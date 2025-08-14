  • Новость часаВ Египте автобус с россиянами попал в аварию, пострадали 43 человека
    Оружие России способно проделать брешь в «Золотом куполе» Америки
    Путин допустил новые договоренности с США после переговоров по Украине
    Варламова заочно осудили в России на восемь лет за фейки о ВС России
    Tefal подала иск к дизайнеру Лебедеву
    Мединский: Киев забрал только двух из тысячи обратившихся к Зеленскому пленных ВСУ
    ВСУ вывели наемников и нацбат из Купянска
    Названо время начала встречи Путина и Трампа на Аляске
    При атаке БПЛА на Ростов-на-Дону повреждены 15 домов
    Власти Украины допустили начало боевых действий в Одессе
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему важно освободить всю ДНР

    Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Цена остановки СВО дороже, чем кажется

    Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    14 августа 2025, 17:15 • Новости дня

    Эксперты назвали перевод школьных чатов в MAX частью тренда на цифровой суверенитет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переход коммуникаций между школой, родителями и учениками в отечественный мессенджер MAX обеспечит защиту данных и повысит цифровой суверенитет, считают эксперты.

    Председатель Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков отметил, что этот шаг вписывается в стратегию цифрового суверенитета, так как все данные будут храниться внутри страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. По его словам, это соответствует российскому законодательству и повышает уровень информационной безопасности для всех участников образовательного процесса.

    Шлыков подчеркнул, что переход на единое приложение способствует унификации коммуникаций и делает возможным быстрее устранять технические проблемы и отражать кибератаки. «Данные будут храниться внутри страны, что соответствует российскому законодательству и заметно повышает уровень информационной безопасности», – заявил он. Он добавил, что новый мессенджер MAX понятен, прост и стабильно работает даже при слабом интернете, а родители получат комплексный сервис для отслеживания школьной жизни.

    Член Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян отметил, что MAX устраняет зависимость от иностранных платформ и обеспечивает равный доступ к цифровым инструментам в регионах с ограниченными техническими возможностями. Он особо выделил простоту освоения нового мессенджера для всех участников школьного сообщества и подчеркнул, что запуск MAX создаст единое защищенное цифровое пространство для школ, повысив удобство и безопасность обмена информацией.

    Напомним, в Амурской области до ноября планируется полный переход школьных чатов в национальный мессенджер, который обеспечит дополнительную защиту персональных данных. В региональном министерстве образования заверили, что образовательная платформа «Сферум» останется доступной для учебных целей, войдет в состав MAX, а все чаты перенесут автоматически. Среди преимуществ приложения отмечаются работа на слабых устройствах, простой интерфейс и соответствие российскому законодательству.

    С 1 сентября пилотный проект стартует еще в шести регионах, включая Татарстан, Марий Эл, Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ, Владимирскую и Тверскую области. В Татарстане внедрение пройдет поэтапно: сначала подключатся сотрудники министерства, затем школы, а затем родители и ученики. Пользователи сохранят доступ к сервисам «Сферума», но уже в интерфейсе MAX. Проект реализует дочерняя структура VK, интеграция с госуслугами ожидается осенью.

    13 августа 2025, 19:05 • Новости дня
    Суд взыскал в пользу Морспасслужбы 404 млн рублей за аварию танкеров у Керчи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компании «Волгатранснефть», «Абсолютстрахование», «Кама шиппинг» и «ВСК» по решению суда выплатят более 404 млн рублей за ликвидацию последствий аварии танкеров у Керченского пролива.

    Арбитражный суд Краснодарского края частично удовлетворил иск ФГБУ «Морспасслужба» к владельцам, торгово-чартерному фрахтователю танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», а также к страховым компаниям, передает ТАСС.

    Согласно решению, с ЗАО «Волгатранснефть» взыскано 1 млн 616 тыс. рублей, с ООО «Абсолютстрахование» – 200 млн 527 тыс. рублей, с ООО «Кама шиппинг» – 2 млн 671 тыс. 500 рублей, с САО «ВСК» – 199 млн 473 тыс. рублей. Общая сумма взыскания составила порядка 404,3 млн рублей.

    Судовладелец «Волгонефти-212», компания «Каматрансойл», в оглашенном решении не упоминается.

    Ранее суд взыскал с владельца «Волгонефть-239» 35,5 млрд рублей. С владельцев «Волгонефти-212» взыскано 49,46 млрд рублей.

    13 августа 2025, 20:42 • Новости дня
    Северный флот начал учения по защите инфраструктуры Севморпути

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками началась на Северном флоте под руководством командующего флота адмирала Константина Кабанцова.

