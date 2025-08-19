В мессенджере MAX зарегистрировались 18 млн пользователей

Общее число пользователей в MAX превысило 18 млн человек, сообщила компания-разработчик приложения VK.

Тестирование каналов стартовало 14 июля. На сегодня более 300 авторов, среди которых блогеры, СМИ, звезды, инфлюенсеры и ведомства, участвуют в тесте, а их каналы собрали 2 млн подписчиков. Каналы доступны на отдельной витрине сервиса.

В числе наиболее популярных каналов Mash, Соловьев, Артемий Лебедев, РИА «Новости», РБК, RT на русском, 360.ru и «Мир сегодня с Юрием Подолякой». Газета ВЗГЛЯД также открыла свой информационный канал в MAX. Теперь пользователи смогут получать там свежие новости России и мира, а также эксклюзивные материалы. Перейти на канал и подписаться можно по ссылке.

Самыми активными пользователями МАХ стали жители Москвы, Петербурга, Самары, Краснодара, Екатеринбурга и Казани. Преобладающее большинство зарегистрированных пользователей используют Android – 73%, iOS выбрали 26%, еще 1% приходится на версию для ПК.

С момента запуска мессенджера пользователи отправили более 200 млн сообщений, совершили около 30 млн звонков, в том числе групповых видеозвонков. Средняя длительность голосового звонка составила восемь минут, группового – почти 47,5 минут. Количество групповых чатов превысило 700 тысяч.

Напомним, пользователи как на iOS, так и на Android высоко оценили приложение MAX в магазинах AppStore и в Google Play, в первом оценка составила 4,4, во втором – 4,6.