Зеленским. Американский лидер заверил, что завершения конфликта на Украине хотят все, но пока оценить сроки невозможно.

    Он также заявил о возможности урегулировать ситуацию без прекращения огня. «В примерно шести войнах, которые мы остановили, у нас не было прекращения огня. Не уверен, что оно необходимо. Можно этим [урегулированием] заниматься и в ходе войны», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Зеленский, в свою очередь, допустил проведение выборов на Украине, но только в случае прекращения боевых действий и обеспечения безопасности граждан. В ответ на это глава Белого дома иронично заметил: «Вы хотите сказать, что, если через три с половиной года окажется так, что мы с кем-то воюем, выборов больше не будет. О, хорошо!».

    После переговоров Трампа и Зеленского прошла расширенная встреча, где к ним присоединились генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Трамп считает, что перспектива завершения конфликта на Украине станет понятна через одну-две недели. По его мнению, Владимир Путин и Зеленский смогут найти общий язык, и Киеву ничего не угрожает. «Я думаю, что европейские государства возьмут на себя большую часть нагрузки. Мы им поможем и обеспечим прочную безопасность», – подчеркнул он, имея в виду потенциальные договоренности, касающиеся обеспечения безопасности Украины.

    «Нам также нужно обсудить возможные обмены территорией с учетом текущих линий соприкосновения», – добавил президент США. Сам Зеленский заявил, что будет обсуждать территориальный вопрос только с Путиным. На брифинге после переговоров с Трампом он сказал, что Украина готова к встрече с Россией на высшем уровне без предварительных условий.

    Глава Белого дома после встречи с Зеленским и европейскими политиками позвонил президенту России. Он сообщил о начале подготовки к встрече Путина и Зеленского. Место, где пройдет встреча, будет определено позже, написал Трамп и уточнил: после переговоров Москвы и Киева состоится трехсторонняя встреча – с его участием.

    Примечательно, что Макрон уже предложил Женеву в качестве нейтральной площадки для будущих переговоров. По его мнению, после двусторонних переговоров между Россией и Украиной возможен более широкий формат с участием других государств, включая Турцию и европейские страны, заинтересованные в безопасности региона.

    В Кремле при этом заявили, что российский и американский лидеры высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями Москвы и Киева и обсудили идею о том, «что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей сторон».

    19 августа 2025, 07:40 • Новости дня
    США заявили о прекращении бесплатных поставок оружия Украине

    Рубио заявил о прекращении бесплатных поставок американского оружия Украине

    США заявили о прекращении бесплатных поставок оружия Украине
    @ AARON SCHWARTZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона более не передает киевскому режиму вооружения, а продает их, получая деньги от Европы, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Мы больше не даем Украине оружие. Мы больше не даем Украине деньги», – заявил Рубио в интервью Fox News, передает РИА «Новости».

    Сейчас США продают Украине вооружения, а за него платят европейские страны через НАТО.

    Ранее постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявлял, что Украина может стать экспортером военной техники для стран Европы в случае увеличения их оборонных расходов.

    Politico отмечало, что частные оборонные компании Словакии нарастили поставки вооружений на Украину, несмотря на официальные заявления главы правительства страны Роберта Фицо о прекращении военной помощи киевскому режиму.

    19 августа 2025, 06:33 • Новости дня
    Белый дом опубликовал фото позвонившего Путину Трампа
    Белый дом опубликовал фото позвонившего Путину Трампа
    @ @WhiteHouse

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом опубликовал фотографию, на которой президент США Дональд Трамп ведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    «Президент Дональд Трамп разговаривает по телефону с президентом Путиным в Овальном кабинете», – указывает Белый дом в комментарии к фото в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    На снимке также видно, что в Овальном кабинете присутствуют госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме состоялись переговоры Трампа, Зеленского и европейских лидеров. По инициативе американской стороны позднее Путин и Трамп провели 40-минутный телефонный разговор. 

    19 августа 2025, 10:57 • Новости дня
    Sky News: Путин изменил позицию Трампа по Украине после встречи в Аляске

    Sky News: Трамп изменил приоритеты по Украине после встречи с Путиным

    Sky News: Путин изменил позицию Трампа по Украине после встречи в Аляске
    @ Benjamin Applebaum/Dod/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе последних обсуждений по Украине Дональд Трамп изменил свой курс на перемирие после встречи с Владимиром Путиным в Аляске, что свидетельствует о сильном влиянии Москвы, пишет Sky News.

    Влияние Владимира Путина на переговоры в Белом доме было ощутимо, несмотря на его физическое отсутствие, пишет Sky News.

    Для Москвы сейчас важно удержать Дональда Трампа на своем пути к миру – речь идет о согласовании условий урегулирования конфликта ещё до прекращения огня. Российская сторона уверена, что именно такой подход даст ей наибольшие рычаги влияния, пока боевые действия продолжаются.

