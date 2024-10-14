В Кузбассе арестовали напавших на полицейского членов организации «Граждане СССР»

СК: Арестованы напавшие на полицейского в Новокузнецке участники организации «Граждане СССР»

Tекст: Вера Басилая

По данным следствия, инцидент произошел 27 сентября в Новокузнецке, когда обвиняемые, находясь на улице 40 лет ВЛКСМ, применили насилие и оскорбили сотрудника ГИБДД из-за несогласия с привлечением одного из них к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ региона оперативно установили личности и местонахождение нападавших. В ходе обысков в их квартирах стало известно, что они активно участвовали в деятельности организации «Граждане СССР», которая признана экстремистской и запрещена на территории России, следует из сообщения в Telegram-канале СУ СК по Кемеровской области.

Суд Прокопьевска избрал для подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу. Им предъявлены обвинения в организации деятельности экстремистской группы, применении насилия и оскорблении представителя власти.

Ранее ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в воинской части в Екатеринбурге, который является участником запрещенной в России организации «Граждане СССР».

До этого суд назначил лечение в психбольнице жителю Хакасии из того же движения за призывы к насилию и отрицание легитимности России.