    Как сообщили в пресс-службе Северного флота, в учениях участвуют около 2 тыс. военнослужащих, до восьми летательных аппаратов, до 14 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также около 60 единиц боевой и специальной техники, передает ТАСС. Практические этапы проходят в Баренцевом и Белом морях, на Кольском полуострове и архипелаге Новая Земля.

    Учебная тренировка поделена на несколько этапов. На текущем этапе военные отрабатывают планирование применения экспедиционной группировки сил для защиты береговой инфраструктуры на побережье Северного морского пути. В пресс-службе Северного флота отметили, что ключевой задачей учений является обеспечение безопасности объектов инфраструктуры Севморпути.

    В июле ВМФ России завершил масштабные учения «Июльский шторм».

    13 августа 2025, 17:17 • Видео
    «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

    Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    14 августа 2025, 15:16 • Новости дня
    Мединский: Киев забрал только двух из тысячи обратившихся к Зеленскому пленных ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из тысячи военнослужащих вооруженных сил Украины, которые ранее обращались к киевским властям с просьбой о возвращении на родину, были приняты только двое, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

    Мединский в своем Telegram-канале напомнил, что в рамках последнего обмена пленными Россия вернула домой 84 своих военнослужащих, а украинской стороне были переданы 84 пленных солдата.

    При этом в рамках этого обмена украинская сторона согласилась принять только Александра Бойчука и Владимира Федоренко из числа тысячи пленных, которые ранее обращались к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть их на родину.

    Мединский выразил мнение, что украинская сторона опасается принимать остальных пленных, поскольку, по его словам, «в русском плену их совсем переагитировали».

    Напомним, в четверг в результате обмена с территории, подконтрольной киевскому режиму, вернулись 84 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Ранее украинские военнопленные из числа сдавшихся на сумском направлении выразили желание остаться жить в России.

    13 августа 2025, 19:30 • Новости дня
    Российским туристам за рубежом рекомендовали с запасом пополнить счет телефона

    АТОР: Туристам из России следует с запасом пополнить счет телефона

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские туристы, находящиеся за рубежом или планирующие поездки, должны заблаговременно пополнить мобильный счет, отмечает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    Это поможет избежать проблем с доступностью связи в случае непредвиденных обстоятельств, сообщили в АТОР, передает ТАСС. В рекомендациях также подчеркивается, что родственников и друзей стоит предупредить о возможных сложностях связи.

    «Если им не удается дозвониться, это не означает, что произошли неприятности – это новые особенности работы сервиса», – подчеркнули в АТОР. В ассоциации добавили, что даже если возникнут проблемы с WhatsApp или Telegram, всегда можно воспользоваться альтернативными мессенджерами. В их числе упоминаются как зарубежные, так и российские сервисы, например VK-мессенджер или Max.

    Напомним, в среду Роскомнадзор объявил о введении в России частичных ограничений на звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Решение связано с борьбой против телефонных мошенников, использующих данные сервисы для обмана граждан.

    В Минцифры заявили, что доступ к звонкам через зарубежные мессенджеры смогут восстановить при условии полного выполнения российских законов и требований регуляторов.

    Депутат Госдумы Артем Кирьянов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что через мессенджеры WhatsApp и Telegram совершались десятки миллионов мошеннических звонков, государство внимательно относится к этой проблеме, поэтому ввело ограничения из-за масштаба угрозы.

    13 августа 2025, 20:16 • Новости дня
    СМИ предположили вероятное место встречи Путина, Трампа и Зеленского

    Reuters: Путин, Трамп и Зеленский могут встретиться в Европе или на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возможное место встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского может находиться в Европе или на Ближнем Востоке, пишет Reuters.

    «Возможные места включают города в Европе и на Ближнем Востоке», – говорится в публикации Reuters, передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США. Зеленского решили не приглашать на Аляску.

    Телеканал CBS в среду сообщил, что власти США рассматривают возможность организации личной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    13 августа 2025, 19:42 • Новости дня
    Трамп сообщил о планах провести саммит с участием Путина и Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехсторонний саммит с участием России и Украины, если его встреча с президентом России Владимиром Путиным на Аляске пройдет успешно.

    Заявление американского лидера прозвучало во время его посещения Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, передает ТАСС.

    «Если первая встреча пройдет хорошо, мы быстро проведем вторую. Я хотел бы сделать это почти сразу же. И мы проведем вторую встречу между президентом Путиным, президентом Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я присутствовал», – сказал Трамп.

    Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США. Зеленского решили не приглашать на Аляску.