    Одним из ключевых моментов стал разговор в Овальном кабинете. Трамп, находясь рядом с Владимиром Зеленским, сказал журналистам: «Я не думаю, что вам нужно прекращение огня». Это стало неожиданным разворотом в позиции Трампа – последние полгода он выступал за немедленное прекращение огня, однако после встречи с Владимиром Путиным на Аляске изменил свою точку зрения.

    Еще одна деталь – изменившийся формат общения. В то время как Владимир Путин в Аляске не отвечал на вопросы журналистов, здесь Зеленский подвергся тщательной проверке на брифинге – как отмечает издание, чтобы убедиться, что он усвоил прошлые уроки. Это подчеркивает особенное отношение Трампа к российскому лидеру.

    Также внимание привлек телефонный звонок Трампа с Путиным, который произошел прямо во время встречи с европейскими лидерами. Как пишет Sky News, этим Трамп будто бы продемонстрировал необходимость сначала согласовать позиции с Путиным, прежде чем продолжить обсуждение с остальными участниками.

    Подробности обсуждаемых условий мирного соглашения пока неизвестны. Однако Sky News отмечает, что все происходящее говорит о том, что документ разрабатывается по сценарию Москвы: формально процесс идет в стенах Белого дома, но «главным архитектором остается Кремль».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон более не передает вооружения киевскому режиму, а продает их, получая деньги от Европы. США захотели сделать Украину поставщиком оружия для европейских стран. Украина и Европа оказались в ловушке, созданной политикой бывшего президента Дональда Трампа.

    18 августа 2025, 23:08 • Новости дня
    Трамп счел возможным заниматься урегулированием на Украине без прекращения огня

    Трамп: США остановили шесть войн без прекращения огня

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулировать конфликт на Украине можно даже без прекращения огня, США уже удавалось этого добиться, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Мы все бы, разумеется, предпочли видеть немедленное прекращение огня, пока работаем над прочным миром», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Он не исключил, что перемирие наступит, но отметил, что пока «этого не происходит».

    Американский лидер добавил, что «в примерно шести войнах», которые удалось остановить при его участии, не было прекращения огня «Не уверен, что оно необходимо. Можно этим заниматься и в ходе войны», – отметил Трамп.

    Американский президент добавил, что ему нравится идея прекращения огня, поскольку оно позволяет немедленно остановить кровопролитие. В завершение Трамп выразил уверенность, что мирное соглашение по Украине весьма достижимо и может быть обеспечено в ближайшем будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Овальном кабинете состоялась беседа Трампа и Зеленского. Канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с президентом США выразил надежду на скорейшее достижение приостановки огня на Украине. Ранее Трамп уже заявлял, что прекращение огня на Украине не является необходимым условием для заключения мирного соглашения.

    19 августа 2025, 12:31 • Новости дня
    Рубио возглавил разработку гарантий безопасности для Украины

    Госсекретарь США Рубио возглавил разработку гарантий безопасности для Украины

    Рубио возглавил разработку гарантий безопасности для Украины
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио назначен руководителем целевой группы, разрабатывающей гарантии безопасности для Украины, в которую войдут советники по нацбезопасности и представители НАТО, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

    По данным WSJ, госсекретарь США Марко Рубио возглавит целевую группу по разработке гарантий безопасности для Украины, передает ТАСС.

    Решение было принято после консультаций между президентом США и лидерами европейских стран. В группу войдут советники по национальной безопасности и представители НАТО, при этом Вашингтон получит ключевую координирующую роль.

    Европейские чиновники рассказали изданию, что будущие гарантии безопасности будут предусматривать военное присутствие, поставки вооружений, организацию систем противовоздушной обороны и контроль за прекращением боевых действий. По словам источников, «существует ряд способов», которыми США смогут оказать косвенную поддержку европейским миротворцам.

    Как пишет Bloomberg, обсуждаемые соглашения будут строиться на принципах так называемой коалиции желающих. В перспективе возможен вариант с многонациональными вооруженными силами, однако детали и формат будущих гарантий еще обсуждаются.

    Ранее американские и европейские лидеры на встрече в Вашингтоне согласовали начало работы над предоставлением Украине гарантий безопасности и поддержкой ее вооруженных сил.

    Зеленский заявил, Украина не будет требовать перемирия как условия для дальнейших переговоров с Россией.

    Президент России Владимир Путин после переговоров с Дональдом Трампом на Аляске согласился с доводами главы Белого дома о необходимости обеспечения безопасности Украины.

    19 августа 2025, 04:15 • Новости дня
    Эксперт: Произошедшее в Белом доме требует пересмотра стратегии России на Западе

    Политолог Бордачев: В Белом доме Европа полностью лишилась самостоятельности

    Tекст: Антон Антонов

    Высказывания европейских лидеров на встрече в Белом доме свидетельствуют о полной потере Европой самостоятельности в политике, это требует пересмотра стратегии России на Западе, заявил политолог Тимофей Бордачев в колонке для газеты ВЗГЛЯД.

