В международной политике часто бывает, что даже крупные события имеют значение совсем не в тех сюжетах, которым они официально посвящены. Зачем же вообще состоялись консультации по Украине в экономической столице самой крупной монархии Ближнего Востока?0 комментариев
ФСБ задержала подорвавшего по заданию спецслужб Украины газопровод в Крыму
ФСБ задержала подорвавшего по заданию спецслужб Украины газопровод в Крыму россиянина
ФСБ задержала завербованного спецслужбами Украины россиянина, совершившего в июне подрыв газопровода в Крыму, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным ФСБ, гражданин России 1980 года рождения по заданию украинских кураторов 23 июня этого года осуществил подрыв газопровода в поселке Кореиз с использованием СВУ, переданного ему через тайник, передает ТАСС.
В ЦОС добавили, что подозреваемый был завербован сотрудниками спецслужб Украины в июне 2022 года. Фигурант, находясь в Павлограде Днепропетровской области, прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в Крым.
В принадлежащем ему гараже изъяли два килограмма взрывчатки «С-4», два электровоспламенителя, два электродетонатора и самодельный кумулятивный заряд.
Задержанный дал признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины, в рамках возбужденного уголовного дела по статьям «Теракт» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» он заключен под стражу.
Напомним, 23 июня вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко сообщил, что в поселке городского типа Кореиз поврежден газопровод, без газа остались около 500 абонентов.