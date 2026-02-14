Рубио в Мюнхене ни разу не упомянул Россию

Рубио на конференции в Мюнхене не упомянул Россию в двадцатиминутной речи

Tекст: Тимур Шайдуллин

Госсекретарь США Марко Рубио во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности ни разу не упомянул Россию, а конфликт на Украине затронул лишь один раз, сообщают РИА «Новости».

Свою двадцатиминутную речь он посвятил главным образом вопросам трансатлантических отношений и будущему сотрудничеству Соединённых Штатов и Европы. О конфликте на Украине Рубио сказал только в контексте неэффективности ООН в урегулировании этого кризиса.

В завершение своего выступления Рубио обратился к участникам с призывом совместно строить будущее США и Европы. «Мы должны гордиться тем, чего достигли вместе в прошлом веке, но теперь нам нужно встретить и использовать возможности нового, потому что вчерашний день уже прошел, будущее неизбежно, и наша общая судьба ждет нас впереди», – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на конференции Рубио подтвердил проведение нового раунда переговоров по Украине во вторник и отметил сокращение числа спорных вопросов.

Он заявил, что для запуска переговоров потребовалось вмешательство Америки и поддержка других стран, а ООН не смогла это обеспечить.

Кроме того, на Мюнхенской конференции госсекретарь подчеркнул стремление США к сближению с европейскими союзниками и выделил важность культурных и духовных связей. В то же время он раскритиковал идею отказа от национальных интересов ради глобального порядка.



