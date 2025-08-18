Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.0 комментариев
Газета ВЗГЛЯД запустила канал в мессенджере MAX
Газета ВЗГЛЯД открыла информационный канал в российском мессенджере MAX. Теперь пользователи платформы могут получать в этом приложении свежие новости России и мира, а также собственные эксклюзивные материалы нашего издания.
Перейти на канал и подписаться на материалы газеты ВЗГЛЯД можно по ссылке.
MAX был запущен компанией VK в марте 2025 года. Мессенджер предоставляет пользователям возможность обмениваться сообщениями, отправлять голосовые сообщения, совершать звонки и передавать файлы до четырех гигабайт. Приложение можно скачать в App Store, RuStore и Google Play.
С 1 сентября 2025 года мессенджер будет предустановлен на всех новых смартфонах в России. В начале августа разработчики MAX провели тестирование интеграции приложения с порталом Госуслуг. В будущем сервис также позволит получать и передавать документы с электронной подписью.
Приложение MAX уже получило высокую популярность среди российских пользователей с рейтингом 4,6 в Google Play и 4,4 в AppStore.
Как писала газета ВЗГЛЯД, образовательная платформа Сферум стала интегрированной в мессенджер MAX и с 25 августа начнет работу для пользователей в шести пилотных регионах. Переход коммуникации между школой, родителями и учениками в мессенджер MAX обеспечит защиту данных и повысит цифровой суверенитет.