План США состоит в том, чтобы не дать Пакистану выстраивать свои отношения с Россией так, как это делает Индия. Увы, Исламабад крайне уязвим и податлив. Чем и пользуются его американские партнеры, а по сути – начальники.5 комментариев
«Граждан СССР» задержали за подготовку теракта в «атомном» Зеленогорске
Сторонники запрещенной организации «Граждане СССР» задержаны за подготовку взрывов в «атомном» Зеленогорске
В Зеленогорске (бывший Красноярск-45), в котором градообразующим является предприятие по обогащению урана, задержаны двое сторонников запрещенной в России организации «Граждане СССР», они собирались устроить подрыв базовых станций связи, сообщает региональный главк ФСБ.
Сообщается, что в Зеленогорске «пресечен террористический акт» – двое мужчин собирались подорвать базовые станции «Ростелекома» и «ТрансТелеКома». Таким образом они хотели помешать министерству обороны рассылать повестки через «Госуслуги».
Мужчины попытались приобрести тротиловые шашки и друге средства для порыва через третье лицо, но были задержаны при получении взрывчатых веществ, передает РИА «Новости».
В ЗАТО Зеленогорск расположен «Электрохимический завод» (Росатом). Это градообразующее предприятие, которое занимается обогащением урана и обращением с обедненным гексафторидом урана для нужд атомной энергетики.
Напомним, на прошлой неделе ФСБ задержала завербованного спецслужбами Украины россиянина, совершившего в июне подрыв газопровода в Крыму. В начале августа на Кубани сотрудники регионального отделения ФСБ задержали мужчину, который готовил подрыв одного из зданий в Армавире. В конце июля несовершеннолетнего молодого человека из столицы заподозрили в подготовке взрыва газопровода.