Украинцу простили оскорбление президента Польши Навроцкого в прямом эфире

Tекст: Алексей Дегтярёв

Депутат сейма от партии «Право и справедливость» Дариуш Матецкий возмутился решением надзорного ведомства, передает РИА «Новости».

«Вот как выглядит верховенство закона. Может ли украинец публично оскорблять президента Республики Польша в польских СМИ, которые смотрят сотни тысяч людей?», – указал Матецкий.

Напомним, Мазуренко в прямом эфире сравнил президента Польши Кароля Навроцкого с криминальным авторитетом в августе прошлого года в эфире телеканала Polsat News.

Ведущая программы потребовала извинений, однако получила отказ и новые грубые высказывания в адрес Навроцкого. Мазуренко обвинил сотрудницу канала в антиукраинской пропаганде, после чего его отключили от эфира.