Хуснуллин счел тревожной ситуацию с ипотекой в России

Хуснуллин: Ситуация на рынке ипотеки тревожна

Tекст: Тимур Шайдуллин

Ситуация с ипотекой в России вызывает серьезные опасения, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин каналу «Россия-24», передает ТАСС.

По словам Хуснуллина, уровень рыночной ипотеки достиг исторического минимума, чего ранее в стране не наблюдалось.

Вице-премьер рассказал, что правительство решило усилить поддержку ипотеки с господдержкой, чтобы не допустить снижения объемов жилищного строительства. Такой подход, по его словам, позволяет оказать адресное влияние на отдельные отрасли и регионы, требующие дополнительной поддержки.

Хуснуллин также подчеркнул, что масштаб господдержки ипотеки в этом году стал беспрецедентным по своим объемам, и такие меры необходимы в условиях сложной экономической ситуации на рынке жилья.

Сбербанк также ожидает снижения объема выдачи ипотечных кредитов по итогам 2025 года на 5-7%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Хуснуллин ранее заявил, что при ключевой ставке 5-6% ипотека может приобрести массовый характер.

С будущего года в России начнет действовать ограничение на количество льготных ипотечных кредитов для одной семьи по программе семейной ипотеки.

