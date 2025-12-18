18 декабря – верифицированная историками дата рождения Иосифа Сталина. По итогам его правления наша страна оказалась на пике своего могущества. Не отрицая личную ответственность советского руководства за экономические и политические просчеты, следует признать, что использованные подходы принесли свои плоды.3 комментария
НАБУ заявило о доказательствах причастности Ермака к делу Миндича
Национальное антикоррупционное бюро Украины располагает вещественными доказательствами, указывающими на причастность бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака к коррупционному делу бизнесмена Тимура Миндича.
Детектив Национального антикоррупционного бюро Украины Руслан Магамедрасулов рассказал в интервью изданию «Украинская правда», что в деле «Мидас» имеются существенные вещественные доказательства причастности Андрея Ермака, бывшего главы офиса Владимира Зеленского, к коррупционному делу с участием предпринимателя Тимура Миндича, передает РИА «Новости».
Магамедрасулов выразил надежду, что расследование завершится в рамках закона, и подчеркнул значимость имеющихся улик.
В беседе с изданием детектив также отметил, что не исключает дальнейших атак на антикоррупционные органы Украины со стороны властей. По его словам, ситуация с независимостью бюро остается критической, а попытки давления на НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру могут продолжиться.
Он добавил, что единственным способом защитить данные институты остается повышенное внимание общества, средств массовой информации и международных партнеров.
Суд на Украине освободил из-под стражи детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, который расследовал дело о коррупции в энергетике и вел прослушку квартиры соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича.
Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит проверку лиц, внесших залоги за фигурантов дела бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича.
Сообщалось, что НАБУ готовит к публикации новые аудиозаписи по делу Тимура Миндича, связанные с бывшим главой офиса Зеленского Андреем Ермаком.
Андрей Ермак сохранил не менее десяти должностей в аппарате правительства Украины после увольнения.
Соратник Зеленского Тимур Миндич, проходящий по делу о коррупции в энергетике, покинул Украину по израильскому паспорту.