Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.3 комментария
Хуснуллин счел тревожной ситуацию с ипотекой в России
Хуснуллин: Ситуация на рынке ипотеки тревожна
Объем выдачи рыночной ипотеки в стране снизился до исторического минимума, что привело к беспрецедентному усилению госпрограмм поддержки, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Ситуация с ипотекой в России вызывает серьезные опасения, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин каналу «Россия-24», передает ТАСС.
По словам Хуснуллина, уровень рыночной ипотеки достиг исторического минимума, чего ранее в стране не наблюдалось.
Вице-премьер рассказал, что правительство решило усилить поддержку ипотеки с господдержкой, чтобы не допустить снижения объемов жилищного строительства. Такой подход, по его словам, позволяет оказать адресное влияние на отдельные отрасли и регионы, требующие дополнительной поддержки.
Хуснуллин также подчеркнул, что масштаб господдержки ипотеки в этом году стал беспрецедентным по своим объемам, и такие меры необходимы в условиях сложной экономической ситуации на рынке жилья.
Сбербанк также ожидает снижения объема выдачи ипотечных кредитов по итогам 2025 года на 5-7%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Хуснуллин ранее заявил, что при ключевой ставке 5-6% ипотека может приобрести массовый характер.
С будущего года в России начнет действовать ограничение на количество льготных ипотечных кредитов для одной семьи по программе семейной ипотеки.