    Бордачев в колонке для газеты ВЗГЛЯД высказал мнение, что встреча представителей ключевых европейских стран в Белом доме стала символом публичной поддержки американской внешней политики. Он отметил, что Британия, Германия, Франция и Италия, а также руководители Евросоюза и НАТО выступили с заявлениями, подтверждающими их подчинение интересам США. По его словам, «мы были свидетелями принесения клятвы верности американским интересам и полного отказа от своих собственных».

    Бордачев подчеркнул, что демонстративное согласие европейских лидеров с позицией США на ключевых направлениях внешней политики означает окончательную потерю самостоятельности Европы. Ранее, по его словам, европейские страны предпринимали попытки самостоятельной политики, особенно после холодной войны, а в 2003 году Германия и Франция выступили против вторжения США в Ирак. Сейчас же Европа, по оценке эксперта, становится «придатком» США.

    «Доведенное Трампом до конца подчинение Европы требует полностью пересмотреть многие аспекты стратегии России на западном направлении». – заявил Бордачев.

    Ранее Москва исходила из возможности самостоятельных решений европейских стран, которые иногда могли быть учтены для продвижения российских интересов. Теперь, как считает Бордачев, «Европа является частью огромной американской корпорации», и основания для раскола между США и Европой исчезают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме состоялись переговоры Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров. По инициативе американской стороны президент России Владимир Путин и президент США провели 40-минутный телефонный разговор. Трамп заявил, что начал подготовку к встрече Путина с Зеленским.

    18 августа 2025, 23:58 • Новости дня
    Bild заявил о прерванных Трампом переговорах с Зеленским и ЕС для звонка Путину

    Bild: Трамп прервал переговоры с Зеленским и ЕС ради звонка Путину

    Tекст: Антон Антонов

    Американский лидер Дональд Трамп прервал переговоры с лидерами Европы и Владимиром Зеленским, чтобы провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, пишет таблоид Bild.

    «Трамп прервал разговор с Зеленским и главами правительств ЕС для звонка Путину», – приводит РИА «Новости» текст сообщения корреспондента Bild.

    По словам корреспондента, продолжение переговоров состоится в Овальном кабинете.

    Ранее Трамп заявил, что после встречи с европейскими лидерами и Зеленским собирается устроить еще одно «маленькое обсуждение» в Овальном кабинете. Такое обсуждение не было запланировано в расписании президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял, что планирует позвонить российскому президенту Владимиру Путину сразу после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими руководителями.

    18 августа 2025, 20:24 • Новости дня
    Часть участников делегации Украины прибыла в Белый дом в неформальной одежде

    Делегация Зеленского встретилась с Трампом у Белого дома без костюмов

    Tекст: Денис Тельманов

    Делегация Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским прибыла к Белому дому, однако некоторые участники нарушили установленный дресс-код, появившись в неформальной одежде.

    Делегация, сопровождающая Владимира Зеленского, прибыла к Белому дому для встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    В состав украинской делегации вошли глава офиса Зеленского Андрей Ермак, секретарь Совбеза Рустем Умеров, заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, посол в США Оксана Маркарова и заместитель Ермака Павел Палиса.

    Несмотря на ожидавшийся официальный дресс-код, не все участники делегации его соблюли. Так, Рустем Умеров надел черную рубаху вместо пиджака, а Павел Палиса появился в военном камуфляже.

    В феврале 2025 года Зеленский уже посещал Белый дом в неформальной одежде, что вызвало ироничный комментарий со стороны Дональда Трампа.

    В ответ на вопрос журналистов о дресс-коде Зеленский тогда заявил, что после окончания конфликта будет носить костюм, возможно, дороже, чем у собеседника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры начали прибывать в Белый дом для участия во встрече президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

    Перед встречей с президентом США Дональдом Трампом президенту Украины Владимиру Зеленскому рекомендовали отказаться от привычного стиля одежды и выбрать строгий деловой костюм. Владимир Зеленский выбрал для переговоров черную футболку, выделившись на фоне остальных участников встречи.

    19 августа 2025, 00:44 • Новости дня
    Axios сообщил о телефонном разговоре Трампа с Путиным

    Axios: Трамп позвонил Путину

    Axios сообщил о телефонном разговоре Трампа с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Axios.

    «Президент Трамп позвонил российскому президенту Владимиру Путину, когда украинский президент Владимир Зеленский и семеро европейских лидеров собрались в Белом доме», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Axios.

    Журналист Fox News Джеки Хайнрих передает, что Белый дом не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о том, что ради телефонного разговора с Путиным Трамп прервал встречу с европейскими лидерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, о том, что Трамп прервал переговоры с лидерами Европы и Зеленским, чтобы провести телефонный разговор с Путиным, заявлял таблоид Bild.

