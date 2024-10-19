Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.32 комментария
В Петербурге задержали организатора запрещенной группы «Граждане СССР»
Организатор запрещенной экстремистской организации «Граждане СССР» задержан на территории Петербурга, ей предъявлено обвинение, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.
Женщине предъявлено обвинение по статье о деятельности запрещенной судом организации, и суд избрал ей меру пресечения в виде ареста, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
По версии следствия, что подозреваемая занималась организацией работы группы, которая признана экстремистской и запрещена. Она активно привлекала новых участников, участвовала в видеоконференциях и распространяла экстремистские материалы, в том числе через интернет. Атрибутику организации она хранила у себя дома.
«Граждане СССР» – это часть движения, основанного на идеях о нелегитимности Российской Федерации. Участники считают, что СССР и РСФСР юридически продолжают существовать. Они отказываются от российских документов и законов, издавая собственные «советские» документы.
Ранее в Кемеровской области задержали троих участников группы «Граждане СССР», обвиняемых в нападении на сотрудника ГИБДД в Новокузнецке.
До этого ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в воинской части в Екатеринбурге, им оказался участник организации «Граждане СССР».