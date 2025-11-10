Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.4 комментария
Греф: В Сбербанке спад выдачи ипотеки в 2025 году составит 5-7%
В 2025 году объем выдачи ипотечных кредитов в Сбербанке снизится на 5-7%, что значительно меньше ожидаемого общего падения рынка на 10-15%, заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Греф сообщил президенту России Владимиру Путину, что в 2025 году объемы выдачи ипотеки в Сбербанке снизятся по сравнению с 2024 годом на 5-7%. По его словам, в целом по рынку прогнозируется снижение на 10-15% по сравнению с прошлым годом, передает РИА «Новости».
«Ипотека в этом году будет меньше, чем в прошлом году. Выдачи будут значительно меньше – мы будем примерно на 5-7% ниже, чем в прошлом году, рынок будет примерно на 10-15% ниже, чем в прошлом году», – сказал Греф.
Глава Сбербанка отметил, что некоторые кредитные портфели организации, в том числе потребительские кредиты, продолжают сокращаться. При этом все остальные кредитные портфели демонстрируют рост, но темпы этого роста скромные – показатель по всем направлениям остается в однозначных пределах. Он добавил, что несмотря на сложный экономический год, остальные портфели «выйдут с плюсом», хотя результаты и оказались хуже прогнозов.
Ранее президент России Владимир Путин отметил солидную устойчивость Сбербанка на встрече с Германом Грефом.
Путин отреагировал положительно на информацию о запуске банком новой платежной системы «Вжух» на российском рынке.