НАБУ заявило о доказательствах причастности Ермака к делу Миндича

Tекст: Вера Басилая

Детектив Национального антикоррупционного бюро Украины Руслан Магамедрасулов рассказал в интервью изданию «Украинская правда», что в деле «Мидас» имеются существенные вещественные доказательства причастности Андрея Ермака, бывшего главы офиса Владимира Зеленского, к коррупционному делу с участием предпринимателя Тимура Миндича, передает РИА «Новости».

Магамедрасулов выразил надежду, что расследование завершится в рамках закона, и подчеркнул значимость имеющихся улик.

В беседе с изданием детектив также отметил, что не исключает дальнейших атак на антикоррупционные органы Украины со стороны властей. По его словам, ситуация с независимостью бюро остается критической, а попытки давления на НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру могут продолжиться.

Он добавил, что единственным способом защитить данные институты остается повышенное внимание общества, средств массовой информации и международных партнеров.

Суд на Украине освободил из-под стражи детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, который расследовал дело о коррупции в энергетике и вел прослушку квартиры соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича.

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит проверку лиц, внесших залоги за фигурантов дела бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича.

Сообщалось, что НАБУ готовит к публикации новые аудиозаписи по делу Тимура Миндича, связанные с бывшим главой офиса Зеленского Андреем Ермаком.

Андрей Ермак сохранил не менее десяти должностей в аппарате правительства Украины после увольнения.

Соратник Зеленского Тимур Миндич, проходящий по делу о коррупции в энергетике, покинул Украину по израильскому паспорту.