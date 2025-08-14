Эксперты назвали перевод школьных чатов в MAX частью тренда на цифровой суверенитет

Tекст: Валерия Городецкая

Председатель Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков отметил, что этот шаг вписывается в стратегию цифрового суверенитета, так как все данные будут храниться внутри страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. По его словам, это соответствует российскому законодательству и повышает уровень информационной безопасности для всех участников образовательного процесса.

Шлыков подчеркнул, что переход на единое приложение способствует унификации коммуникаций и делает возможным быстрее устранять технические проблемы и отражать кибератаки. «Данные будут храниться внутри страны, что соответствует российскому законодательству и заметно повышает уровень информационной безопасности», – заявил он. Он добавил, что новый мессенджер MAX понятен, прост и стабильно работает даже при слабом интернете, а родители получат комплексный сервис для отслеживания школьной жизни.

Член Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян отметил, что MAX устраняет зависимость от иностранных платформ и обеспечивает равный доступ к цифровым инструментам в регионах с ограниченными техническими возможностями. Он особо выделил простоту освоения нового мессенджера для всех участников школьного сообщества и подчеркнул, что запуск MAX создаст единое защищенное цифровое пространство для школ, повысив удобство и безопасность обмена информацией.

Напомним, в Амурской области до ноября планируется полный переход школьных чатов в национальный мессенджер, который обеспечит дополнительную защиту персональных данных. В региональном министерстве образования заверили, что образовательная платформа «Сферум» останется доступной для учебных целей, войдет в состав MAX, а все чаты перенесут автоматически. Среди преимуществ приложения отмечаются работа на слабых устройствах, простой интерфейс и соответствие российскому законодательству.

С 1 сентября пилотный проект стартует еще в шести регионах, включая Татарстан, Марий Эл, Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ, Владимирскую и Тверскую области. В Татарстане внедрение пройдет поэтапно: сначала подключатся сотрудники министерства, затем школы, а затем родители и ученики. Пользователи сохранят доступ к сервисам «Сферума», но уже в интерфейсе MAX. Проект реализует дочерняя структура VK, интеграция с госуслугами ожидается осенью.