    Телеканал CBS в среду сообщил, что власти США рассматривают возможность организации личной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    14 августа 2025, 14:32 • Новости дня
    Из украинского плена возвращены 84 российских военнослужащих

    Минобороны сообщило о возвращении 84 военных из плена

    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В четверг в результате обмена с территории, подконтрольной киевскому режиму, возвращены 84 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Взамен российская сторона также передала Украине 84 военнопленных, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им уже оказывается медицинская и психологическая помощь. Все они будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны.

    Минобороны отдельно подчеркнуло, что посреднические усилия в обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.

    «При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», – заявили в ведомстве.

    В июне Россия и Украина обменялись военнопленными возрастом до 25 лет.

    В мае Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле «1000 на 1000».

    13 августа 2025, 18:39 • Новости дня
    Axios: Трамп заявил Зеленскому и Европе о стремлении к перемирию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о своих намерениях договориться с президентом России Владимиром Путиным о прекращении огня на Украине на предстоящем саммите, пишет Axios.

    По информации источников Axios, об этом Трамп рассказал Владимиру Зеленскому и лидерам европейских стран в ходе телефонного разговора в среду, передает РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул, что стремится выяснить, возможно ли заключение полноценного мирного соглашения, и его главной целью станет достижение перемирия. Он также отметил, что не может самостоятельно принимать решения по вопросу территорий, однако считает, что их обсуждение станет неотъемлемой частью любого будущего соглашения.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности Украины обсуждать территориальные вопросы. Он также объявил о возможных важных решениях Путина и Трампа.

    В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что лидеры Евросоюза и США в ходе видеоконференции обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжать координацию своих действий.

    13 августа 2025, 20:33 • Новости дня
    ВСУ утром обстреляли промзону рядом с Запорожской АЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины утром открыли массированный артиллерийский огонь по территории промзоны и объектам возле Запорожской атомной электростанции, сообщили в Росатоме.

    В Telegram-канале госкорпорации сообщается, что утром в среду ВСУ открыли массированный артиллерийский огонь по промышленной зоне и объектам, прилегающим к площадке Запорожской АЭС. Жертв и разрушений удалось избежать.

    В Росатоме напомнили, что днем ранее украинские войска также организовали обстрел станции. В результате целенаправленных ударов возник пожар в районе гидротехнических сооружений АЭС: воспламенилась сухая растительность.

    «Пожар был потушен силами сотрудников МЧС, которые рисковали своей жизнью, поскольку противник наносил прицельные удары с помощью БПЛА по прибывающим пожарным расчетам, чтобы воспрепятствовать тушению пламени», – заявили в Росатоме.

    В госкорпорации подчеркнули, что непрекращающиеся обстрелы создают прямую угрозу физической целостности критически важной инфраструктуры ЗАЭС, что может привести к тяжелым последствиям.

    Накануне войска Украины нанесли удар по территории около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в результате чего произошло возгорание сухой травы и растительности.

    Ранее на ЗАЭС заявили о критической ситуации из-за обстрелов ВСУ.

    13 августа 2025, 18:12 • Новости дня
    CBS: США ищут площадку для встречи Путина, Трампа и Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти США рассматривают возможность организации личной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского, сообщил телеканал CBS.

    По информации источников CBS, встреча может состояться в конце следующей недели, передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США. Зеленского решили не приглашать на Аляску.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

    13 августа 2025, 17:47 • Новости дня
    В Госдуме сообщили о росте в 3,5 раза числа жертв мошенников среди пользователей WhatsApp
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России резко увеличилось количество пользователей WhatsApp, ставших жертвами мошенничества – по оценкам, озвученных депутатами Госдумы, рост составил более чем в три раза за год. Порядка 27% россиян хотя бы раз сталкивались с телефонным мошенничеством в иностранных мессенджерах.

    Как сообщил член комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в своем Telegram-канале, доля атакованных мошенниками россиян в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) выросла в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. «Тысячи взломанных аккаунтов, подделка номеров и личностей сотрудников банков, фишинг, кража данных – все это стало неотъемлемой частью WhatsApp», – подчеркнул он.

    Депутат добавил, что платформа по-прежнему не локализует данные россиян и не выполняет требования российского законодательства. Немкин отметил, что правительство разработало ряд мер против кибермошенничества, а противодействие обману через голосовую связь  он назвал ключевым элементом защиты населения. «Сегодня через иностранные мессенджеры нашим гражданам звонит кто угодно – от мошенников до вербовщиков террористических организаций. Для защиты интересов граждан, Роскомнадзор вынужден частично ограничить возможность таких звонков, чтобы перекрыть один из главных каналов обмана и угроз», – указал Немкин.

