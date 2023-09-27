«Гражданина СССР» из Хакасии отправили лечиться за отрицание легитимности России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, житель поселка Коммунар Ширинского района Хакасии под вымышленным аккаунтом размещал во «ВКонтакте» «призывы к совершению насилия в отношении представителей правоохранительных структур нашей страны», а также «отрицал легитимность органов госвласти России», передает РИА «Новости».

Экспертиза показала, что на момент публикации постов мужчина не мог отвечать за свои поступки из-за невменяемости.

Как сообщили в ФСБ, постановлением Ширинского районного суда «мужчине назначены меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях».

Организация «Граждане СССР» (она же «Держава Союз Советских Светлых Родов», она же «Сверхдержава Союз Советских Светлых Родов» и так далее) запрещена в России как экстремистская с июня прошлого года.

Ранее в ФСБ сообщали, что в Зеленогорске (бывший Красноярск-45), в котором градообразующим является предприятие по обогащению урана, задержаны двое сторонников запрещенной в России организации «Граждане СССР», они собирались устроить подрыв базовых станций связи.