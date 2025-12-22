Советник главы офиса Зеленского Лещенко уволен с должности

Ушаков назвал предложения Киева и ЕС неконструктивными

Tекст: Ольга Иванова

Предложения Киева и Евросоюза, сделанные в ходе обсуждения плана США по урегулированию ситуации на Украине, оказались неконструктивными, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА «Новости». «Ну да, то, что было предложено, мне кажется, это достаточно неконструктивно», – отметил Ушаков в разговоре с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным.

Помощник российского президента подчеркнул, что Россия внимательно рассмотрит предложения от Вашингтона, которые спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев привезет из США. «Он привезет какие-то сигналы, которые американцы получили от европейцев и от украинцев. И мы это все здесь обсудим, посмотрим, что может быть принято, что нельзя категорически принять», – подчеркнул Ушаков.

Дмитриев находится в Майами, где в субботу встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в гольф-клубе. По данным Ушакова, Дмитриев частично информирует Москву о деталях переговоров уже в ходе их проведения.

В Кремле ожидают возвращения Дмитриева в понедельник. Как отметил Ушаков, по итогам поездки спецпредставитель первым делом доложит результаты переговоров президенту Владимиру Путину. После этого Россия определит свою дальнейшую позицию в контактах с США по украинскому урегулированию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев начал второй день консультаций по вопросам урегулирования ситуации на Украине с представителями США в Майами. Дмитрий Песков заявил, что Кирилл Дмитриев проведет переговоры в Майами для выяснения деталей контактов Вашингтона с украинцами и европейцами по вопросу украинского урегулирования.