Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.4 комментария
Ушаков рассказал о телефонном разговоре с Уиткоффом и Кушнером
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что провел телефонный разговор со спецпредставителями американского лидера Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Беседа состоялась после встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне, передают «Вести». «Да, я разговаривал по телефону и с тем, и другим», – заявил Ушаков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии обсуждения кандидатуры нового посла России в США на переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа в Шэньчжэне.
В прошлый четверг Юрий Ушаков рассказал о хорошей обстановке на встрече лидеров России, США и Китая.
В тот же день Владимир Путин назвал переговоры очень полезными.