В мессенджере MAX зарегистрировались 18 млн пользователей

В мессенджере МАХ прошли регистрацию свыше 18 млн пользователей, также на платформе запустили тест каналов, в котором участвуют блогеры, СМИ и крупные компании.
Общее число пользователей в MAX превысило 18 млн человек, сообщила компания-разработчик приложения VK.
Тестирование каналов стартовало 14 июля. На сегодня более 300 авторов, среди которых блогеры, СМИ, звезды, инфлюенсеры и ведомства, участвуют в тесте, а их каналы собрали 2 млн подписчиков. Каналы доступны на отдельной витрине сервиса.
В числе наиболее популярных каналов Mash, Соловьев, Артемий Лебедев, РИА «Новости», РБК, RT на русском, 360.ru и «Мир сегодня с Юрием Подолякой». Газета ВЗГЛЯД также открыла свой информационный канал в MAX. Теперь пользователи смогут получать там свежие новости России и мира, а также эксклюзивные материалы. Перейти на канал и подписаться можно по ссылке.
Самыми активными пользователями МАХ стали жители Москвы, Петербурга, Самары, Краснодара, Екатеринбурга и Казани. Преобладающее большинство зарегистрированных пользователей используют Android – 73%, iOS выбрали 26%, еще 1% приходится на версию для ПК.
С момента запуска мессенджера пользователи отправили более 200 млн сообщений, совершили около 30 млн звонков, в том числе групповых видеозвонков. Средняя длительность голосового звонка составила восемь минут, группового – почти 47,5 минут. Количество групповых чатов превысило 700 тысяч.
Напомним, пользователи как на iOS, так и на Android высоко оценили приложение MAX в магазинах AppStore и в Google Play, в первом оценка составила 4,4, во втором – 4,6.