    Его коллега, глава комитета Госдумы по информполитике, ИТ и связи Сергей Боярский в своем Telegram-канале заявил, что поддерживает решение Роскомнадзора по снижению качества голосовых вызовов в иностранных мессенджерах. Он признался, что сам пользовался такими звонками, однако считает ограничение «единственно верным шагом» для борьбы с телефонным мошенничеством и террористическими угрозами.

    По словам Боярского, 27% россиян сталкивались с телефонным мошенничеством в иностранных мессенджерах, а среди жертв оказались его знакомые, родственники и коллеги. «Некоторые из них стали жертвами, потеряв не один миллион рублей – кредитных средств или многолетних сбережений. И каждый раз именно через WhatsApp и Telegram совершались эти злодеяния», – отмечает депутат.

    Депутат напомнил, что в рамках законодательства уже реализован ряд мер для защиты от мошенников – от технических решений, таких как установка антифрод-механизмов в банкоматах, до введения уголовной ответственности за так называемое дропперство. Была изменена и процедура доставки кодов с портала «Госуслуги»: при звонке по мобильной связи оператор теперь их не передает пользователю. «Но я неоднократно говорил и повторю снова: пока существует возможность касания с гражданином с помощью анонимного голосового звонка через иностранные мессенджеры, многие наши усилия будут фактически безрезультативными», – пояснил он.

    Напомним, в среду Роскомнадзор объявил о введении в России частичных ограничений на звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Решение связано с борьбой против телефонных мошенников, использующих данные сервисы для обмана граждан.

    В Минцифры заявили, что доступ к звонкам через зарубежные мессенджеры смогут восстановить при условии полного выполнения российских законов и требований регуляторов.

    13 августа 2025, 17:46 • Новости дня
    Из Мурманска стартовала международная арктическая экспедиция «Ледокол знаний»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международная арктическая экспедиция «Ледокол знаний» стартовала из Мурманска 13 августа.

    Экспедиция посвящена 80-летию атомной промышленности России и 500-летию освоения Северного морского пути. Среди участников – шестьдесят шесть школьников из 21 страны, включая Бразилию, Боливию, Египет, Индонезию и Китай, сообщает «Атом Медиа». Многие из них впервые представят свои страны на Северном полюсе.

    Маршрут экспедиции проходит через Северный полюс и Землю Франца-Иосифа с возвращением в Мурманск 22 августа, совпадающим с Днем Государственного флага России. В программу рейса вошли научные и просветительские мероприятия, работа с международными экспертами, знакомство с устройством атомного ледокола и испытания отечественных планетоходов в условиях Арктики. Участники совершат самое быстрое кругосветное путешествие вокруг точки схода всех меридианов.

    В составе экспедиции – российские и зарубежные ученые, инженеры, популяризаторы науки и известные блогеры. В числе спикеров – руководитель исследовательского центра по реакторным технологиям Национального агентства по исследованиям и инновациям Индонезии (BRIN) Топан Сетиадипура, директор центра ядерной физики Института ядерной физики и технологии Вьетнамского института атомной энергии (ВИНАТОМ) Суанг Чунг Ле, генеральный директор «Росатом Композитные Технологии» Александр Тюнин, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2024 года, «амбассадор» проекта «Атомный урок» Леонид Дедюха, космонавт-испытатель, заместитель командира отряда космонавтов «Роскосмоса» Андрей Бабкин и многие другие.

    «Побывать на Северном полюсе – мечта многих людей, которая сопоставима с полетом в космос. Попасть на атомный ледокол и принять участие в международной арктической экспедиции «Росатома» – это действительно уникальная возможность. Те, кто оказался здесь, заслужили эту поездку большим трудом, доказав, что они – лучшие из лучших», – отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

    Гендиректор «Атомфлота» Яков Антонов подчеркнул уникальность атомного ледокольного флота России и выразил надежду, что участники экспедиции станут будущими первооткрывателями и авторами технологических прорывов. Эксперт-океанолог Александр Осадчиев добавил, что исследования Арктики – это ответ на важнейшие вызовы современности. Участник из Турции Дениз Арда выразил уверенность в успехе экспедиции и отметил важность обсуждения глобальных вопросов с единомышленниками.

    14 августа 2025, 14:53 • Новости дня
    Минфин пообещал вскоре раскрыть название второй компании на приватизацию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Название второй компании из списка на приватизацию станет известно в ближайшее время, сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

    «На самом деле, я думаю, что у нас в этом году будет две сделки, кроме «ДОМ.РФ» еще одна сделка. Думаю, что в ближайшее время о ней станет известно», – заявил Моисеев, передает ТАСС.

