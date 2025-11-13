Двух «граждан СССР» осудили за экстремизм в Чувашии

Два «гражданина СССР» осуждены за экстремизм в Чувашии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Сторонники запрещенной в России организации «Граждане СССР» в Чувашии осуждены за экстремизм, передает РИА «Новости». Суд признал их виновными в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета. Обвиняемые, называющие себя «гражданами СССР», распространяли в соцсетях радикальные взгляды и материалы, содержавшие призывы к насилию по национальному признаку.

Один из фигурантов получил год условно с испытательным сроком в один год. Второй осужден на один год и шесть месяцев условно с аналогичным испытательным сроком. Также ему запрещено два года заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов.

С июня 2022 года группа «Граждане СССР», известная под разными названиями, признана экстремистской в России и запрещена. Как отмечено в решении Самарского областного суда, с 2019 года организация работала минимум в 30 регионах страны и призывала отказаться от российского гражданства и поменять конституционный строй на аналогичный советскому.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2024 года в Петербурге арестовали организатора запрещенной группы «Граждане СССР».

Ранее в Кузбассе задержали трех участников группы группы «Граждане СССР» за нападение на сотрудника ГИБДД в Новокузнецке.

До этого ФСБ в Екатеринбурге задержала участника организации «Граждане СССР». Его заподозрили в подготовке теракта в воинской части.