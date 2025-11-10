Греф: В Сбербанке спад выдачи ипотеки в 2025 году составит 5-7%

Tекст: Вера Басилая

Греф сообщил президенту России Владимиру Путину, что в 2025 году объемы выдачи ипотеки в Сбербанке снизятся по сравнению с 2024 годом на 5-7%. По его словам, в целом по рынку прогнозируется снижение на 10-15% по сравнению с прошлым годом, передает РИА «Новости».

«Ипотека в этом году будет меньше, чем в прошлом году. Выдачи будут значительно меньше – мы будем примерно на 5-7% ниже, чем в прошлом году, рынок будет примерно на 10-15% ниже, чем в прошлом году», – сказал Греф.

Глава Сбербанка отметил, что некоторые кредитные портфели организации, в том числе потребительские кредиты, продолжают сокращаться. При этом все остальные кредитные портфели демонстрируют рост, но темпы этого роста скромные – показатель по всем направлениям остается в однозначных пределах. Он добавил, что несмотря на сложный экономический год, остальные портфели «выйдут с плюсом», хотя результаты и оказались хуже прогнозов.

Ранее президент России Владимир Путин отметил солидную устойчивость Сбербанка на встрече с Германом Грефом.

Путин отреагировал положительно на информацию о запуске банком новой платежной системы «Вжух» на российском рынке.