    По словам замминистра, на следующий год также запланированы две сделки по приватизации. Сейчас идет активная подготовка по двум компаниям, которые уже торгуются на рынке, и приватизация пройдет в виде дополнительного предложения акций (SPO).

    Моисеев добавил, что поступления в бюджет от двух ближайших сделок не ожидаются, средства от размещения акций поступят непосредственно компаниям.

    Ранее Моисеев сообщил об интересе инвесторов из недружественных стран к России.

    14 августа 2025, 16:52 • Новости дня
    Более 50 км границы с Днепропетровской областью перешли под контроль России

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские военные взяли под контроль участок госграницы после освобождения населенного пункта Искра в Донецкой народной республике, что позволило создать буферную зону.

    Более 50 км государственной границы России на стыке с Днепропетровской областью перешли под контроль российских военных после освобождения населенного пункта Искра, передает ТАСС. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, «с освобождением Искры под контроль Российской Федерации перешло более 50 км государственной границы. По моим данным, наши военнослужащие продвигаются немного южнее и западнее Искры. То есть создают буферную зону для того, чтобы обезопасить государственную границу Российской Федерации». Эксперт отметил, что продвижение армии России направлено на обеспечение безопасности границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, украинские военные передали российским войскам координаты командного пункта ВСУ.

    Российские военные уничтожили места хранения беспилотников и склады боеприпасов противника.

    Вооруженные силы России расширили зону контроля возле Доброполья и приблизились к городу с юга и юго-востока.

    14 августа 2025, 16:36 • Новости дня
    При атаке БПЛА на Ростов-на-Дону повреждены 15 домов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число многоквартирных домов, получивших повреждения в Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотника, составило 15, сообщили в администрации города со ссылкой на начальника управления по делам ГО и ЧС Алексея Азарянского.

    Помимо этого, пострадали одно административное здание и одно частное домовладение, передает ТАСС.

    Власти города уточнили, что для проведения аварийно-восстановительных работ из городского резервного фонда будет выделено финансирование.

    Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ходе атаки украинских дронов на Ростов-на-Дону пострадали 13 человек. В городе ввели режим ЧС после атаки.

    Саперы начали работать на месте атаки дрона в Ростове-на-Дону.

    Главное
    Более 50 км границы с Днепропетровской областью перешли под контроль России
    Из украинского плена возвращены 84 российских военнослужащих
    Анпилогов объяснил важность уничтожения производства на Украине ракет «Сапсан»
    После атак ВСУ на Белгород и Ростов-на-Дону возбуждены дела о терактах
    Эксперт указал на преимущества Патриотического блока на выборах в Молдавии
    Умерла вице-мисс «Россия 2017» Ксения Александрова
    Пенсионерка отвезла мошенникам из Калининграда в Москву 17 млн рублей

    Зависимость Украины от импорта газа и электричества резко выросла

    Если бы Венгрия хотела, она бы могла развалить Украину всего за один день, заявил премьер страны Виктор Орбан. Делать этого он не собирается. Но Венгрия подсветила важный факт: Украина стала сильно зависеть от доброй воли своих европейских соседей – Венгрии и Словакии. Именно они являются главными поставщиками как газа, так и электроэнергии, спрос на которые со стороны Украины только растет. Подробности

    Перейти в раздел

    Анонс отставки президента Сербии нужно понимать двояко

    Президент Сербии Александр Вучич пообещал уйти. Но только через полтора года, а не сейчас, как того требует оппозиция. Есть основания полагать, что досрочной отставки сербского лидера добиваются также Евросоюз и Урсула фон дер Ляйен. Сможет ли Вучич их перехитрить – и уйти так, чтобы остаться? Подробности

    Перейти в раздел

    Как пережили большой камчатский «землетрус». Часть I

    Недавнее землетрясение магнитудой 8,8 на Камчатке обошлось без жертв и значительных разрушений, но оставив после себя многочисленные истории героизма жителей края. Прежде всего – врачей Петропавловска-Камчатского. Спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, чье профессиональное мужество во время бедствия осталось за кадром большинства видеокамер. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа провалила попытку помешать России и США договориться

    «ЕС и Украина напоминают сейчас хитрого чиновника, который подсовывает боссу нужную бумажку в нужный момент». Такими словами политологи оценили экстренные видеопереговоры представителей Евросоюза с руководством Соединенных Штатов накануне саммита президентов России и США на Аляске. Чего добивалась от Трампа Европа – и удалась ли ей эта попытка? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Сергей Миркин Сергей Миркин
      Почему важно освободить всю ДНР

      Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад
      Цена остановки СВО дороже, чем кажется

      Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Против ИИ у людей оружия нет

      Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    • «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

      Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Основные тактические единицы Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

